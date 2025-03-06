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    Команды начнут противостояние с мировой

    «ААлкмаар» — «Тоттенхэм»: Ставка (к. 1.84) на футбол, Лига Европы, 6 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на «ААлкмаар» — «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм»
    Нидерландский «АЗ Алкмаар» на своем поле примет лондонский «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча пройдет 6 марта и начнется в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «ААлкмаар» — «Тоттенхэм», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 06 Марта 2025 года

    АЗ Алкмар

  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 20:45 Тоттенхэм

    Тоттенхэм

  • Лондон
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    «АЗ Алкмар»

    Путь в плей-офф: Нидерландский коллектив на групповой стадии ЛЕ финишировал на 19 месте в общей таблице, набрав 11 очков.

    «АЗ Алкмар» выиграл три игры из восьми проведенных, столько же раз проиграли и расписал две мировые, забил и пропустил по 13 мячей.

    АЗ Алкмар — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Отметим, что данная позиция отправила «сырных фермеров» в 1/16 финала данного турнира, где они разобрались с турецким «Галатасараем», разгромив его в родных стенах 4:1 и расписав выездную мировую 2:2. Накануне же этого поединка они проиграли «Херенвену» в гостях 1:3 в рамках чемпионата Нидерландов.

    Не сыграют: Проблем с составом у коллектива нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «АЗ Алкмар» уступил в своем последнем проведенном поединке. И данной неудачей команда прервала свою 7-матчевую серию без поражений с учетом всех турниров, в которой дважды сыграла вничью в основное время и отпраздновала пять викторий, но лишь раз за этот период победив в еврокубковом поединке. И еще стоит обратить внимание на то, что алкмарцы непременно забивают вот уже на протяжении 11 игр подряд.

    «Тоттенхэм»

    Путь в плей-офф: Английская команда в основной стадии ЛЕ финишировала на четвертой позиции в общей таблице с 17 очками, и сразу же получила билет в 1/8 финала.

    «Тоттенхэм» выиграл пять матчей из восьми проведенных, дважды расписал мировые и потерпел одно фиаско, разница мячей составила 17:9.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Последние матчи: В преддверии данного поединка «шпоры» потерпели домашнее фиаско со счетом 0:1 от «Манчестер Сити» в чемпионате Англии. И этой неудачей они прервали серию из двух выигрышей кряду, одолев за это время в рамках АПЛ в гостях 4:1 «Ипсвич» и в родных стенах «Манчестер Юнайтед» 1:0.

    Не сыграют: Доминика Соланке и Кристиана Ромеро — вне игры.

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    Состояние команды: «Тоттенхэм» выступает в текущем сезоне крайне нестабильно. Так за свои предыдущие 11 встреч в различных соревнованиях он неизменно чередовал проигрыши и выигрыши. Причем поражений за это время было шесть, а викторий — пять. И две из которых пришлись как раз на поединки Лиги Европы. Однако только в двух случаях в этом отрезке коллектив не смог отличиться, а свои ворота на замке сохранил в трех случаях.

    Статистика для ставок

    • В текущем розыгрыше ЛЕ «Тоттенхэм» дома обыграл «АЗ» со счетом 1:0

    • «АЗ Алкмаар» в этой ЛЕ на своем поле не уступал, выиграв три раза при одной мировой

    • «Тоттенхэм» же в гостевых поединках ЛЕ добыл две виктории, а также по разу проиграли и сыграл вничью

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Тоттенхэма» — 2.15, победа «АЗ Алкмара» — 3.25, ничья — 3.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.58 и 2.40 соответственно.

    Прогноз: От поединка столь результативных команд стоит ждать верхового исхода и обоюдные голы, даже несмотря на то, что это будет лишь первая игра в 2-матчевом противостоянии.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 + обе забьют за 1.84.

    Прогноз: А вторым вариантом попробуем здесь взять ничью, так как «АЗ» дома смотрится отлично, но вряд ли сможет иметь успех со столь мощным соперником.

    Ставка: ничья 3.75.

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    «ААлкмаар» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставка за 1.84, статистика, коэффициенты матча 06.03.202520:45. Команды начнут противостояние с мировой
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