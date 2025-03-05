5 марта в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле сыграет против «Ливерпуля». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Ливерпуль», коэффициенты, форма соперников и статистика.

Турнирное положение

ПСЖ

По итогам основного раунда Лиги чемпионов ПСЖ заняла 15-ю позицию с 13 баллами, что и обеспечило ему выступление в плей-офф. Команда во внутрифранцузской дуэли прошла в стыковых поединках «Брест», разгромив его 3:0 на выезде и 7:0 дома.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» занял первую позицию с 21 баллом, что обеспечило ему выступление в 1/8 финала. В основном раунде турнира команда обыграла «Милан», «Болонью», «РБ Лейпциг», «Байер», «Реал», «Жирону» и «Лилль», а также проиграла ПСВ.

Последние матчи

ПСЖ

В своем последнем поединке в рамках 24-го тура национального первенства ПСЖ на своем поле разобрался с «Лиллем» (4:1). Во французском чемпионате столичный коллектив находится на первой позиции, опережая «Марсель» на 13 очков.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

«Ливерпуль»

В своей последней игре 27-го тура английской АПЛ «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Ньюкасл» (2:0). В национальном первенстве команда занимает первую позицию, опережая «Арсенал» на 13 баллов.

Не сыграют

ПСЖ

Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

«Ливерпуль»

Травмированы: Брэдли, Гомес и Мортон. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды

ПСЖ

В 10-ти последних поединках ПСЖ выиграл, забив 40 мячей, и в 22-х последних матчах ни разу не проиграл. Это сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно на своем поле.

«Ливерпуль»

В четырех предыдущих матчах «Ливерпуль» выиграл три раза и в пяти последних поединках ни разу не проиграл. Гости имеют хорошие шансы на победу, учитывая их высокий класс.

Лучшие бомбардиры

ПСЖ

Усман Дембеле — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с шестью голами.

«Ливерпуль»

Мохамед Салах, Коди Гакпо и Луис Диас — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

Статистика для ставок

В 10-ти последних матчах ПСЖ выиграл.

В четырех последних матчах ПСЖ забивали больше 3,5 голов.

В трех из четырех последних матчей «Ливерпуль» выиграл.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров:

Букмекеры не видят явного фаворита в матче. Чуть больше шансов на победу, по их мнению, у парижан.

Победа ПСЖ — 2.35

Ничья — 3.75

Победа «Ливерпуля» — 2.80

Тотал:

ТБ 2,5 — 1.55

ТМ 2,5 — 2.50

Ставки

В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в двух из трех последних выездных поединков. Между тем, в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Рискованный прогноз: Тотал больше 3,5 голов за 2.25, ведь так было в четырех последних матчах ПСЖ.