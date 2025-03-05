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    Одолеет ли ПСЖ «Ливерпуль»?

    ПСЖ — «Ливерпуль»: Хозяева выиграли 10 матчей кряду, но по силам ли им победить мощных гостей? Ответ — в прогнозе с коэффициентами 1.80 и 2.25

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Ливерпуль»
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    Усман Дембеле
    5 марта в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ на своем поле сыграет против «Ливерпуля». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Ливерпуль», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 05 Марта 2025 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Ливерпуль

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
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    Турнирное положение

    ПСЖ
    По итогам основного раунда Лиги чемпионов ПСЖ заняла 15-ю позицию с 13 баллами, что и обеспечило ему выступление в плей-офф. Команда во внутрифранцузской дуэли прошла в стыковых поединках «Брест», разгромив его 3:0 на выезде и 7:0 дома.

    «Ливерпуль»
    «Ливерпуль» занял первую позицию с 21 баллом, что обеспечило ему выступление в 1/8 финала. В основном раунде турнира команда обыграла «Милан», «Болонью», «РБ Лейпциг», «Байер», «Реал», «Жирону» и «Лилль», а также проиграла ПСВ.

    ПСЖ — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи

    ПСЖ
    В своем последнем поединке в рамках 24-го тура национального первенства ПСЖ на своем поле разобрался с «Лиллем» (4:1). Во французском чемпионате столичный коллектив находится на первой позиции, опережая «Марсель» на 13 очков.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    «Ливерпуль»
    В своей последней игре 27-го тура английской АПЛ «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Ньюкасл» (2:0). В национальном первенстве команда занимает первую позицию, опережая «Арсенал» на 13 баллов.

    Не сыграют

    ПСЖ
    Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    «Ливерпуль»
    Травмированы: Брэдли, Гомес и Мортон. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды

    ПСЖ
    В 10-ти последних поединках ПСЖ выиграл, забив 40 мячей, и в 22-х последних матчах ни разу не проиграл. Это сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно на своем поле.

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  • Вчера

    • «Ливерпуль»
    В четырех предыдущих матчах «Ливерпуль» выиграл три раза и в пяти последних поединках ни разу не проиграл. Гости имеют хорошие шансы на победу, учитывая их высокий класс.

    Лучшие бомбардиры

    ПСЖ
    Усман Дембеле — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с шестью голами.

    «Ливерпуль»
    Мохамед Салах, Коди Гакпо и Луис Диас — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • В 10-ти последних матчах ПСЖ выиграл.
    • В четырех последних матчах ПСЖ забивали больше 3,5 голов.
    • В трех из четырех последних матчей «Ливерпуль» выиграл.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров:

    Букмекеры не видят явного фаворита в матче. Чуть больше шансов на победу, по их мнению, у парижан.

    • Победа ПСЖ — 2.35
    • Ничья — 3.75
    • Победа «Ливерпуля» — 2.80

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    Тотал:

    • ТБ 2,5 — 1.55
    • ТМ 2,5 — 2.50

    Ставки

    В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в двух из трех последних выездных поединков. Между тем, в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Рискованный прогноз: Тотал больше 3,5 голов за 2.25, ведь так было в четырех последних матчах ПСЖ.

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