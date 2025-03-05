ПСЖ
Ливерпуль
Турнирное положение
ПСЖ
По итогам основного раунда Лиги чемпионов ПСЖ заняла 15-ю позицию с 13 баллами, что и обеспечило ему выступление в плей-офф. Команда во внутрифранцузской дуэли прошла в стыковых поединках «Брест», разгромив его 3:0 на выезде и 7:0 дома.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» занял первую позицию с 21 баллом, что обеспечило ему выступление в 1/8 финала. В основном раунде турнира команда обыграла «Милан», «Болонью», «РБ Лейпциг», «Байер», «Реал», «Жирону» и «Лилль», а также проиграла ПСВ.
ПСЖ — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи
ПСЖ
В своем последнем поединке в рамках 24-го тура национального первенства ПСЖ на своем поле разобрался с «Лиллем» (4:1). Во французском чемпионате столичный коллектив находится на первой позиции, опережая «Марсель» на 13 очков.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
«Ливерпуль»
В своей последней игре 27-го тура английской АПЛ «Ливерпуль» на своем поле обыграл «Ньюкасл» (2:0). В национальном первенстве команда занимает первую позицию, опережая «Арсенал» на 13 баллов.
Не сыграют
ПСЖ
Травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
«Ливерпуль»
Травмированы: Брэдли, Гомес и Мортон. Дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды
ПСЖ
В 10-ти последних поединках ПСЖ выиграл, забив 40 мячей, и в 22-х последних матчах ни разу не проиграл. Это сулит хозяевам неплохие шансы на успех, особенно на своем поле.
«Ливерпуль»
В четырех предыдущих матчах «Ливерпуль» выиграл три раза и в пяти последних поединках ни разу не проиграл. Гости имеют хорошие шансы на победу, учитывая их высокий класс.
Лучшие бомбардиры
ПСЖ
Усман Дембеле — лучший бомбардир команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов с шестью голами.
«Ливерпуль»
Мохамед Салах, Коди Гакпо и Луис Диас — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов с тремя голами.
Статистика для ставок
- В 10-ти последних матчах ПСЖ выиграл.
- В четырех последних матчах ПСЖ забивали больше 3,5 голов.
- В трех из четырех последних матчей «Ливерпуль» выиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров:
Букмекеры не видят явного фаворита в матче. Чуть больше шансов на победу, по их мнению, у парижан.
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- 1.87ПСВ — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 3.90Бавария — Байер: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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- Победа ПСЖ — 2.35
- Ничья — 3.75
- Победа «Ливерпуля» — 2.80
Тотал:
- ТБ 2,5 — 1.55
- ТМ 2,5 — 2.50
Ставки
В трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в двух из трех последних выездных поединков. Между тем, в двух из трех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Рискованный прогноз: Тотал больше 3,5 голов за 2.25, ведь так было в четырех последних матчах ПСЖ.