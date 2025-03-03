ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бетис» — «Реал»«Бетис» наказал «Реал». Иско прибил бывший клуб, «сливочные» теряют важные очки Кубок Лиги чемпионовГлавный вопрос второй части сезона — кто выиграет Лигу чемпионов? Пытаемся спрогнозировать победителя с помощью статистики «Наполи» — «Интер»«Наполи» дома не отдал победу «Интеру», чемпионская гонка закипает
    Все новости спорта

    Сможет ли «Урал» выиграть в Волгограде?

    «Ротор» — «Урал»: Ставка (к. 2.25) и прогноз на чемпионат России Первая лига 3 марта 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ротор Прогнозы на Урал Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Ротор» — «Урал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Урал»
    3 марта в 22-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и «Урал». Начало встречи — 19:30 мск. Ротор — Урал: прогноз на футбол и ставка за 2.25, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 03 Марта 2025 года

    Ротор

  • Волгоград
    •  Ротор 19:30 Урал

    Урал

  • Екатеринбург
    •

    «Ротор»

    Турнирное положение: команда из Волгограда является крепким середняком текущего сезона Первой лиги.

    Волгоградцы смогли набрать 30 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.

    Ротор — Урал: коэффициенты букмекеров

    Волгоградский коллектив смог 18 раз поразить ворота соперника и 16 раз пропустил в свои.

    Последние матчи: на сборах «Ротор» проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:3), но сыграл вничью с «Сочи» (1:1) и «Шинником» (1:1).

    В последних официальных встречах подопечные Дениса Бояринцева сыграли вничью с «Шинником» (1:1), но победили «Нефтехимик» (1:0) и «Аланию» (3:1).

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в этом сезоне главной задачей «Ротора» было закрепиться в Первой лиги после того, как команда поднялась со Второй. Это волгоградцам уже удалось сделать.

    Во время зимнего трансферного окна состав «Ротора» пополнили Максим Турищев, Илья Сафронов, Сергей Макаров и Иван Сутугин. Ушли же из команды Михаил Агеев и Кирилл Донцов.

    «Урал»

    Турнирное положение: команда из Екатеринбурга претендует на повышение в классе в этом сезоне.

    Сейчас в активе уральцев 37 очков и третье место в турнирной таблице.

  • «Бороться будут "Спартак" и "Зенит", а чемпионом станет Краснодар». Валерий Овчинников — о рестарте чемпионата РПЛ и договорных матчах
  • Эксклюзивное интервью с одним из самых колоритных тренеров в истории российского футбола
  • 26/02/2025

    • Екатеринбуржцы смогла забить 31 мяч, а пропустила всего 21.

    Последние матчи: на сборах «оранжево-черные» проиграли «Динамо» (2:3), «Локомотиву» (0:5), «Зениту» (1:3) и «Пюнику» (0:1).

    Также екатеринбургский коллектив сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2), «Циндао» (0:0) и «Родиной» (2:2).

    В последней официальной встрече «шмели» сыграли вничью с «Чайкой» (1:1).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: подопечные Сергея Томарова обязаны возвращаться в РПЛ уже в этом сезоне. Другого поворота событий в «Урале» не поймут. Состав у команды точно подобран для решения данной задачи.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Во время зимнего трансферного окна в «Урал» перешли Евгений Марков, Александр Селихов, Станислав Бессмертный и Даниил Кузнецов. Покинули коллектив Лео Гогличидзе, Илья Порохов, Эрик Бикфалви и Никита Алексеев.

    Статистика для ставок

    • «Ротор» не проигрывает на протяжении 4 официальных матчей

    • «Урал» выиграл 4 из последних 5 официальных матчей

    • В прошлом очном матче «Урал» и «Ротор» сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.35, а победа «Ротора» — в 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: неизвестно, в каком состоянии находятся команды, но они вполне могут подарить нам зрелищный и результативный футбол.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.25.

    Прогноз: «Урал» все же сильнее соперника, ему нужнее победа и он должен побеждать.

    Ставка: победа «Урала» за 2.20.

    Читайте также

    «Ротор» — «Урал»: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 03.03.202519:30. Сможет ли «Урал» выиграть в Волгограде?
    window.addEventListener("load", function() { setTimeout(function() { if (document.visibilityState === "visible") { // Проверяем, открыт ли сайт у пользователя (function(a, b, c, d) { var e = a.getElementsByTagName(b)[0], f = a.createElement(b); f.async = true; f.src = "https://image.sendsay.ru/app/js/sdk/sdk.min.js"; f.id = "sendsay-sdk-script"; f.dataset.accountId = c; f.dataset.siteId = d; e.parentNode.insertBefore(f, e); })(document, "script", "x_171863503333854", "pl39763"); } }, 10000); });
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры