Ротор
Урал
«Ротор»
Турнирное положение: команда из Волгограда является крепким середняком текущего сезона Первой лиги.
Волгоградцы смогли набрать 30 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.
Ротор — Урал: коэффициенты букмекеров
Волгоградский коллектив смог 18 раз поразить ворота соперника и 16 раз пропустил в свои.
Последние матчи: на сборах «Ротор» проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:3), но сыграл вничью с «Сочи» (1:1) и «Шинником» (1:1).
В последних официальных встречах подопечные Дениса Бояринцева сыграли вничью с «Шинником» (1:1), но победили «Нефтехимик» (1:0) и «Аланию» (3:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в этом сезоне главной задачей «Ротора» было закрепиться в Первой лиги после того, как команда поднялась со Второй. Это волгоградцам уже удалось сделать.
Во время зимнего трансферного окна состав «Ротора» пополнили Максим Турищев, Илья Сафронов, Сергей Макаров и Иван Сутугин. Ушли же из команды Михаил Агеев и Кирилл Донцов.
«Урал»
Турнирное положение: команда из Екатеринбурга претендует на повышение в классе в этом сезоне.
Сейчас в активе уральцев 37 очков и третье место в турнирной таблице.
Екатеринбуржцы смогла забить 31 мяч, а пропустила всего 21.
Последние матчи: на сборах «оранжево-черные» проиграли «Динамо» (2:3), «Локомотиву» (0:5), «Зениту» (1:3) и «Пюнику» (0:1).
Также екатеринбургский коллектив сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2), «Циндао» (0:0) и «Родиной» (2:2).
В последней официальной встрече «шмели» сыграли вничью с «Чайкой» (1:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: подопечные Сергея Томарова обязаны возвращаться в РПЛ уже в этом сезоне. Другого поворота событий в «Урале» не поймут. Состав у команды точно подобран для решения данной задачи.
Во время зимнего трансферного окна в «Урал» перешли Евгений Марков, Александр Селихов, Станислав Бессмертный и Даниил Кузнецов. Покинули коллектив Лео Гогличидзе, Илья Порохов, Эрик Бикфалви и Никита Алексеев.
Статистика для ставок
- «Ротор» не проигрывает на протяжении 4 официальных матчей
- «Урал» выиграл 4 из последних 5 официальных матчей
- В прошлом очном матче «Урал» и «Ротор» сыграли вничью 1:1
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.35, а победа «Ротора» — в 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.25 и 1.65.
- 2.25Спартак — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.11Милан — Лацио: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.35Манчестер Юнайтед — Фулхэм: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: неизвестно, в каком состоянии находятся команды, но они вполне могут подарить нам зрелищный и результативный футбол.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.25.
Прогноз: «Урал» все же сильнее соперника, ему нужнее победа и он должен побеждать.
Ставка: победа «Урала» за 2.20.