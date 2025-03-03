3 марта в 22-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и «Урал». Начало встречи — 19:30 мск. Ротор — Урал: прогноз на футбол и ставка за 2.25, коэффициенты букмекеров, статистика соперников.

«Ротор»

Турнирное положение: команда из Волгограда является крепким середняком текущего сезона Первой лиги.

Волгоградцы смогли набрать 30 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.

Волгоградский коллектив смог 18 раз поразить ворота соперника и 16 раз пропустил в свои.

Последние матчи: на сборах «Ротор» проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:3), но сыграл вничью с «Сочи» (1:1) и «Шинником» (1:1).

В последних официальных встречах подопечные Дениса Бояринцева сыграли вничью с «Шинником» (1:1), но победили «Нефтехимик» (1:0) и «Аланию» (3:1).

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в этом сезоне главной задачей «Ротора» было закрепиться в Первой лиги после того, как команда поднялась со Второй. Это волгоградцам уже удалось сделать.

Во время зимнего трансферного окна состав «Ротора» пополнили Максим Турищев, Илья Сафронов, Сергей Макаров и Иван Сутугин. Ушли же из команды Михаил Агеев и Кирилл Донцов.

«Урал»

Турнирное положение: команда из Екатеринбурга претендует на повышение в классе в этом сезоне.

Сейчас в активе уральцев 37 очков и третье место в турнирной таблице.

Екатеринбуржцы смогла забить 31 мяч, а пропустила всего 21.

Последние матчи: на сборах «оранжево-черные» проиграли «Динамо» (2:3), «Локомотиву» (0:5), «Зениту» (1:3) и «Пюнику» (0:1).

Также екатеринбургский коллектив сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2), «Циндао» (0:0) и «Родиной» (2:2).

В последней официальной встрече «шмели» сыграли вничью с «Чайкой» (1:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: подопечные Сергея Томарова обязаны возвращаться в РПЛ уже в этом сезоне. Другого поворота событий в «Урале» не поймут. Состав у команды точно подобран для решения данной задачи.

Во время зимнего трансферного окна в «Урал» перешли Евгений Марков, Александр Селихов, Станислав Бессмертный и Даниил Кузнецов. Покинули коллектив Лео Гогличидзе, Илья Порохов, Эрик Бикфалви и Никита Алексеев.

Статистика для ставок

«Ротор» не проигрывает на протяжении 4 официальных матчей

«Урал» выиграл 4 из последних 5 официальных матчей

В прошлом очном матче «Урал» и «Ротор» сыграли вничью 1:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.35, а победа «Ротора» — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.25 и 1.65.

Прогноз: неизвестно, в каком состоянии находятся команды, но они вполне могут подарить нам зрелищный и результативный футбол.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.25.

Прогноз: «Урал» все же сильнее соперника, ему нужнее победа и он должен побеждать.

Ставка: победа «Урала» за 2.20.