27 февраля в полуфинальном матче Кубка Нидерландов «Хераклес» на своем поле примет «АЗ Алкмар». Начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хераклес» — «АЗ Алкмар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хераклес»

Турнирное положение: Клуб из города Алмело с 24 очками идет на 14 месте в таблице чемпионата страны, но красную зону обходит лишь на четыре пункта.

«Хераклес» смог выиграть только пять игр из 23 проведенных, девять раз сыграл вничью и девять матчей проиграл, разница мячей составляет 28:43.

Последние матчи: В преддверии данного поединка «черно-белые» в рамках чемпионата Нидерландов были разгромлены в Амстердаме «Аяксом» со счетом 0:4. И этим фиаско они прервали свою 9-матчевую серию без поражений с учетом всех турниров.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: «Хераклес» за десять минувших встреч с учетом всех соревнований уступил лишь раз, да и то в гостях «Аяксу» 0:4. В остальных же девяти поединках данного отрезка команда четыре игры завершила мировыми исходами и отпраздновала пять викторий, три из которых пришлись как раз на данный турнир.

Всего же в текущем кубковом розыгрыше клуб из Алмело выбил четырех соперников и ни разу не пропустил при шести забитых. Однако самым серьезным оппонентом за это время был только «Утрехт».

«АЗ Алкмар»

Турнирное положение: 2-кратный чемпион Нидерландов в текущем первенстве с 43 очками пока идет четвертым, но третьей строке уступает лишь по дополнительным показателям.

«АЗ Алкмар» отпраздновал 13 викторий, четыре поединка закончил миром и шесть встреч проиграл, разница мячей составляет 39:21.

Последние матчи: «Сырные фермеры» накануне предстоящего поединка дома в чемпионате страны переиграли ситтардскую «Фортуну» со счетом 4:1. А перед этим они встречались с турецким «Галатасараем» в 1/16 Лиги Европы и смогли выйти из данной пары победителем — 4:1 и 2:2.

Не сыграют: Все основные исполнители в строю.

Состояние команды: «АЗ Алкмар» не знает горечи поражений вот уже на протяжении шести матчей подряд, где коллектив расписал одну мировую и пять игр смог выиграть в различных турнирах. Уступила же команда только два раза за предыдущие 20 встреч в различных соревнованиях. Еще за данный отрезок она расписала пять мировых результатов и отпраздновала 14 викторий.

В текущем же Кубке страны преодолели три этапа, каждый раз играя дома. И среди соперников был «Аякс», которого удалось одолеть в 1/8 финала со счетом 2:0.

Статистика для ставок

Последняя игра этих команд в Алмело принесла викторию «Хераклесу» со счетом 5:0

За пять же предыдущих очных противостояний данных клубов четырежды побеждал «АЗ» при одной виктории «Хераклеса»

В четырех из шести минувших очных игр забивали обе стороны

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «АЗ Алкмара» — 1.70, победа «Хераклеса» — 4.85, ничья — 3.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.86 и 1.94 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем в данном противостоянии в первую очередь обмен забитыми мячами, ведь и между собой , да и в своих последних матчах эти клубы редко когда уходят с поля без гола.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.95.

Прогноз: И также не исключаем, что «Хераклес» при своих зрителях сможет устоять против «АЗ» хотя бы по итогам основного времени.

Ставка: 1Х 2.10.