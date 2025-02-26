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    Пройдут ли «пираты» в полуфинал Кубка Франции?

    «Брест» — «Дюнкерк»: Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 26 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Брест» — «Дюнкерк»
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    Людовик Ажорк
    26 февраля в 1/4 финала Кубка Франции по футболу сыграют «Брест» и «Дюнкерк». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Брест» — «Дюнкерк», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 26 Февраля 2025 года

    Брест

  • Лига чемпионов. 1/16 финала
    •  Брест 21:00 Дюнкерк

    Дюнкерк

  • Франция. Кубок
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    «Брест»

    Турнирное положение: «Пираты» ныне сражаются за выход в еврокубки. На данный момент они занимают 9 место в турнирной таблице Лиги 1.

    При этом «Брест» на 3 зачетных балла отстает от первой шестерки. А вот в собственные ворота команда пропустила 38 мячей в 23 матчах.

    Брест — Дюнкерк: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» подписали мировую со «Страсбуром» (0:0).

    До того команда была полностью уничтожена ПСЖ (0:7). При этом чуть ранее она дома не сумела переиграть «Осер» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Брест» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 12.

    Не сыграют: Джордан Амави, Ромен Дель Кастильо, Ибрагим Салах — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Пираты» не столь ярко атакуют. Команда настреляла 35 мячей в 23 поединках чемпионата.

    «Пираты» ныне проводят не столь продуктивный цикл. «Брест» не сумел отличиться ни разу в двух своих последних матчах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. «Пираты» намерены пробиться в полуфинал Кубка.

    «Дюнкерк»

    Турнирное положение: «Приморские» сражаются за выход в Лигу 1. Ныне они находятся на 3 месте турнирной таблицы второго по силе французского дивизиона.

    Причем «Дюнкерк» на один зачетный балл отстает от 2 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Приморские» уверенно переиграли «Клермон» (3:0).

    До того команда минимально одолела «Париж». Плюс поединок с «Каном» завершился уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Дюнкерк» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 2 пропущенных.

    Не сыграют: Марко Эссими, Диего Кейруш — травмированы.

    Состояние команды: «Приморские» нынче пребывают в приличных кондициях. Команда победила в трех своих последних матчах.

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    При этом «Дюнкерк» относительно преуспевает в плане реализации. «Приморские» забили 36 мячей в 24 поединках Лиги 2.

    В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Да и опыта противостояний полпредам элиты может не хватить.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Приморские» способны преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Дюнкерк» победил в 3 своих последних матчах

    • «Пираты» не забивали в 2 последних поединках

    • «Брест» не может победить 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брест» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.92 и 1.98.

    Прогноз: «Брест» явно сильнее, к тому же явно намеревается выйти в полуфинал Кубка Франции.

    Номинальные гости уже прыгнули выше головы, и наверняка будут пытаться сдержать атаки «пиратов».

    Ставка: Победа «Бреста» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.20

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