Ницца
Монпелье
«Ницца»
Турнирное положение: «Орлята» сражаются за выход в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.
При этом «Ницца» на 6 зачетных баллов отстает от 2 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 22 матчах.
Ницца — Монпелье: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлята» нанесли поражение «Гавру» (2:1).
До того команда уверенно одолела «Ланс» (2:0). При этом чуть ранее она позорно уступила «Стад Бриошену» (1:2) в Кубке Франции.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Ницца» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Орлята» довольно неплохо атакуют. Команда настреляла 44 мяча в 22 поединках французского чемпионата.
Матчи с «Монпелье» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ницца» победила 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и серия из двух побед кряду явно окрыляет «орлят»!
«Монпелье»
Турнирное положение: «Паладины» сражаются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы.
Причем «Монпелье» на 6 зачетных баллов отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 52 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Паладины» по всем статьям уступили «Лиону» (1:4).
До того команда была бита «Страсбуром» (0:2). Да и поединок с «Лансом» завершился логичной коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Монпелье» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: Бечир Омерагич, Модибо Саньян, Иссаига Силла — травмированы.
Состояние команды: «Паладины» явно идут ко дну. Команда уступила в 3 своих последних матчах.
При этом «Монпелье» отнюдь не преуспевает в плане реализации. «Паладины» настреляли 21 мяч в 22 матчах чемпионата Франции.
В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Сразу три ведущих игрока угодили в клубный лазарет.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Паладины» твердо намерены прервать свою пораженческую серию.
Статистика для ставок
- «Монпелье» проиграл в 3 своих последних матчах
- «Орлята» победили в 2 последних поединках
- «Паладины» в среднем пропускают чаще 2 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.
- 2.05Лас-Пальмас — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.00Црвена Звезда — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 1.80Эвертон — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
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Прогноз: «Орлята» выглядят монолитнее соперника, имеющего заметные проблемы с надежностью тылов.
Номинальные хозяева явно способны побороться за самые высокие места, и наверняка активно понесутся в атаку.
Ставка: Фора «Ниццы» -1.5 за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.20