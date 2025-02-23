23 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ницца» и «Монпелье». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Ницца» — «Монпелье», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ницца»

Турнирное положение: «Орлята» сражаются за выход в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 3 место в турнирной таблице.

При этом «Ницца» на 6 зачетных баллов отстает от 2 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 27 мячей в 22 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Орлята» нанесли поражение «Гавру» (2:1).

До того команда уверенно одолела «Ланс» (2:0). При этом чуть ранее она позорно уступила «Стад Бриошену» (1:2) в Кубке Франции.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Ницца» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Орлята» довольно неплохо атакуют. Команда настреляла 44 мяча в 22 поединках французского чемпионата.

Матчи с «Монпелье» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ницца» победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Да и серия из двух побед кряду явно окрыляет «орлят»!

«Монпелье»

Турнирное положение: «Паладины» сражаются за сохранение прописки в элите. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы.

Причем «Монпелье» на 6 зачетных баллов отстает от спасительной 15 позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила 52 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Паладины» по всем статьям уступили «Лиону» (1:4).

До того команда была бита «Страсбуром» (0:2). Да и поединок с «Лансом» завершился логичной коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Монпелье» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: Бечир Омерагич, Модибо Саньян, Иссаига Силла — травмированы.

Состояние команды: «Паладины» явно идут ко дну. Команда уступила в 3 своих последних матчах.

При этом «Монпелье» отнюдь не преуспевает в плане реализации. «Паладины» настреляли 21 мяч в 22 матчах чемпионата Франции.

В кадровом плане у команды нынче не самая благостная ситуация. Сразу три ведущих игрока угодили в клубный лазарет.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Паладины» твердо намерены прервать свою пораженческую серию.

Статистика для ставок

«Монпелье» проиграл в 3 своих последних матчах

«Орлята» победили в 2 последних поединках

«Паладины» в среднем пропускают чаще 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ницца» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: «Орлята» выглядят монолитнее соперника, имеющего заметные проблемы с надежностью тылов.

Номинальные хозяева явно способны побороться за самые высокие места, и наверняка активно понесутся в атаку.

Ставка: Фора «Ниццы» -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.20