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    «Небесных» ждет коллизия?!

    «Гавр» — «Тулуза»: Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Лига 1, 23 февраля 2025 года

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    «Гавр»
    23 февраля в 23-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Тулуза». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Тулуза», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Февраля 2025 года

    Гавр

  • Франция. Лига 1
    •  Гавр 19:15 Тулуза

    Тулуза

  • Франция. Лига 1
    •

    «Гавр»

    Турнирное положение: «Небесные» сражаются за выживание в элитном дивизионе. На данный момент они занимают 17 место в турнирной таблице.

    При этом «Гавр» на 4 зачетных балла отстает от спасительной 15 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 43 мяча в 22 матчах.

    Гавр — Тулуза: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Небесные» уступили «Ницце» (1:3).

    До того команда сенсационно одолела «Лилль» (2:1). При этом чуть ранее она подписала мировую с «Анже» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила один раз. В этих поединках «Гавр» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Абдулайе Туре — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Небесные» крайне слабо атакуют. Команда настреляла 18 мячей в 22 поединках французского чемпионата.

    Матчи с «Тулузой» для команды традиционно складываются непросто. В 5 последних очных поединках «Гавр» победил 2 раза при 2 коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. Команде нужно выбираться из опасной зоны.

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Малыши» ходят в середняках Лиги 1. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    Причем «Тулуза» на 9 зачетных баллов отстает от топ-6. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Малыши» минимально уступили ПСЖ.

    До того команда подписала мировую с «Осером» (2:2). А вот поединок с «Генгамом» завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тулуза» уступила 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Джошуа Кинг — травмирован.

    Состояние команды: «Малыши» крайне нестабильны. Команда не побеждала в 6 своих последних матчах.

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    При этом «Тулуза» явно не преуспевает в плане реализации. «Малыши» настреляли 23 мяча в 22 матчах чемпионата Франции.

    В кадровом плане у команды нынче довольно благостная ситуация. А вот лидер атак Закария Абухляль наколотил 6 мячей в чемпионате.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. «Малыши» твердо намерены подтянуться к заветной шестерке.

    Статистика для ставок

    • «Тулуза» не побеждала в 6 своих последних матчах

    • «Небесные» в среднем забивают реже гола за матч

    • «Гавр» в среднем пропускает фактически 2 мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тулуза» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.02. Ничья оценена в 3.67, а победа оппонента — в скромные 4.04.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.82.

    Прогноз: «Малыши» выглядят монолитнее соперника, да и «Гавр» имеет проблемы с реализацией.

    Номинальные гости явно способны побороться за попадание в еврокубки, и наверняка активно понесутся в атаку.

    Ставка: Победа «Тулузы» за 2.02.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.67

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