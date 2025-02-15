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    «Реал» сыграет на малых оборотах

    Осасуна — Реал Мадрид: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Осасуна» — «Реал» Мадрид
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    Брайан Сарагоса — лидер «Осасуны»
    15 февраля в 24-м туре испанской Примеры по футболу сыграют «Осасуна» и «Реал» Мадрид. Начало встречи — 18:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Реал» Мадрид, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 15 Февраля 2025 года

    Осасуна

  • Памплона
    •  Осасуна 18:15 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •

    «Осасуна»

    Турнирное положение: сейчас «Осасуна» идет на 9-м месте в таблице Примеры с 31 очком.

    Последние матчи: в 23-м туре подопечные Висенте Морено сыграли в гостях вничью с «Мальоркой» (1:1). Причем, ушли от поражения в компенсированное время.

    Осасуна — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    Игра получилась живой, интересной и с большим количеством опасных моментов, но счет был открыт только на 84-й минуте «Мальоркой». Ответный гол «Осасуна» забила на 90+4-й минуте, отличился защитник Флавьен Бойомо.

    Ранее было поражение в Кубке Испании от «Реала Сосьедад» (0:2), а в Примере наоборот победа над ними со счетом 2:1.

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    • Не сыграют: дисквалифицирован — Бойомо (з).

    Состояние команды: в этом сезоне «Осасуна» смотрится очень достойно и при некоторых раскладах может даже зацепиться за зону еврокубков, отрыв от шестого места составляет всего 6 очков.

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: после 23 туров «Реал» лидирует в таблице Примеры с 50 очками.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата был ничейный исход в матче против мадридского «Атлетико» (1:1). Игра получилась на удивление спокойной, а результат полностью отражает ход событий на футбольном поле.

    Соперник первым смог открыть счет в середине первого тайма, но «Реал» отыгрался почти сразу после перерыва после точного удара Килиана Мбаппе.

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    Также была гостевая победа в ЛЧ над «Манчестер Сити» (3:2) и в Кубке Испании над «Леганесом» (3:2).

    Не сыграют: травмированы Алаба, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Васкес (все-защитники).

    Состояние команды: сейчас для «Реала» приоритетом является ответная игра против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Первая встреча получилась примерно равной, но итоговую победу одержала команда Карло Анчелотти.

    Она воспользовалась ошибками обороны «горожан» и в очередной раз продемонстрировала свой чемпионский дух, перевернув игру, когда уже никто особо этого не ожидал.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Реал» выиграл со счетом 4:0

    • В прошлом сезоне также обе игры остались за мадридцами (4:0, 4:2)

    • В позапрошлом сезоне «Реал» также был сильнее (2:0, 2:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Осасуны» дают 5,50, а на «Реал» Мадрид — 1,67, ничью букмекеры оценивают в 4,20.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,32, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,65.

    Прогноз: на своем поле «Осасуна» всегда выглядит сильнее при мощной поддержке собственных болельщиков. Фавориты, приезжая в Памплону, всегда сталкиваются с мощнейшим сопротивлением и самоотдачей.

    «Реал» имеет огромные проблемы в центре обороны, наверняка Анчелотти даст отдохнуть нескольким лидерам в преддверии поединка против «Манчестер Сити». Хозяева вполне могут зацепиться в игре против лидера чемпионата.

    Основная ставка: победа «Осасуны» с форой + 1 за 1,78.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

    Дополнительная ставка: «Осасуна» не проиграет за 2,35.

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    «Осасуна» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 15.02.2025. Прогнозы на футбол. «Реал» сыграет на малых оборотах
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