Осасуна
Реал Мадрид
«Осасуна»
Турнирное положение: сейчас «Осасуна» идет на 9-м месте в таблице Примеры с 31 очком.
Последние матчи: в 23-м туре подопечные Висенте Морено сыграли в гостях вничью с «Мальоркой» (1:1). Причем, ушли от поражения в компенсированное время.
Осасуна — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров
Игра получилась живой, интересной и с большим количеством опасных моментов, но счет был открыт только на 84-й минуте «Мальоркой». Ответный гол «Осасуна» забила на 90+4-й минуте, отличился защитник Флавьен Бойомо.
Ранее было поражение в Кубке Испании от «Реала Сосьедад» (0:2), а в Примере наоборот победа над ними со счетом 2:1.
Не сыграют: дисквалифицирован — Бойомо (з).
Состояние команды: в этом сезоне «Осасуна» смотрится очень достойно и при некоторых раскладах может даже зацепиться за зону еврокубков, отрыв от шестого места составляет всего 6 очков.
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: после 23 туров «Реал» лидирует в таблице Примеры с 50 очками.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Последние матчи: в предыдущей игре чемпионата был ничейный исход в матче против мадридского «Атлетико» (1:1). Игра получилась на удивление спокойной, а результат полностью отражает ход событий на футбольном поле.
Соперник первым смог открыть счет в середине первого тайма, но «Реал» отыгрался почти сразу после перерыва после точного удара Килиана Мбаппе.
Также была гостевая победа в ЛЧ над «Манчестер Сити» (3:2) и в Кубке Испании над «Леганесом» (3:2).
Не сыграют: травмированы Алаба, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Васкес (все-защитники).
Состояние команды: сейчас для «Реала» приоритетом является ответная игра против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Первая встреча получилась примерно равной, но итоговую победу одержала команда Карло Анчелотти.
Она воспользовалась ошибками обороны «горожан» и в очередной раз продемонстрировала свой чемпионский дух, перевернув игру, когда уже никто особо этого не ожидал.
Статистика для ставок
- В первом круге «Реал» выиграл со счетом 4:0
- В прошлом сезоне также обе игры остались за мадридцами (4:0, 4:2)
- В позапрошлом сезоне «Реал» также был сильнее (2:0, 2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Осасуны» дают 5,50, а на «Реал» Мадрид — 1,67, ничью букмекеры оценивают в 4,20.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,32, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,65.
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Прогноз: на своем поле «Осасуна» всегда выглядит сильнее при мощной поддержке собственных болельщиков. Фавориты, приезжая в Памплону, всегда сталкиваются с мощнейшим сопротивлением и самоотдачей.
«Реал» имеет огромные проблемы в центре обороны, наверняка Анчелотти даст отдохнуть нескольким лидерам в преддверии поединка против «Манчестер Сити». Хозяева вполне могут зацепиться в игре против лидера чемпионата.
Основная ставка: победа «Осасуны» с форой + 1 за 1,78.
Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: «Осасуна» не проиграет за 2,35.