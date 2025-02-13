Фенербахче
Андерлехт
«Фенербахче»
Турнирное положение: «Фенербахче» по итогам основного раунда Лиги Европы занял 24-ю позицию, поэтому и обеспечил себе выступление в стыковых матчах.
Команда Жозе Моуринью набрала 10 баллов благодаря победам над «Юнион Сент-Жиллуаз» и пражской «Славией», а также ничьим с «Твенте», «Манчестер Юнайтед», «Лионом» и «Мидтьюлланном».
Фенербахче — Андерлехт: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках 22-го тура турецкого первенства «Фенербахче» был слабее «Аланьяспора» (2:0).
В своем национальном чемпионате коллектив из Стамбула находится на второй позиции с отставанием в три очка от лидера «Галатасарая», а также с отрывом в 11 баллов от третьего в таблице «Самсунспора».
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированы — Юксек, Джику, Диего Карлуш, Акчичек, Мюльдюр, Бекао и Остервольде, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Фенербахче» выиграл, а в 12-ти последних матчах не знает поражений.
Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы на победу, особенно на своем поле, хотя не стоит забывать, что соперник уж точно не уступает им в классе, хотя в последнее время показывает заурядную форму.
Юссеф Эн-Несири — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с четырьмя голами.
«Андерлехт»
Турнирное положение: «Андерлехт» по итогам основного раунда Лиги Европы занял 10-ю позицию, что и обеспечило ему выступление в стыковых матчах.
Команда набрала 14 баллов благодаря победам над «Ференцварошем», «Реал Сосьедадом», «Лудогорцем» и пражской «Славией», а также ничьим с РФШ и «Порту».
Последние матчи: в своем прошлом поединке, который пришелся на бельгийское первенство, «Андерлехт» на своем поле обыграл «Антверпен» (2:0).
В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 25-ти поединков находится на четвертой позиции в зоне чемпионского раунда с отставанием в 17 очков от лидера «Генка».
Не сыграют: травмированы — Эдози, Ашимеру и Вертонген, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех предыдущих матчах в разных турнирах «Андерлехт» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.
Такая форма не сулит гостям хороших шансов на победу, и даже ничья не выглядит гарантированной, тем не менее, они почти не уступают сопернику в классе, а значит способны не проиграть.
Луис Васкес и Яри Версхарен — лучшие бомбардиры команды в текущем розыгрыше Лиги Европы с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Фенербахче» забивали больше 3,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Фенербахче» выиграл при тотал больше 1,5 голов
- в пяти из восьми последних матчей «Андерлехт» не проиграл.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.40, победа «Андерлехта» — в 6.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.20.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. При этом в данных поединках они не проиграли.
При этом в трех из четырех последних матчей гости не выиграли, а в двух из них было забито больше 2,5 голов.
Ставка: «Фенербахче» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Фенербахче».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.60