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    «Копенгаген» продлит победную серию до шести матчей?

    «Копенгаген» — «Хайденхайм». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 13 февраля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Копенгаген» — «Хайденхайм»
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    «Хайденхейм»
    «Копенгаген» сыграет против «Хайденхайма» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 февраля, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Копенгаген» — «Хайденхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 13 Февраля 2025 года

    Копенгаген

  • Копенгаген
    •  Копенгаген 23:00 Хайденхайм

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •

    «Копенгаген»

    Турнирное положение: В Лиге конференций «Копенгаген» занял итоговое 18 место, аккумулировав 8 пунктов: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения.

    Последние матчи: В 6 туре Лиги конференций «Копенгаген» потерпел крупное поражение от австрийского «Рапида» (0:3).

    Копенгаген — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров

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  • 1.743.554.40Бонус$1500
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    Не сыграют: 5 игроков датского клуба находятся в лазарете: Барджи, Бойлисен, Дикс, Крнелиус и Мелинг.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В чемпионате Дании «Копенгаген» занимает 1 место, набрав 33 очка.

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: Клуб немецкой Бундеслиги завершил участие в основном этапе Лиги конференций на 16 месте при 2 победах, 2 ничьих и 2 поражениях.

    Последние матчи: В 6 туре Лиги конференций «Хайденхайм» сыграл вничью с «Санкт-Галленом» (1:1).

    Не сыграют: В составе «Хайденхайма» травмирован защитник Йонас Форенбах.

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    Состояние команды: В чемпионате Германии команда находится в зоне вылета, набрав 14 баллов.

    Статистика для ставок

    • «Копенгаген» занял 18 место в Лиге конференций

    • «Хайденхайм» занял 16 место в Лиге конференций

    • Ранее «Копенгаген» и «Хайденхайм» не играли между собой

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа «Хайденхайма» — в 4.90.

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    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.88 соответственно.

    Прогноз: «Копенгаген» вполне может продлить проигрышную серию немецкого клуба.

    Ставка: Победа «Копенгагена» с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что футболисты «Хайденхайм» и «Копенгагена» обменяются голами.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.85.

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    «Копенгаген» — «Хайденхайм»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 13.02.2025. Прогнозы на футбол. «Копенгаген» продлит победную серию до шести матчей?
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