«Копенгаген» сыграет против «Хайденхайма» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций. Поединок пройдёт 13 февраля, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Копенгаген» — «Хайденхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Копенгаген»

Турнирное положение: В Лиге конференций «Копенгаген» занял итоговое 18 место, аккумулировав 8 пунктов: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения.

Последние матчи: В 6 туре Лиги конференций «Копенгаген» потерпел крупное поражение от австрийского «Рапида» (0:3).

Копенгаген — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.743.554.40Бонус$1500

Не сыграют: 5 игроков датского клуба находятся в лазарете: Барджи, Бойлисен, Дикс, Крнелиус и Мелинг.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В чемпионате Дании «Копенгаген» занимает 1 место, набрав 33 очка.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: Клуб немецкой Бундеслиги завершил участие в основном этапе Лиги конференций на 16 месте при 2 победах, 2 ничьих и 2 поражениях.

Последние матчи: В 6 туре Лиги конференций «Хайденхайм» сыграл вничью с «Санкт-Галленом» (1:1).

Не сыграют: В составе «Хайденхайма» травмирован защитник Йонас Форенбах.

Состояние команды: В чемпионате Германии команда находится в зоне вылета, набрав 14 баллов.

Статистика для ставок

«Копенгаген» занял 18 место в Лиге конференций

«Хайденхайм» занял 16 место в Лиге конференций

Ранее «Копенгаген» и «Хайденхайм» не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа «Хайденхайма» — в 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.88 соответственно.

Прогноз: «Копенгаген» вполне может продлить проигрышную серию немецкого клуба.

Ставка: Победа «Копенгагена» с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Есть большая вероятность, что футболисты «Хайденхайм» и «Копенгагена» обменяются голами.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.85.