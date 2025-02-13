Копенгаген
Хайденхайм
«Копенгаген»
Турнирное положение: В Лиге конференций «Копенгаген» занял итоговое 18 место, аккумулировав 8 пунктов: 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения.
Последние матчи: В 6 туре Лиги конференций «Копенгаген» потерпел крупное поражение от австрийского «Рапида» (0:3).
Копенгаген — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: 5 игроков датского клуба находятся в лазарете: Барджи, Бойлисен, Дикс, Крнелиус и Мелинг.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В чемпионате Дании «Копенгаген» занимает 1 место, набрав 33 очка.
«Хайденхайм»
Турнирное положение: Клуб немецкой Бундеслиги завершил участие в основном этапе Лиги конференций на 16 месте при 2 победах, 2 ничьих и 2 поражениях.
Последние матчи: В 6 туре Лиги конференций «Хайденхайм» сыграл вничью с «Санкт-Галленом» (1:1).
Не сыграют: В составе «Хайденхайма» травмирован защитник Йонас Форенбах.
Состояние команды: В чемпионате Германии команда находится в зоне вылета, набрав 14 баллов.
Статистика для ставок
- «Копенгаген» занял 18 место в Лиге конференций
- «Хайденхайм» занял 16 место в Лиге конференций
- Ранее «Копенгаген» и «Хайденхайм» не играли между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Копенгаген» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.60, а победа «Хайденхайма» — в 4.90.
- 1.90Эвертон — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 1.95Брюгге — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.30Селтик — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.92 и 1.88 соответственно.
Прогноз: «Копенгаген» вполне может продлить проигрышную серию немецкого клуба.
Ставка: Победа «Копенгагена» с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Есть большая вероятность, что футболисты «Хайденхайм» и «Копенгагена» обменяются голами.
Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.85.