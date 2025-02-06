«Антверпен» на своем поле примет «Андерлехт» в ответном полуфинальном поединке Кубка Бельгии. Матч состоится 6 февраля и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Антверпен» — «Андерлехт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Антверпен»

Турнирное положение: «Антверпен» в чемпионате Бельгии на данный момент идет на четвертой позиции и еще не обеспечил себе участие в финальной части.

Коллектив отпраздновал 11 викторий в 24 поединках, семь встреч свел вничью и шесть раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 43:26.

Последние матчи: Накануне этой игры «красные» в рамках чемпионата страны на своем поле со счетом 2:1 смогли переиграть «Брюгге», который находится на второй строке в таблице. А ранее они также в рамках первенства страны одолели дома 3:2 «Вестерло» расписали гостевую мировую 1:1 с «Сент-Трюйденом».

Не сыграют: У команды нет проблем с составом.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Данная команда проиграла лишь раз за девять предыдущих своих встреч, уступив как раз предстоящему противнику на его поле со счетом 0:1 в первом поединке полуфинального кубкового противостояния. Еще за этот отрезок матчей «Антверпен» по четыре раза побеждал и играл вничью.

А что касаемо этого розыгрыша Кубка Бельгии, то там коллектив до полуфинала выбил троих соперников, справившись по пенальти на выезде с «Кортрейком» в 1/8 финала, а также разгромив «Дейнзе» 6:1 в 1/16 и «Юнион» 5:1 в 1/4.

«Андерлехт»

Турнирное положение: Брюссельский клуб в турнирной таблице чемпионата Бельгии разместился на строку ниже, чем предстоящий оппонент, имея на балл в активе меньше.

«Андерлехт» выиграл 11 встреч из 24 проведенных, шесть матчей свел миром и семь раз уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 42:23.

Последние матчи: В своем предыдущем проведенном поединке «пурпурно-белые» в гостевом поединке чемпионата страны со счетом 0:1 уступили «Генку», который лидирует в первенстве. А немногим ранее они дома в заключительной игре основного этапа Лиги Европы проиграли немецкому «Хоффенхайму» со счетом 3:4, но все равно вышли в плей-офф турнира.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Андерлехт» уступил в своих двух предыдущих поединках, но оба фиаско за это время были с минимальной разницей. Перед этим же столичный клуб выиграл три матча из четырех проведенных, одолев в одном из них дома «Антверпен» 1:0 в первой полуфинальной встрече Кубка Бельгии, и раз проиграл.

Всего же в текущем кубковом розыгрыше страны брюссельцы провели четыре поединка и все их выиграли. На предыдущих стадиях они одолели «Тубиз» 4:0, «Вестерло» 4:1 и «Беерсхот» 1:0.

Статистика для ставок

«Андерлехт» обыграл «Антверпен» в трех из четырех последних очных противостояний при одном фиаско

Шесть из восьми предыдущих игр между данными клубами завершились на ТМ 2,5

В первом полуфинальном поединке этого Кубка Бельгии «Андерлехт» дома минимально обыграл «Антверпен» 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Антверпена» — 2.42, победа «Андерлехта» — 2.85, ничья — 3.48.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 1.99 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что данное противостояние вновь получится не особо результативных, так как большинство своих предыдущих очных игр данные команды завершили по низам.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.99.

Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что, как минимум, первый тайм не определит сильнейшего, ведь зачастую противостояния этих клубов проходят в упорной борьбе.

Ставка: ничья в первом первом тайме за 2.27.