ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нико Гонсалес В поисках нового Родри. Почему «Ман Сити» заплатил 60 млн евро за Нико Гонсалеса Фрагмент матчаУпущенный досрочный финал. ЦСКА не удержал победу над «Зенитом» и проиграл по пенальти Денис Казанский «В АПЛ тяжелая гонка и еще ничего не решено». Денис Казанский — об английском футболе и своей профессии
  • 19:23
    • «Трактор» уверенно победил «Металлург» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    Поединок будет скудным на голы

    «Антверпен» — «Андерлехт». Ставка (к. 1.99) и прогноз на футбол, Кубок Бельгии, 6 февраля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бельгия. Про Лига Прогнозы на Андерлехт Прогнозы на Антверпен
    Прогноз и ставки на «Антверпен» — «Андерлехт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Андерлехт»
    «Антверпен» на своем поле примет «Андерлехт» в ответном полуфинальном поединке Кубка Бельгии. Матч состоится 6 февраля и начнется в 22:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Антверпен» — «Андерлехт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Бельгия. Кубок 06 Февраля 2025 года

    Антверпен

  • Антверпен
    •  Антверпен 22:45 Андерлехт

    Андерлехт

  • Брюссель
    •

    «Антверпен»

    Турнирное положение: «Антверпен» в чемпионате Бельгии на данный момент идет на четвертой позиции и еще не обеспечил себе участие в финальной части.

    Коллектив отпраздновал 11 викторий в 24 поединках, семь встреч свел вничью и шесть раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 43:26.

    Антверпен — Андерлехт: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Накануне этой игры «красные» в рамках чемпионата страны на своем поле со счетом 2:1 смогли переиграть «Брюгге», который находится на второй строке в таблице. А ранее они также в рамках первенства страны одолели дома 3:2 «Вестерло» расписали гостевую мировую 1:1 с «Сент-Трюйденом».

    Не сыграют: У команды нет проблем с составом.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Данная команда проиграла лишь раз за девять предыдущих своих встреч, уступив как раз предстоящему противнику на его поле со счетом 0:1 в первом поединке полуфинального кубкового противостояния. Еще за этот отрезок матчей «Антверпен» по четыре раза побеждал и играл вничью.

    А что касаемо этого розыгрыша Кубка Бельгии, то там коллектив до полуфинала выбил троих соперников, справившись по пенальти на выезде с «Кортрейком» в 1/8 финала, а также разгромив «Дейнзе» 6:1 в 1/16 и «Юнион» 5:1 в 1/4.

    «Андерлехт»

    Турнирное положение: Брюссельский клуб в турнирной таблице чемпионата Бельгии разместился на строку ниже, чем предстоящий оппонент, имея на балл в активе меньше.

    «Андерлехт» выиграл 11 встреч из 24 проведенных, шесть матчей свел миром и семь раз уходил с поля поверженным, разница мячей составляет 42:23.

  • Трансферный дайджест. 28 января — 4 февраля
  • Кобель нужен «Челси», Виллиан мечтает о возвращении в АПЛ, Саласар станет футболистом «Зенита»
  • Вчера

    • Последние матчи: В своем предыдущем проведенном поединке «пурпурно-белые» в гостевом поединке чемпионата страны со счетом 0:1 уступили «Генку», который лидирует в первенстве. А немногим ранее они дома в заключительной игре основного этапа Лиги Европы проиграли немецкому «Хоффенхайму» со счетом 3:4, но все равно вышли в плей-офф турнира.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 100EURИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: «Андерлехт» уступил в своих двух предыдущих поединках, но оба фиаско за это время были с минимальной разницей. Перед этим же столичный клуб выиграл три матча из четырех проведенных, одолев в одном из них дома «Антверпен» 1:0 в первой полуфинальной встрече Кубка Бельгии, и раз проиграл.

    Всего же в текущем кубковом розыгрыше страны брюссельцы провели четыре поединка и все их выиграли. На предыдущих стадиях они одолели «Тубиз» 4:0, «Вестерло» 4:1 и «Беерсхот» 1:0.

    Статистика для ставок

    • «Андерлехт» обыграл «Антверпен» в трех из четырех последних очных противостояний при одном фиаско

    • Шесть из восьми предыдущих игр между данными клубами завершились на ТМ 2,5

    • В первом полуфинальном поединке этого Кубка Бельгии «Андерлехт» дома минимально обыграл «Антверпен» 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Антверпена» — 2.42, победа «Андерлехта» — 2.85, ничья — 3.48.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 1.99 соответственно.

    Прогноз: Прогнозируем, что данное противостояние вновь получится не особо результативных, так как большинство своих предыдущих очных игр данные команды завершили по низам.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.99.

    Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что, как минимум, первый тайм не определит сильнейшего, ведь зачастую противостояния этих клубов проходят в упорной борьбе.

    Ставка: ничья в первом первом тайме за 2.27.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Муньяр — Юньчаокэтэ
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Панатинаикос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фенербахче — Эрзурумспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч ПСВ — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Нисиока — Накашима
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Беллуччи — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Нисикори — Махач
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Тулуза — Генгам
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Страсбург — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бриёшен — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Генк — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ковентри — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Антверпен» — «Андерлехт»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 06.02.2025. Прогнозы на футбол. Поединок будет скудным на голы
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры