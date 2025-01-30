30 января в 8-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Рома» и «Айнтрахт» Фр. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Айнтрахт» Фр, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: «Волки» в нынешней Лиге Европы выступают не столь продуктивно. Нынче команда пребывает на 21 месте турнирной таблицы.

При этом «Рома» в 7 турах основного раунда Лиги Европы набрала 9 очков. А вот атака команды выглядит не лучшим образом, отличившись всего 8 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «волки» победили. Команда нанесла поражение «Удинезе» (2:1).

При этом «Рома» чуть ранее уступила «АЗ Алкмаару» (0:1). А вот до того была уверенно обыграна ершистая «Дженоа» (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Волки» постараются сохранить место в топ-24. Плюс на своем поле римляне выглядят весьма прилично.

При этом «Рома» не блещет стабильностью результатов. Да и ведущий форвард Артем Довбик наколотил всего 2 мяча в Лиге Европы.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Волки» способны поднатореть в плане реализации.

«Айнтрахт» Фр

Турнирное положение: Франкфуртцы нынешний сезон проводят весьма продуктивно. К примеру, в Лиге Европы команда сейчас находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Айнтрахт» Фр в 7 поединках Лиги Европы отличился 14 забитыми мячами. А вот в свои ворота немцы пропустили 8 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла ничейный результат. Франкфуртцы не смогли одолеть «Хоффенхайм» (2:2).

При этом до того команда нанесла поражение «Ференцварошу» (2:0). Да и поединок с «Боруссией» Д завершился столь же уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Франкфуртцы до последней ничьей победили четырежды кряду. А вот в Лиге Европы команда способна побороться даже за трофей.

В своем чемпионате команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера составляет 11 зачетных баллов.

В кадровом плане «Айнтрахт» Фр выглядит относительно выгодно. Вот только уход в «Манчестер Сити» Омара Мармуша явно не пройдет бесследно…

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Франкфуртцы уж точно намерены завершить основной раунд как можно выше.

Статистика для ставок

Франкфуртцы не проигрывали в 5 своих последних поединках

«Айнтрахт» Фр в Лиге Европы в среднем забивает 2 гола за матч

«Рома» в среднем забивает фактически гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: Немцы еще не научились играть без Мармуша, да и вряд ли будут особенно напрягаться.

«Римляне» бьются за выход в плей-офф Лиги Европы, и уж точно сразу будут действовать активно.

Ставка: Победа «Ромы» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.05