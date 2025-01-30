Рома
Айнтрахт Ф
«Рома»
Турнирное положение: «Волки» в нынешней Лиге Европы выступают не столь продуктивно. Нынче команда пребывает на 21 месте турнирной таблицы.
При этом «Рома» в 7 турах основного раунда Лиги Европы набрала 9 очков. А вот атака команды выглядит не лучшим образом, отличившись всего 8 раз.
Рома — Айнтрахт Ф: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке «волки» победили. Команда нанесла поражение «Удинезе» (2:1).
При этом «Рома» чуть ранее уступила «АЗ Алкмаару» (0:1). А вот до того была уверенно обыграна ершистая «Дженоа» (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: «Волки» постараются сохранить место в топ-24. Плюс на своем поле римляне выглядят весьма прилично.
При этом «Рома» не блещет стабильностью результатов. Да и ведущий форвард Артем Довбик наколотил всего 2 мяча в Лиге Европы.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Волки» способны поднатореть в плане реализации.
«Айнтрахт» Фр
Турнирное положение: Франкфуртцы нынешний сезон проводят весьма продуктивно. К примеру, в Лиге Европы команда сейчас находится на 2 месте турнирной таблицы.
Причем «Айнтрахт» Фр в 7 поединках Лиги Европы отличился 14 забитыми мячами. А вот в свои ворота немцы пропустили 8 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла ничейный результат. Франкфуртцы не смогли одолеть «Хоффенхайм» (2:2).
При этом до того команда нанесла поражение «Ференцварошу» (2:0). Да и поединок с «Боруссией» Д завершился столь же уверенной викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Айнтрахт» Фр добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Франкфуртцы до последней ничьей победили четырежды кряду. А вот в Лиге Европы команда способна побороться даже за трофей.
В своем чемпионате команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера составляет 11 зачетных баллов.
В кадровом плане «Айнтрахт» Фр выглядит относительно выгодно. Вот только уход в «Манчестер Сити» Омара Мармуша явно не пройдет бесследно…
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Франкфуртцы уж точно намерены завершить основной раунд как можно выше.
Статистика для ставок
- Франкфуртцы не проигрывали в 5 своих последних поединках
- «Айнтрахт» Фр в Лиге Европы в среднем забивает 2 гола за матч
- «Рома» в среднем забивает фактически гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рома» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.70. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
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- 1.96Манчестер Сити — Брюгге: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: Немцы еще не научились играть без Мармуша, да и вряд ли будут особенно напрягаться.
«Римляне» бьются за выход в плей-офф Лиги Европы, и уж точно сразу будут действовать активно.
Ставка: Победа «Ромы» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.05