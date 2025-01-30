Олимпиакос
Карабах
«Олимпиакос»
Турнирное положение: «Олимпиакос» после семи туров основного раунда Лиги Европы занимает 12-е место в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.
Команда уже обеспечила себе стыковые матчи, набрав 12 баллов, и на два очка отстает от зоны прямого попадания в 1/8 финала, в которую попадет только в случае победы.
Олимпиакос — Карабах: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на первенство Греции, «Олимпиакос» на своем поле сыграл вничью в дерби с «Панатинаикосом» (1:1).
В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 20-ти туров находится на первой позиции с отрывом в четыре очка от своего ближайшего преследователя АЕКа Афины.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 18-ти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Олимпиакос» выиграла лишь раз при 11-ти победах и семи ничьих.
Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Аюб Эль-Кааби — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с пятью голами.
«Карабах»
Турнирное положение: «Карабах» после семи туров основного раунда Лиги Европы занимает 34-ю позицию вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.
Команда набрала три очка и уже лишилась шансов выйти в стыковые матчи в 1/8 финала, ведь отстает от данной зоны (9-24-я строчки) уже на шесть очков.
Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на азербайджанское первенство, «Карабах» на своем поле проиграл «Туран» (1:2).
В своем национальном чемпионате коллектив занимает первую позицию и на восемь очков опережает своего ближайшего преследователя «Араз-Нахчыван».
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на чемпионат Азербайджана и Лигу Европы, «Карабах» проиграл.
Такая форма не обещает гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор его поля.
Жуниньо — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с двумя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Олимпиакоса» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Олимпиакоса» забивали меньше 2,5 голов
- в трех последних матчах «Карабаха» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.60, победа «Карабаха» — в 9.50.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.
- 2.00Барселона — Аталанта: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.80Штутгарт — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.25ПСВ — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.
Между тем, в трех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Карабаха».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35