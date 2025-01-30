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    Продолжит ли «Олимпиакос» выступления в Лиге Европы?

    «Олимпиакос» — «Карабах». Прогноз и ставка (к. 1.98) на футбол, Лига Европы, 30 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Олимпиакос» — «Карабах»
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    Аюб Эль-Кааби
    30 января в заключительном, восьмом туре основного этапа Лиги Европы «Олимпиакос» на своем поле сыграет против «Карабаха». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпиакос» — «Карабах», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 30 Января 2025 года

    Олимпиакос

  • Пирей
    •  Олимпиакос 23:00 Карабах

    Карабах

  • Агдам
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    «Олимпиакос»

    Турнирное положение: «Олимпиакос» после семи туров основного раунда Лиги Европы занимает 12-е место в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда уже обеспечила себе стыковые матчи, набрав 12 баллов, и на два очка отстает от зоны прямого попадания в 1/8 финала, в которую попадет только в случае победы.

    Олимпиакос — Карабах: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на первенство Греции, «Олимпиакос» на своем поле сыграл вничью в дерби с «Панатинаикосом» (1:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 20-ти туров находится на первой позиции с отрывом в четыре очка от своего ближайшего преследователя АЕКа Афины.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 18-ти предыдущих матчах, которые пришлись на разные турниры, «Олимпиакос» выиграла лишь раз при 11-ти победах и семи ничьих.

    Такая форма обещает хозяевам отличные шансы на победу, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Аюб Эль-Кааби — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с пятью голами.

    «Карабах»

    Турнирное положение: «Карабах» после семи туров основного раунда Лиги Европы занимает 34-ю позицию вне зоны плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда набрала три очка и уже лишилась шансов выйти в стыковые матчи в 1/8 финала, ведь отстает от данной зоны (9-24-я строчки) уже на шесть очков.

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре, которая пришлась на азербайджанское первенство, «Карабах» на своем поле проиграл «Туран» (1:2).

    В своем национальном чемпионате коллектив занимает первую позицию и на восемь очков опережает своего ближайшего преследователя «Араз-Нахчыван».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на чемпионат Азербайджана и Лигу Европы, «Карабах» проиграл.

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    Такая форма не обещает гостям хороших шансов не то, что на победу, а даже на ничью, особенно если учесть перевес соперника в классе, а также фактор его поля.

    Жуниньо — лучший бомбардир команды в Лиге Европы с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Олимпиакоса» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Олимпиакоса» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Карабаха» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Олимпиакос» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.30. Ничья — в 5.60, победа «Карабаха» — в 9.50.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.58 и 2.40.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    Между тем, в трех последних матчах гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Карабаха».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35

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    «Олимпиакос» — «Карабах»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 30.01.2025. Прогнозы на футбол. Продолжит ли «Олимпиакос» выступления в Лиге Европы?
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