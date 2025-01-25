«Вулверхэмптон» примет на своем поле «Арсенал» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 25 января и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулверхэмптон» по итогам 22-х поединков английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы и борется за выживание.

Команда пребывает на 17-й позиции и лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета (18-20-я строчки), а также на четыре очка отстает от 16-го в таблице «Эвертона».

Последние матчи: в своей последней игре в рамках 22-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел крупное поражение от «Челси» (1:3).

Ранее в 21-м туре английской Премьер-лиги коллектив также остался без очков, когда также на выезде проиграл «Ньюкаслу» с результатом 0:3.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Тоти Гомеш, Калайджич, Москера, Энсо Гонсалес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Вулверхэмптон» три раза проиграл при одной победе.

Такая форма сулит хозяевам плохие шансы не то, что на победу, а хотя бы на ничью, пусть даже фактор своего поля и говорит в их пользу, особенно если учесть перевес соперника в классе.

Матеус Кунья — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 10-ю голами.

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» по итогам 22-х туров английской Премьер-лиги находится наверху турнирной таблицы и борется за чемпионство.

Команда занимает вторую позицию и на шесть очков отстает от лидера «Ливерпуля», который провел на игру меньше, а также лишь по дополнительным показателям опережает третий «Ноттингем Форест».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура Премьер-лиги лондонцы на своем поле упустили победу над «Астон Виллой», сыграв 2:2.

Ранее в 21-м туре национального первенства коллектив уже одержал победу, когда на своем поле в дерби оказался сильнее «Тоттенхэма» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Салиба, Томиясу, Сака, Уайт, Габриэл Жезус, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Арсенал» выиграл два раза при одной ничьей.

Данная форма сулит гостям неплохие шансы на победу, хотя и не исключает ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть их явный перевес в классе.

Кай Хаверц — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Вулверхэмптона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из семи последних матчей «Вулверхэмптона» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Арсенала» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.47. Ничья — в 4.50, победа «Вулверхэмптона» — в 6.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их семи последних выездных поединках.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних поединков «Вулверхэмптона».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35