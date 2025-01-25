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    Удержится ли «Арсенал» на втором месте АПЛ?

    Вулверхэмптон — Арсенал: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.88. 25.01.2025

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Арсенал»
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    Кай Хаверц
    «Вулверхэмптон» примет на своем поле «Арсенал» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 25 января и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вулверхэмптон» — «Арсенал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Января 2025 года

    Вулверхэмптон

  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 18:00 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
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    «Вулверхэмптон»

    Турнирное положение: «Вулверхэмптон» по итогам 22-х поединков английской Премьер-лиги находится внизу турнирной таблицы и борется за выживание.

    Команда пребывает на 17-й позиции и лишь по дополнительным показателям опережает зону вылета (18-20-я строчки), а также на четыре очка отстает от 16-го в таблице «Эвертона».

    Вулверхэмптон — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 22-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел крупное поражение от «Челси» (1:3).

    Ранее в 21-м туре английской Премьер-лиги коллектив также остался без очков, когда также на выезде проиграл «Ньюкаслу» с результатом 0:3.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Тоти Гомеш, Калайджич, Москера, Энсо Гонсалес, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Вулверхэмптон» три раза проиграл при одной победе.

    Такая форма сулит хозяевам плохие шансы не то, что на победу, а хотя бы на ничью, пусть даже фактор своего поля и говорит в их пользу, особенно если учесть перевес соперника в классе.

    Матеус Кунья — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 10-ю голами.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Арсенал» по итогам 22-х туров английской Премьер-лиги находится наверху турнирной таблицы и борется за чемпионство.

    Команда занимает вторую позицию и на шесть очков отстает от лидера «Ливерпуля», который провел на игру меньше, а также лишь по дополнительным показателям опережает третий «Ноттингем Форест».

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 22-го тура Премьер-лиги лондонцы на своем поле упустили победу над «Астон Виллой», сыграв 2:2.

    Ранее в 21-м туре национального первенства коллектив уже одержал победу, когда на своем поле в дерби оказался сильнее «Тоттенхэма» (2:1).

    Не сыграют: травмированы — Салиба, Томиясу, Сака, Уайт, Габриэл Жезус, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Арсенал» выиграл два раза при одной ничьей.

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    Данная форма сулит гостям неплохие шансы на победу, хотя и не исключает ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть их явный перевес в классе.

    Кай Хаверц — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с восемью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Вулверхэмптона» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в четырех из семи последних матчей «Вулверхэмптона» забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей «Арсенала» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Арсенал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.47. Ничья — в 4.50, победа «Вулверхэмптона» — в 6.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их семи последних выездных поединках.

    При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних поединков «Вулверхэмптона».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.35

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    «Вулверхэмптон» — «Арсенал»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 25.01.2025. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Арсенал» на втором месте АПЛ?
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