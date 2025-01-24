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    У кого прервется серия?

    «Торино» — «Кальяри». У хозяев ничейный синдром, а гости три матча не проигрывают, но чья серия прервется? На что сделать ставку? Ответ — в прогнозе на футбол с коэффициентом 1.98

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Кальяри»
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    Роберто Пикколи
    24 января в 22-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Торино» и «Кальяри». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Торино» — «Кальяри», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Января 2025 года

    Торино

  • Турин
    •  Торино 22:45 Кальяри

    Кальяри

  • Кальяри
    •

    «Торино»

    Турнирное положение: «Торино» по итогам 21-го поединка итальянского первенства набрал 23 очка и борется за выживание в элите.

    Команда занимает 11-ю позицию и на четыре пункта опережает зону вылета (18-20-е места) и 10 баллов отстает от зоны еврокубков (топ-6).

    Торино — Кальяри: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура Серии А «Быки» в чужих стенах сумели отобрать очки у шестой в таблице «Фиорентины» (1:1).

    Перед этим коллектив довольствовался еще одной мировой, когда в 20-м туре итальянского первенства на своем поле в туринском дерби разошелся мировой с «Ювентусом» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Соса, Савва, Илич, Войвода, Схюрс, Ильхан, Сапата, дисквалифицирован — Дембеле.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Торино» сыграл вничью, а в пяти последних играх ни разу не победил.

    Это не сулит хозяевам хороших шансов на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть, что им предстоит сыграть против конкурента за выживание, у которого неплохая форма.

    Че Адамс — лучший бомбардир команды и Серии А с пятью голами.

    «Кальяри»

    Турнирное положение: «Кальяри» по итогам 21-го поединка итальянского первенства набрал 21 балл и также борется за выживание в элитном дивизионе.

    Команда занимает последнюю, 14-ю строчку и на два балла опережает зону вылета (18-20-е места).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в 20-м туре национального чемпионата клуб на своем поле сенсационно переиграл другого борца за еврокубки «Фиорентину» (2:1).

    Перед этим коллектив в 19-м туре итальянского первенства набрал максимум очков, когда в домашних стенах одержал победу над «Лечче» с результатом 4:1.

    Не сыграют: травмированы — Зиту Лувумбу и Чиоччи, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Кальяри» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

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    Такая форма позволяет гостям рассчитывать если не на победу, то хотя бы на ничью, особенно если учесть не лучшее состояние соперника.

    Роберто Пикколи и Надир Дзортеа — лучшие бомбардиры команды в Серии А с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «Торино» сыграл вничью

    • в трех последних матчах «Кальяри» забивали обе команды

    • в пяти из шести последних матчей «Кальяри» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.20, победа «Кальяри» — в 3.80.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних поединков «Кальяри».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25

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