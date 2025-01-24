Торино
Кальяри
«Торино»
Турнирное положение: «Торино» по итогам 21-го поединка итальянского первенства набрал 23 очка и борется за выживание в элите.
Команда занимает 11-ю позицию и на четыре пункта опережает зону вылета (18-20-е места) и 10 баллов отстает от зоны еврокубков (топ-6).
Торино — Кальяри: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 21-го тура Серии А «Быки» в чужих стенах сумели отобрать очки у шестой в таблице «Фиорентины» (1:1).
Перед этим коллектив довольствовался еще одной мировой, когда в 20-м туре итальянского первенства на своем поле в туринском дерби разошелся мировой с «Ювентусом» (1:1).
Не сыграют: травмированы — Соса, Савва, Илич, Войвода, Схюрс, Ильхан, Сапата, дисквалифицирован — Дембеле.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Торино» сыграл вничью, а в пяти последних играх ни разу не победил.
Это не сулит хозяевам хороших шансов на победу, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть, что им предстоит сыграть против конкурента за выживание, у которого неплохая форма.
Че Адамс — лучший бомбардир команды и Серии А с пятью голами.
«Кальяри»
Турнирное положение: «Кальяри» по итогам 21-го поединка итальянского первенства набрал 21 балл и также борется за выживание в элитном дивизионе.
Команда занимает последнюю, 14-ю строчку и на два балла опережает зону вылета (18-20-е места).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в 20-м туре национального чемпионата клуб на своем поле сенсационно переиграл другого борца за еврокубки «Фиорентину» (2:1).
Перед этим коллектив в 19-м туре итальянского первенства набрал максимум очков, когда в домашних стенах одержал победу над «Лечче» с результатом 4:1.
Не сыграют: травмированы — Зиту Лувумбу и Чиоччи, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Кальяри» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.
Такая форма позволяет гостям рассчитывать если не на победу, то хотя бы на ничью, особенно если учесть не лучшее состояние соперника.
Роберто Пикколи и Надир Дзортеа — лучшие бомбардиры команды в Серии А с пятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «Торино» сыграл вничью
- в трех последних матчах «Кальяри» забивали обе команды
- в пяти из шести последних матчей «Кальяри» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торино» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.20, победа «Кальяри» — в 3.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.25 и 1.65.
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Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех последних выездных поединках.
При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.98.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних поединков «Кальяри».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.25