24 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Единство У.». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Единство У, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: Самарцы привычно ходят в середняках РПЛ. Нынче команда пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.

При этом «Крылья Советов» всего на 2 очка опережает зону стыков. А вот забила команда всего 19 мячей в 18 матчах российского чемпионата.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась очками. Самарцы были биты «Ростовом» (1:3).

При этом «Крылья Советов» до того нанесли поражение «Зениту» (3:2). А вот немногим ранее команда обыграла «Ахмат» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Самарцы осенне-зимний цикл провели относительно продуктивно. А вот в 18 поединках чемпионата команда пропустила 29 мячей.

При этом «Крылья Советов» только начинают цикл контрольных поединков. Ну а опытный Игорь Осинькин явно будет экспериментировать в кадровом плане.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Самарцы не должны иметь проблем с записным аутсайдером сербского чемпионата.

«Единство У.»

Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проваливает. Ныне она пребывает на 16 месте турнирной таблицы чемпионата Сербии.

Причем «Единство У.» в 20 поединках своего чемпионата настрелял всего 12 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 47 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке сербы победили. Команда переиграла польский «Мотор» (2:1).

При этом до того команда расписала мировую с «Левски» Крумовград (0:0). А вот встреча с «Текстилацем» принесла викторию (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Единство У.» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Сербы до новогодней паузы выглядели крайне бледно. Зато сейчас команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

Причем «Единство У.» в среднем пропускает более двух мячей за матч. Да и набрала команда всего 8 очков в 20 матчах.

Сербы уже начали серию контрольных поединков. Тем не менее, до оптимальных кондиций команде еще очень далеко.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Плюс проблемы с реализацией решить пока никак не удается.

Статистика для ставок

Сербы не проигрывали в 3 своих последних матчах

«Крылышки» до последней коллизии выиграли дважды кряду

Самарцы в среднем забивают гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.37, а победа оппонента — в скромные 3.34.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.24 и 1.73.

Прогноз: Самарцы весьма крепки, и явно должны обыгрывать аутсайдера чемпионата Сербии.

«Крылышки» превосходят соперника в классе, и уж точно будут максимально активны у его владений.

Ставка: Победа «Крыльев Советов» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.24