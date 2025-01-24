ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг Холанн«ПСЖ» — «Манчестер Сити» 4:2. Онлайн Мауро ИкардиИкарди, Гримальдо и еще 7 забытых воспитанников «Барсы», которые засияли в других клубах Бруну Фернандеш«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс». Онлайн
    Все новости спорта

    Обыграют ли самарцы аутсайдера чемпионата Сербии?

    «Крылья Советов» — «Единство У.». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 24 января 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Крылья Советов Прогнозы на футбол России
    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Единство У
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Дмитриев
    24 января в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Единство У.». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Единство У, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: Самарцы привычно ходят в середняках РПЛ. Нынче команда пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Крылья Советов» всего на 2 очка опережает зону стыков. А вот забила команда всего 19 мячей в 18 матчах российского чемпионата.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась очками. Самарцы были биты «Ростовом» (1:3).

    При этом «Крылья Советов» до того нанесли поражение «Зениту» (3:2). А вот немногим ранее команда обыграла «Ахмат» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Самарцы осенне-зимний цикл провели относительно продуктивно. А вот в 18 поединках чемпионата команда пропустила 29 мячей.

    При этом «Крылья Советов» только начинают цикл контрольных поединков. Ну а опытный Игорь Осинькин явно будет экспериментировать в кадровом плане.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Самарцы не должны иметь проблем с записным аутсайдером сербского чемпионата.

    «Единство У.»

    Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проваливает. Ныне она пребывает на 16 месте турнирной таблицы чемпионата Сербии.

    Причем «Единство У.» в 20 поединках своего чемпионата настрелял всего 12 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 47 раз.

  • Король Америки. «Зенит» усилил атакующие порядки Луисом Энрике
  • Обладатель Кубка Либертадорес перебрался в стан «сине-бело-голубых»
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке сербы победили. Команда переиграла польский «Мотор» (2:1).

    При этом до того команда расписала мировую с «Левски» Крумовград (0:0). А вот встреча с «Текстилацем» принесла викторию (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Единство У.» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Сербы до новогодней паузы выглядели крайне бледно. Зато сейчас команда не проигрывает уже 3 матча кряду.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Причем «Единство У.» в среднем пропускает более двух мячей за матч. Да и набрала команда всего 8 очков в 20 матчах.

    Сербы уже начали серию контрольных поединков. Тем не менее, до оптимальных кондиций команде еще очень далеко.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Плюс проблемы с реализацией решить пока никак не удается.

    Статистика для ставок

    • Сербы не проигрывали в 3 своих последних матчах

    • «Крылышки» до последней коллизии выиграли дважды кряду

    • Самарцы в среднем забивают гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Крылья Советов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.37, а победа оппонента — в скромные 3.34.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.24 и 1.73.

    Прогноз: Самарцы весьма крепки, и явно должны обыгрывать аутсайдера чемпионата Сербии.

    «Крылышки» превосходят соперника в классе, и уж точно будут максимально активны у его владений.

    Ставка: Победа «Крыльев Советов» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.24

    Ещё прогнозы на спорт
    1.89
  • Прогноз на матч Барыс — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Акрон — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Северсталь — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Торпедо — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сочи — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Карабах — Стяуа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч АЗ Алкмаар — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Порту — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мальмё — Твенте
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Виктория Пльзень — Андерлехт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фенербахче — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Крылья Советов» — «Единство У: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 24.01.2025. Прогнозы на футбол. Обыграют ли самарцы аутсайдера чемпионата Сербии?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры