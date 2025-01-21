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    «Ливерпуль» унизит «догов»

    «Ливерпуль» — «Лилль». Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 21 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Лилль»
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    Мохамед Салах
    21 января в 7-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Лилль». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 21 Января 2025 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 23:00 Лилль

    Лилль

  • Лига чемпионов. Этап лиги
    •

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: Мерсисайдцы в нынешней Лиге чемпионов выступают весьма продуктивно. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ливерпуль» в 6 стартовых турах набрал 18 очков. А вот оборона команды выглядит весьма монолитно, дав результативный сбой всего 1 раз.

    Ливерпуль — Лилль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Ливерпуль» победил. Команда Арне Слота сумела переиграть «Брентфорд» (2:0).

    При этом «Ливерпуль» чуть ранее не смог одолеть «Ноттингем Форест» (1:1). Плюс поединок с «Аккрингтоном» завершился викторией (4:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Джо Гомес — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Мерсисайдцы не проигрывали в 3 своих последних матчах. При этом в своем чемпионате команда Слота также уверенно лидирует.

    Причем «Ливерпуль» противостоял «догам» всего дважды. Почти 5 лет назад мерсисайдцы уступили минимально, после чего победили со счетом 3:0.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Мерсисайдцы нынче банально сильнее французов.

    «Лилль»

    Турнирное положение: «Лилль» нынешний сезон проводит достаточно продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лилль» в 6 поединках Лиги чемпионов отличился 10 забитыми мячами. А вот пропустили французы 7 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «Доги» переиграли «Ниццу» (2:1).

    При этом до того команда в Кубке Франции прошла в серии пенальти «Марсель». А вот встреча с «Осером» принесла лишь сухой паритет.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Матиас Фернандес-Пардо, Тиагу Сантос, Эдон Жегрова — травмированы.

    Состояние команды: «Доги» не проигрывают еще с середины сентября. Да и оборона команды в последних матчах ошибалась редко.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы. Причем отставание от идущего вторым «Марселя» составляет 4 очка.

    В кадровом плане «Лилль» выглядит не столь выгодно. Да и в этом поединке «доги» не смогут рассчитывать на нескольких ведущих игроков.

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Французы способны преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • Мерсисайдцы пропустили всего 1 мяч в 6 турах Лиги чемпионов

    • «Ливерпуль» в Лиге чемпионов забивает в среднем 2 гола за матч

    • «Лилль» не проигрывает с середины сентября

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 9.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: Мерсисайдцы максимально мотивированы продолжить свой победный путь, да и родные стены должны помочь.

    «Ливерпуль» выглядит сильнее соперника, плюс явно проведет поединок в острых атаках.

    Ставка: Фора «Ливерпуля» -2.5 за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

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    «Ливерпуль» — «Лилль»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 21.01.2025. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» унизит «догов»
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