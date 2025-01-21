Ливерпуль
Лилль
«Ливерпуль»
Турнирное положение: Мерсисайдцы в нынешней Лиге чемпионов выступают весьма продуктивно. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.
При этом «Ливерпуль» в 6 стартовых турах набрал 18 очков. А вот оборона команды выглядит весьма монолитно, дав результативный сбой всего 1 раз.
Ливерпуль — Лилль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Ливерпуль» победил. Команда Арне Слота сумела переиграть «Брентфорд» (2:0).
При этом «Ливерпуль» чуть ранее не смог одолеть «Ноттингем Форест» (1:1). Плюс поединок с «Аккрингтоном» завершился викторией (4:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Джо Гомес — травмирован.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Мерсисайдцы не проигрывали в 3 своих последних матчах. При этом в своем чемпионате команда Слота также уверенно лидирует.
Причем «Ливерпуль» противостоял «догам» всего дважды. Почти 5 лет назад мерсисайдцы уступили минимально, после чего победили со счетом 3:0.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Мерсисайдцы нынче банально сильнее французов.
«Лилль»
Турнирное положение: «Лилль» нынешний сезон проводит достаточно продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Лилль» в 6 поединках Лиги чемпионов отличился 10 забитыми мячами. А вот пропустили французы 7 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «Доги» переиграли «Ниццу» (2:1).
При этом до того команда в Кубке Франции прошла в серии пенальти «Марсель». А вот встреча с «Осером» принесла лишь сухой паритет.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: Матиас Фернандес-Пардо, Тиагу Сантос, Эдон Жегрова — травмированы.
Состояние команды: «Доги» не проигрывают еще с середины сентября. Да и оборона команды в последних матчах ошибалась редко.
В своем чемпионате команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы. Причем отставание от идущего вторым «Марселя» составляет 4 очка.
В кадровом плане «Лилль» выглядит не столь выгодно. Да и в этом поединке «доги» не смогут рассчитывать на нескольких ведущих игроков.
Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Французы способны преуспеть в контригре.
Статистика для ставок
- Мерсисайдцы пропустили всего 1 мяч в 6 турах Лиги чемпионов
- «Ливерпуль» в Лиге чемпионов забивает в среднем 2 гола за матч
- «Лилль» не проигрывает с середины сентября
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 9.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
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Прогноз: Мерсисайдцы максимально мотивированы продолжить свой победный путь, да и родные стены должны помочь.
«Ливерпуль» выглядит сильнее соперника, плюс явно проведет поединок в острых атаках.
Ставка: Фора «Ливерпуля» -2.5 за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00