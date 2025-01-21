21 января в 7-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ливерпуль» и «Лилль». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Лилль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: Мерсисайдцы в нынешней Лиге чемпионов выступают весьма продуктивно. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Ливерпуль» в 6 стартовых турах набрал 18 очков. А вот оборона команды выглядит весьма монолитно, дав результативный сбой всего 1 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Ливерпуль» победил. Команда Арне Слота сумела переиграть «Брентфорд» (2:0).

При этом «Ливерпуль» чуть ранее не смог одолеть «Ноттингем Форест» (1:1). Плюс поединок с «Аккрингтоном» завершился викторией (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Джо Гомес — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Мерсисайдцы не проигрывали в 3 своих последних матчах. При этом в своем чемпионате команда Слота также уверенно лидирует.

Причем «Ливерпуль» противостоял «догам» всего дважды. Почти 5 лет назад мерсисайдцы уступили минимально, после чего победили со счетом 3:0.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Мерсисайдцы нынче банально сильнее французов.

«Лилль»

Турнирное положение: «Лилль» нынешний сезон проводит достаточно продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Лилль» в 6 поединках Лиги чемпионов отличился 10 забитыми мячами. А вот пропустили французы 7 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. «Доги» переиграли «Ниццу» (2:1).

При этом до того команда в Кубке Франции прошла в серии пенальти «Марсель». А вот встреча с «Осером» принесла лишь сухой паритет.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лилль» добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: Матиас Фернандес-Пардо, Тиагу Сантос, Эдон Жегрова — травмированы.

Состояние команды: «Доги» не проигрывают еще с середины сентября. Да и оборона команды в последних матчах ошибалась редко.

В своем чемпионате команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы. Причем отставание от идущего вторым «Марселя» составляет 4 очка.

В кадровом плане «Лилль» выглядит не столь выгодно. Да и в этом поединке «доги» не смогут рассчитывать на нескольких ведущих игроков.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Французы способны преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

Мерсисайдцы пропустили всего 1 мяч в 6 турах Лиги чемпионов

«Ливерпуль» в Лиге чемпионов забивает в среднем 2 гола за матч

«Лилль» не проигрывает с середины сентября

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.25, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

Прогноз: Мерсисайдцы максимально мотивированы продолжить свой победный путь, да и родные стены должны помочь.

«Ливерпуль» выглядит сильнее соперника, плюс явно проведет поединок в острых атаках.

Ставка: Фора «Ливерпуля» -2.5 за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00