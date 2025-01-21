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    ПСВ начнет без увертюр!

    «Црвена Звезда» — ПСВ. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 21 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Црвена Звезда» — ПСВ
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    Йохан Бакайоко
    21 января в 7-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Црвена Звезда» и ПСВ. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Црвена Звезда» — ПСВ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 21 Января 2025 года

    Црвена Звезда

  • Белград
    •  Црвена Звезда 23:00 ПСВ

    ПСВ

  • Эйндховен
    •

    «Црвена Звезда»

    Турнирное положение: Сербы в нынешней Лиге чемпионов выступают крайне неудачно. Нынче команда пребывает на 31 месте турнирной таблицы.

    При этом «Црвена Звезда» в 6 стартовых турах разжилась всего 3 очками. А вот оборона команды выглядит ужасно, дав результативный сбой 19 раз.

    Црвена Звезда — ПСВ: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Црвена Звезда» не смогла победить. Команда расписала мировую с ОФК Белград (3:3).

    При этом «Црвена Звезда» чуть раньше нанесла поражение «Левски» (4:0). Да и поединок с «Сурханом» также завершился викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 19 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Питер Олайинка — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Белградцы не проигрывают уже больше месяца. При этом в своем чемпионате команда уверенно лидирует.

    Причем «Црвена Звезда» противостояла ПСВ всего дважды. Двадцать лет назад Сербы сначала победили (3:2), после чего были разгромлены (0:5).

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только оборона сербов в Лиге чемпионов действует неудачно.

    ПСВ

    Турнирное положение: Голландцы нынешний евросезон проводят не столь продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 23 месте турнирной таблицы.

    Причем ПСВ в 6 поединках Лиги чемпионов набрал всего 8 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 8 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла проиграла. ПСВ сенсационно уступил «ПЕК Зволле» (1:3).

    При этом до того команда в перестрелке одолела «Эксельсиор» (5:4). Да и встреча с «АЗ Алкмааром» принесла лишь паритет (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах ПСВ добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 19 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Малик Тилман, Маттео Дамс — дисквалифицированы.

    Состояние команды: «Крестьяне» ныне переживают кризис жанра. Да и оборона команды в последних матчах ошибалась слишком часто.

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    В своем чемпионате команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы. Причем отрыв от «Аякса» постепенно сокращается…

    В кадровом плане ПСВ выглядит довольно выгодно. Вот только в Белграде голландцам не смогут помочь дисквалифицированные Дамс и Тиллман.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Голландцы выглядят сильнее соперника, плюс серьезно мотивированы обеспечить себе место в плей-офф главного турнира Старого Света.

    Статистика для ставок

    • Сербы пропустили 19 мячей в 6 турах Лиги чемпионов

    • ПСВ в Лиге чемпионов забивает в среднем чаще гола за матч

    • Белградцы не проигрывают уже больше месяца

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

    Прогноз: Голландцы максимально мотивированы закрепиться в зоне плей-офф, и явно будут активно атаковать.

    «Црвена Звезда» в Лиге чемпионов проваливается, к тому же имеет проблемы с надежностью тылов.

    Ставка: Победа ПСВ в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь одна из команд.

    Ставка: Обе не забьют за 2.50

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    «Црвена Звезда» — ПСВ: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 21.01.2025. Прогнозы на футбол. ПСВ начнет без увертюр!
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