21 января в 7-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Црвена Звезда» и ПСВ. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Црвена Звезда» — ПСВ, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: Сербы в нынешней Лиге чемпионов выступают крайне неудачно. Нынче команда пребывает на 31 месте турнирной таблицы.

При этом «Црвена Звезда» в 6 стартовых турах разжилась всего 3 очками. А вот оборона команды выглядит ужасно, дав результативный сбой 19 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке «Црвена Звезда» не смогла победить. Команда расписала мировую с ОФК Белград (3:3).

При этом «Црвена Звезда» чуть раньше нанесла поражение «Левски» (4:0). Да и поединок с «Сурханом» также завершился викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 19 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Питер Олайинка — травмирован.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Белградцы не проигрывают уже больше месяца. При этом в своем чемпионате команда уверенно лидирует.

Причем «Црвена Звезда» противостояла ПСВ всего дважды. Двадцать лет назад Сербы сначала победили (3:2), после чего были разгромлены (0:5).

Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться зацепиться за очки. Вот только оборона сербов в Лиге чемпионов действует неудачно.

ПСВ

Турнирное положение: Голландцы нынешний евросезон проводят не столь продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на 23 месте турнирной таблицы.

Причем ПСВ в 6 поединках Лиги чемпионов набрал всего 8 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 8 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла проиграла. ПСВ сенсационно уступил «ПЕК Зволле» (1:3).

При этом до того команда в перестрелке одолела «Эксельсиор» (5:4). Да и встреча с «АЗ Алкмааром» принесла лишь паритет (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах ПСВ добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 19 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: Малик Тилман, Маттео Дамс — дисквалифицированы.

Состояние команды: «Крестьяне» ныне переживают кризис жанра. Да и оборона команды в последних матчах ошибалась слишком часто.

В своем чемпионате команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы. Причем отрыв от «Аякса» постепенно сокращается…

В кадровом плане ПСВ выглядит довольно выгодно. Вот только в Белграде голландцам не смогут помочь дисквалифицированные Дамс и Тиллман.

Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Голландцы выглядят сильнее соперника, плюс серьезно мотивированы обеспечить себе место в плей-офф главного турнира Старого Света.

Статистика для ставок

Сербы пропустили 19 мячей в 6 турах Лиги чемпионов

ПСВ в Лиге чемпионов забивает в среднем чаще гола за матч

Белградцы не проигрывают уже больше месяца

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСВ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.63.

Прогноз: Голландцы максимально мотивированы закрепиться в зоне плей-офф, и явно будут активно атаковать.

«Црвена Звезда» в Лиге чемпионов проваливается, к тому же имеет проблемы с надежностью тылов.

Ставка: Победа ПСВ в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь одна из команд.

Ставка: Обе не забьют за 2.50