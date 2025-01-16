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    «Андерлехт» — «Антверпен». Ставка (к. 2.92) и прогноз на футбол, Кубок Бельгии, 16 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Андерлехт» — «Антверпен»
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    Яри Версарен
    16 января в 1/2 финала Кубка Бельгии по футболу сыграют «Андерлехт» и «Антверпен». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Андерлехт» — «Антверпен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бельгия. Кубок 16 Января 2025 года

    Андерлехт

  • Брюссель
    •  Андерлехт 22:45 Антверпен

    Антверпен

  • Антверпен
    •

    «Андерлехт»

    Турнирное положение: Брюссельцы привычно сражаются за высокие позиции. На текущий момент они расположились на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Андерлехт» весьма неплохо атакует, отличившись 36 забитыми мячами в 21 матче. А вот в свои ворота команда пропустила 21 раз.

    Андерлехт — Антверпен: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда откровенно провалила. Брюссельцы дома были биты «Брюгге» (0:3).

    А вот до того команда переиграла «Беерсхот» (1:0). При этом поединок с «Дендером» завершился досадным поражением (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Андерлехт» забил 5 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Брюссельцы на данном этапе крайне нестабильны. Зато настрой на Кубок страны у команды максимальный.

    Матчи с «Антверпеном» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Андерлехт» победил 3 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Брюссельцы намерены как можно скорее реабилитироваться за оплеуху от «Брюгге».

    «Антверпен»

    Турнирное положение: «Красные» бьются за самые высокие места. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Антверпен» настрелял 37 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 22 раза в 21 поединке.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Красные» не сумели переиграть «Беерсхот» (1:1).

    До того команда учинила разгром «Юниону» Сент-Жиллуа (5:1). А вот поединок с «Генком» завершился подписанием мировой (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Антверпен» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Красные» проводят довольно продуктивный отрезок. Команда не проигрывает уже 5 матчей кряду.

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    При этом «Антверпен» в среднем пропускает фактически гол за матч. Да и в Кубке Бельгии команда способна сверкнуть максимально ярко.

    «Красные» нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Да и в плане реализации команда способна прибавить.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Тем паче, оппонент нынче угодил в психологическую яму.

    Статистика для ставок

    • «Антверпен» не проигрывал в 5 последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают фактически раз за матч

    • И те, и другие в среднем забивают реже 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.96.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 1.94.

    Прогноз: «Антверпен» выглядит достаточно монолитно, и уж точно не собирается лишь обороняться.

    Брюссельцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, способных преуспеть в плане реализации.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.92.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.15

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    «Андерлехт» — «Антверпен»: прогноз, ставка (2.92), статистика, коэффициенты матча 16.01.2025. Прогнозы на футбол. Недостатка в голах не ждите!
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