16 января в 1/2 финала Кубка Бельгии по футболу сыграют «Андерлехт» и «Антверпен». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Андерлехт» — «Антверпен», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Андерлехт»

Турнирное положение: Брюссельцы привычно сражаются за высокие позиции. На текущий момент они расположились на 5 месте турнирной таблицы.

При этом «Андерлехт» весьма неплохо атакует, отличившись 36 забитыми мячами в 21 матче. А вот в свои ворота команда пропустила 21 раз.

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Последние матчи: свой последний поединок команда откровенно провалила. Брюссельцы дома были биты «Брюгге» (0:3).

А вот до того команда переиграла «Беерсхот» (1:0). При этом поединок с «Дендером» завершился досадным поражением (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Андерлехт» забил 5 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Брюссельцы на данном этапе крайне нестабильны. Зато настрой на Кубок страны у команды максимальный.

Матчи с «Антверпеном» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Андерлехт» победил 3 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Брюссельцы намерены как можно скорее реабилитироваться за оплеуху от «Брюгге».

«Антверпен»

Турнирное положение: «Красные» бьются за самые высокие места. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем «Антверпен» настрелял 37 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 22 раза в 21 поединке.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Красные» не сумели переиграть «Беерсхот» (1:1).

До того команда учинила разгром «Юниону» Сент-Жиллуа (5:1). А вот поединок с «Генком» завершился подписанием мировой (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Антверпен» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красные» проводят довольно продуктивный отрезок. Команда не проигрывает уже 5 матчей кряду.

При этом «Антверпен» в среднем пропускает фактически гол за матч. Да и в Кубке Бельгии команда способна сверкнуть максимально ярко.

«Красные» нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Да и в плане реализации команда способна прибавить.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Тем паче, оппонент нынче угодил в психологическую яму.

Статистика для ставок

«Антверпен» не проигрывал в 5 последних поединках

Обе команды в среднем пропускают фактически раз за матч

И те, и другие в среднем забивают реже 2 голов за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 1.94.

Прогноз: «Антверпен» выглядит достаточно монолитно, и уж точно не собирается лишь обороняться.

Брюссельцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, способных преуспеть в плане реализации.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.15