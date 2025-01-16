Андерлехт
Антверпен
«Андерлехт»
Турнирное положение: Брюссельцы привычно сражаются за высокие позиции. На текущий момент они расположились на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Андерлехт» весьма неплохо атакует, отличившись 36 забитыми мячами в 21 матче. А вот в свои ворота команда пропустила 21 раз.
Андерлехт — Антверпен: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда откровенно провалила. Брюссельцы дома были биты «Брюгге» (0:3).
А вот до того команда переиграла «Беерсхот» (1:0). При этом поединок с «Дендером» завершился досадным поражением (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Андерлехт» забил 5 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Брюссельцы на данном этапе крайне нестабильны. Зато настрой на Кубок страны у команды максимальный.
Матчи с «Антверпеном» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Андерлехт» победил 3 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Брюссельцы намерены как можно скорее реабилитироваться за оплеуху от «Брюгге».
«Антверпен»
Турнирное положение: «Красные» бьются за самые высокие места. Ныне команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.
Причем «Антверпен» настрелял 37 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 22 раза в 21 поединке.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Красные» не сумели переиграть «Беерсхот» (1:1).
До того команда учинила разгром «Юниону» Сент-Жиллуа (5:1). А вот поединок с «Генком» завершился подписанием мировой (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Антверпен» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Красные» проводят довольно продуктивный отрезок. Команда не проигрывает уже 5 матчей кряду.
При этом «Антверпен» в среднем пропускает фактически гол за матч. Да и в Кубке Бельгии команда способна сверкнуть максимально ярко.
«Красные» нынче пребывают в довольно приличных кондициях. Да и в плане реализации команда способна прибавить.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Тем паче, оппонент нынче угодил в психологическую яму.
Статистика для ставок
- «Антверпен» не проигрывал в 5 последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают фактически раз за матч
- И те, и другие в среднем забивают реже 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.33. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.96.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.86 и 1.94.
- 1.85Арсенал — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.60Барселона — Бетис: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.30Эльче — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Антверпен» выглядит достаточно монолитно, и уж точно не собирается лишь обороняться.
Брюссельцы имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, способных преуспеть в плане реализации.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.92.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.15