В рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на своем поле примет «Хоффенхайм». Поединок пройдет 15 января и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: Мюнхенцы занимают 1-е место в таблице Бундеслиги, набрав 39 очков за 16 туров. «Бавария» отстает от «Байера» (2-е место) на 4 балла — вся борьба еще впереди.

Команда набрала практически максимальное количество на своем поле. «Бавария» заработала 19 очков из 21-го возможного при родных трибунах, потеряв всего 2 балла.

Последние матчи: В прошлом туре Бундеслиги «Бавария» обыграла «Боруссию» М со счетом 1:0, забив решающий гол на 68-й минуте. Матчем ранее команда разгромила «Лейпциг» (5:1).

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Бавария» 4 раза победила и однажды проиграла «Майнцу» (1:2). За этот период мюнхенцы также одолели «Шахтер» (5:1) в Лиге чемпионов и «Хайденхайм» (4:2) в Бундеслиге.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: Даниэль Перец (проблемы со здоровьем), Саша Буй, Тарек Бухманн, Хироки Ито, Жоау Палинья, Йосип Станишич (у всех — травмы).

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Бавария» также ведет борьбу с «Байером» за чемпионство, как и в прошлом сезоне, но сейчас мюнхенцы настроены занять 1-е место по итогам чемпионата.

В составе «Баварии» есть яркий нападающий, который отличается своей стабильностью. Гарри Кейн забил 15 голов и сделал 6 голевых передач за 14 встреч в Бундеслиге.

«Хоффенхайм»

Турнирное положение: Команда продолжает бороться за выживание в Бундеслиге. «Хоффенхайм» занимает 15-е место в таблице с 14-ю баллами в активе после 16-и туров.

К тому же, эта команда — одна из худших в лиге по результатам гостевых встреч, набрав всего 4 балла из 21-го возможного. «Хоффенхайм» забил только 4 гола в гостях.

Последние матчи: В прошедшей встрече команда проиграла «Вольфсбургу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 29-й минуте. Матчем ранее «Хоффенхайм» уступил «Боруссии» М (1:2).

Команда не может победить во всех турнирах на протяжении 8-и матчей подряд. За этот период «Хоффенхайм» 5 раз проиграл и трижды сыграл вничью. К тому же, в 5-и из 8-и встреч команда не смогла забить ни одного гола.

Не сыграют: Ильхас Бебу, Флориан Гриллитч, Озан Кабак, Кристофер Ленц, Гриша Промель, Умут Тохумджу (у всех — травмы).

Состояние команды: «Хоффенхайм» продолжает падать до зоны вылета. Сейчас команда опережает «красную зону» лишь на 1 балл. «Хоффенхайму» необходимо срочно набирать очки, чтобы сохранить прописку.

Интересно, что команда может противостоять «Баварии». В 5-и последних очных встречах «Хоффенхайм» проиграл мюнхенцам только 2 раза, столько же раз сыграл вничью и однажды победил.

Статистика для ставок

«Бавария» победила 4 раза из 5-и последних встреч во всех турнирах

«Хоффенхайм» не может победить на протяжении 8-и последних матчей

В последних 5-и очных противостояниях «Бавария» обыгрывала «Хоффенхайм» только 2 раза

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.12, победа «Хоффенхайма» — 18.00, ничья — за 10.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.25 и 3.90 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Бавария» начнет делать результат уже в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Баварии» 1.5 больше в 1-м тайме за 2.05.

Прогноз: «Хоффенхайм» не сможет взломать оборону «Баварии». У гостей продолжается кризисный период.

Ставка: Индивидуальный тотал «Хоффенхайма» 0.5 меньше за 1.91.