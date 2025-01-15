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    «Хоффенхайм» не сможет противостоять мюнхенцам

    «Бавария» — «Хоффенхайм». Мюнхенцы попытаются оторваться от ближайших преследователей. На что лучше сделать ставку 15 января? Ответ — в прогнозе на 17-й тур чемпионата Германии с коэффициентом 2.05

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Хоффенхайм»
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    Гарри Кейн — нападающий «Баварии»
    В рамках 17-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» на своем поле примет «Хоффенхайм». Поединок пройдет 15 января и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Хоффенхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Января 2025 года

    Бавария

  • Мюнхен
    •  Бавария 22:30 Хоффенхайм

    Хоффенхайм

  • Хоффенхайм
    •

    «Бавария»

    Турнирное положение: Мюнхенцы занимают 1-е место в таблице Бундеслиги, набрав 39 очков за 16 туров. «Бавария» отстает от «Байера» (2-е место) на 4 балла — вся борьба еще впереди.

    Команда набрала практически максимальное количество на своем поле. «Бавария» заработала 19 очков из 21-го возможного при родных трибунах, потеряв всего 2 балла.

    Бавария — Хоффенхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Бундеслиги «Бавария» обыграла «Боруссию» М со счетом 1:0, забив решающий гол на 68-й минуте. Матчем ранее команда разгромила «Лейпциг» (5:1).

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Бавария» 4 раза победила и однажды проиграла «Майнцу» (1:2). За этот период мюнхенцы также одолели «Шахтер» (5:1) в Лиге чемпионов и «Хайденхайм» (4:2) в Бундеслиге.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: Даниэль Перец (проблемы со здоровьем), Саша Буй, Тарек Бухманн, Хироки Ито, Жоау Палинья, Йосип Станишич (у всех — травмы).

    Состояние команды: В нынешнем сезоне «Бавария» также ведет борьбу с «Байером» за чемпионство, как и в прошлом сезоне, но сейчас мюнхенцы настроены занять 1-е место по итогам чемпионата.

    В составе «Баварии» есть яркий нападающий, который отличается своей стабильностью. Гарри Кейн забил 15 голов и сделал 6 голевых передач за 14 встреч в Бундеслиге.

    «Хоффенхайм»

    Турнирное положение: Команда продолжает бороться за выживание в Бундеслиге. «Хоффенхайм» занимает 15-е место в таблице с 14-ю баллами в активе после 16-и туров.

    К тому же, эта команда — одна из худших в лиге по результатам гостевых встреч, набрав всего 4 балла из 21-го возможного. «Хоффенхайм» забил только 4 гола в гостях.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече команда проиграла «Вольфсбургу» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 29-й минуте. Матчем ранее «Хоффенхайм» уступил «Боруссии» М (1:2).

    Команда не может победить во всех турнирах на протяжении 8-и матчей подряд. За этот период «Хоффенхайм» 5 раз проиграл и трижды сыграл вничью. К тому же, в 5-и из 8-и встреч команда не смогла забить ни одного гола.

    Не сыграют: Ильхас Бебу, Флориан Гриллитч, Озан Кабак, Кристофер Ленц, Гриша Промель, Умут Тохумджу (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Хоффенхайм» продолжает падать до зоны вылета. Сейчас команда опережает «красную зону» лишь на 1 балл. «Хоффенхайму» необходимо срочно набирать очки, чтобы сохранить прописку.

    Интересно, что команда может противостоять «Баварии». В 5-и последних очных встречах «Хоффенхайм» проиграл мюнхенцам только 2 раза, столько же раз сыграл вничью и однажды победил.

    Статистика для ставок

    • «Бавария» победила 4 раза из 5-и последних встреч во всех турнирах

    • «Хоффенхайм» не может победить на протяжении 8-и последних матчей

    • В последних 5-и очных противостояниях «Бавария» обыгрывала «Хоффенхайм» только 2 раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.12, победа «Хоффенхайма» — 18.00, ничья — за 10.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.25 и 3.90 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Бавария» начнет делать результат уже в 1-м тайме.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Баварии» 1.5 больше в 1-м тайме за 2.05.

    Прогноз: «Хоффенхайм» не сможет взломать оборону «Баварии». У гостей продолжается кризисный период.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Хоффенхайма» 0.5 меньше за 1.91.

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    «Бавария» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 15.01.2025. Прогнозы на футбол. «Хоффенхайм» не сможет противостоять мюнхенцам
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