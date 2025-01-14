14 января в 1/8 финала Испании по футболу сыграют «Оуренсе» и «Валенсия». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оуренсе» — «Валенсия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Оуренсе»

Турнирное положение: «Оуренсе» представляет третий по силе испанский дивизион. На текущий момент команда расположилась на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Оуренсе» находится в эпицентре борьбы за выживание. А вот отличилась команда всего 16 забитыми мячами в 19 матчах.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела удачно. Встреча с «Луго» завершилась победой (2:1).

А вот до того команда нанесла поражение «Вальядолиду» (3:2). При этом поединок с «Реал Сосьедадом-Б» завершился коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победил 2 раза. В этих поединках «Оуренсе» забил всего 7 мячей при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Оуренсе» проводит довольно приличный отрезок. Вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.

Матч с «Валенсия» для команды станет настоящей проверкой на прочность. «Оуренсе» постарается воспользоваться проблемами левантийцев.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и победила команда в 2 своих последних матчах.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» сражаются за выживание. Ныне они находятся на 20 строчке турнирной таблицы чемпионата.

Причем «Валенсия» слабовато атакует, отличившись 18 забитыми мячами. При этом оборона команды дала результативный сбой 29 раз в 19 поединках.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. Левантийцы упустили победу в матче с «Севильей» (1:1).

До того команда в Кубке страны уверенно одолела «Эльденсе» (2:0). А вот поединок с мадридским «Реалом» завершился обидной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Валенсия» добыла 1 викторию. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Левантийцы проводят непростой отрезок. Команда всеми силами пытается выбраться из зоны вылета, да и в Кубке постарается пройти как можно дальше.

При этом «Валенсия» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот отставание от спасительной 17 позиции составляет всего 3 зачетных пункта.

Неплохой сезон проводит Уго Дуро. Лидер атак «летучих мышей» наколотил 5 мячей в Примере, и теперь мотивирован отличиться и в Кубке Испании.

Безусловно, номинальные гости активно понесутся в атаку. Да и соперник левантийцев априори уж слишком скромен.

Статистика для ставок

«Валенсия» в среднем забивает чуть реже гола за матч

«Оуренсе» победил в 2 своих последних поединках

«Валенсия» не проигрывала в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

Прогноз: «Оуренсе» постарается воспользоваться фактором своего поля, и уж точно не собирается отсиживаться в тылах.

«Валенсия» крайне слаба в плане реализации, плюс в последних матчах выглядела не лучшим образом.

Ставка: Обе забьют за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05