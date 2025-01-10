Фортуна Ситтард
Гоу Эхед Иглс
«Фортуна»
Турнирное положение: «Фортуна» привычно ходит в середняках чемпионата. На текущий момент она расположились на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Фортуна» вполне способна удержаться в топ-8. А вот отличилась команда всего 25 голами в 17 матчах.
Фортуна Ситтард — Гоу Эхед Иглс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Со счетом 1:2 она уступила «Эйндховену».
А вот до того команда разгромила «Утрехт» (5:2). При этом поединок с «Квик Бойс» завершился сенсационным поражением (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Фортуна» забила 12 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Клуб из Ситтарда выступает словно на американских горках. Команда чередует успешные поединки с откровенно провальными.
Матчи с «Гоу Эхед Иглс» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Фортуна» победила 1 раз при 3 коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. В матче с соседом по турнирной таблице фактор своего поля будет одним из определяющих.
«Гоу Эхед Иглс»
Турнирное положение: «Орлы» бьются за выход в еврокубки. Ныне команда находится на 7 строчке турнирной таблицы Эредивизии.
Причем «Гоу Эхед Иглс» весьма неплохо атакует, отличившись 30 голами. При этом оборона команды дала результативный сбой 27 раз в 17 поединках.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела не столь удачно. «Орлы» расписали мировую с «Малагой» (1:1).
До того команда сумела обыграть «Бреду» (2:1). А вот кубковый поединок с роттердамской «Спартой» завершился победой в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Гоу Эхед Иглс» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Орлы» проводят довольно приличный отрезок. Команда не проигрывала в пяти своих последних поединках.
При этом «Гоу Эхед Иглс» в среднем забивает чуть реже 2 голов за матч. Вот только проблемы с надежностью тылов никуда не делись.
Вот только «орлы» в 2 последних очных поединках не сумели поразить ворота «Фортуны». Последняя же победа над соперником случилась почти полтора года назад.
Безусловно, номинальные гости не собираются лишь обороняться. Да и тылы соперника особо не блещут надежностью.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают и пропускают чаще раза за матч
- «Фортуна» не пропускала от «орлов» в 2 последних очных поединках
- «Гоу Эхед Иглс» не проигрывал в 5 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гоу Эхед Иглс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью идентичными коэффициентами — 1.93 и 1.93.
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Прогноз: «Фортуна» постарается воспользоваться фактором своего поля, и уж точно будет активно атаковать.
«Орлы» многовато пропускают, плюс в двух последних очных поединках не забивали в ворота «Фортуны».
Ставка: Победа «Фортуны» за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из соперников.
Ставка: Обе не забьют за 2.10