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    Уверенный успех «Маккаби» Хайфа?!

    «Маккаби» Хайфа — «Маккаби» Бней-Рейне. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, чемпионат Израиля, 2 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Маккаби» Хайфа — «Маккаби» Бней-Рейне
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    «Маккаби» Хайфа
    2 января в 16-м туре чемпионата Израиля по футболу сыграют «Маккаби» Хайфа и «Маккаби» Бней-Рейне. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Маккаби» Хайфа — «Маккаби» Бней-Рейне, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Маккаби» Хайфа

    Турнирное положение: Эта команда бьется за чемпионский титул. Ныне она находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Маккаби» Хайфа в 15 матчах набрал 30 очков. А вот средняя результативность команды превышает 2 гола за матч.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла викторию. Скромный «Хапоэль» Ашкелон был разгромлен (6:0).

    При этом «Маккаби» Хайфа до того минимально уступил одноклубникам из Тель-Авива. А вот немногим ранее команда нанесла поражение «Маккаби» Нетания (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки забили 12 мячей при всего 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Маккаби» Хайфа имеет не столь надежные тылы. В 15 поединках чемпионата команда пропустила 15 мячей.

    Матчи с «Маккаби» Бней-Рейне для команды традиционно складываются сложно. «Маккаби» Хайфа в 5 последних очных поединках выиграл 2 раза при 2 коллизиях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда на 4 очка отстает от лидера, так что нужно не терять очки на ровном месте.

    «Маккаби» Бней-Рейне

    Турнирное положение: «Маккаби» Бней-Рейне привычно сражается за попадание в топ-6. Команда на данный момент находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Маккаби» Бней-Рейне бледновато выглядит в плане реализации. В 15 поединках чемпионата Израиля команда забила 18 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда победила. В Кубке Израиля был легко обыгран «Хапоэль» Кфар-Шалем (3:0).

    При этом до того команда по всем статьям уступила «Хапоэлю» Хайфа (0:2). Да и встреча с «Маккаби» Нетания также завершилась коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Маккаби» Бней-Рейне выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Маккаби» Бней-Рейне до последней виктории уступил трижды кряду. Вот только надежность тылов несколько подводит: 21 пропущенный мяч в 15 поединках.

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    Причем «Маккаби» Бней-Рейне лишь на 3 очка отстает от первой шестерки. Вот только команде нужно срочно прибавлять в атаке.

    Команда не побеждала одноклубников из Хайфы в двух последних очных поединках. Да и вообще, проблем в игре клуба из Бней-Рейне громадье.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут цепляться за очки. Команда постарается преуспеть в игре на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Маккаби» Хайфа в среднем забивает чуть чаще 2 мячей за матч

    • «Маккаби» Бней-Рейне до последней победы уступил 3 раза кряду

    • «Маккаби» Хайфа в среднем пропускает аккурат гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Хайфа — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.30. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

    Прогноз: Клуб из Бней-Рейне имеет явные проблемы в плане надежности собственных тылов.

    Номинальные хозяева наверняка будут действовать активно, к тому же команда сражается за самые высокие места.

    Ставка: Фора «Маккаби» Хайфа -1.5 за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.08

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    «Маккаби» Хайфа — «Маккаби» Бней-Рейне: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 02.01.2025. Прогнозы на футбол. Уверенный успех «Маккаби» Хайфа?!
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