Бёрнли
Сток Сити
«Бернли»
Турнирное положение: Команда располагается на 3-й позиции в Чемпионшипе, набрав 48 очков за 24 тура. «Бернли» отстает от лидерства в таблице лишь на 3 балла — вся борьба еще впереди.
Команда уже теряла очки на своем поле. «Бернли» набрал 23 очка дома из 33-х возможных, занимая по этому показателю 5-е место в Чемпионшипе.
Бёрнли — Сток Сити: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре «бордовые» сыграли вничью с «Мидлсбро» (0:0), а до этого команда всухую обыграла «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.
У «Бернли» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 11 матчей подряд. За этот период команда сумела победить 7 раз при 4-х ничейных результатах.
Не сыграют: Йордан Бейер, Бенсон Мануэль и Арон Рэмзи (у всех — травмы).
Состояние команды: У «Бернли» есть все шансы вернуться в Премьер-лигу, но для этого необходимо держать уровень и регулярно набирать очки. При этом, у команды есть комфортное преимущество от 7-й позиции.
У команды есть футболист, который входит в топ-5 лучших бомбардиров лиги. Полузащитник Джош Браунхилл забил 9 голов и сделал 3 голевые передачи за 23 встречи.
«Сток Сити»
Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за выживание в Чемпионшипе. «Сток Сити» занимает 18-е место в таблице Чемпионшипа с 25-ю очками в активе, опережая зону вылета на 4 балла.
В гостях команда выступает далеко не лучшим образом, набрав лишь 8 очков из 33-х возможных и занимая по этому показателю 19-е место в лиге. К тому же, «Сток Сити» забил 6 голов в гостях.
Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Сандерленд» со счетом 1:0, забив единственный гол на 90+2-й минуте. До этого «Сток Сити» проиграл «Лидсу» (0:2).
В последних 5-и встречах команда однажды победила, также 1 раз сыграла вничью с «Кардиффом» (2:2), а также трижды проиграла. За этот период «Сток Сити» уступил «Шеффилд Уэнсдей» (0:2) и «Лутон Таун» (1:2).
Не сыграют: Миллион Манхуф, Бен Пирсон и Джордан Томпсон (у всех — травмы).
Состояние команды: У «Сток Сити» продолжается кризис, команда набирает очень мало очков. Если «бело-красные» продолжат так выступать — это путь к зоне вылета.
В последних 5-и встречах «Сток Сити» ни разу не обыгрывал «Бернли», но при этом команды за этот период дважды сыграли вничью. В предстоящем матче «гончарам» точно будет непросто.
Статистика для ставок
- У «Бернли» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 11 матчей подряд
- В последних 10-и встречах «Сток Сити» выиграл только 1 раз
- В последних 5-и очных противостояниях «Бернли» трижды обыгрывал «Сток Сити» при 2-х ничьих
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бернли» — 1.55, победа «Сток Сити» — 6.50, ничья — за 3.90.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.18 и 1.68 соответственно.
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Прогноз: «Бернли» все-таки победит «Сток Сити». У гостей продолжается провальный период.
Ставка: Победа «Бернли» с форой (-1) за 1.97.
Прогноз: «Сток Сити» не самая результативная команда лиги, а у «Бернли» — самая надежная оборонительная линия Чемпионшипа.
Ставка: Индивидуальный тотал «Сток Сити» 0.5 меньше за 1.83.