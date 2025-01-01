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    «Бордовые» продолжат гнаться за лидерством в Чемпионшипе

    «Бернли» — «Сток Сити». «Бордовые» попытаются запрыгнуть на первое место. На что лучше сделать ставку 1 января? Ответ — в прогнозе на 25-й тур английского Чемпионшипа с коэффициентом 1.97

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Сток Сити»
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    «Бернли»
    В рамках 25-го тура английского Чемпионшипа «Бернли» на своем поле примет «Сток Сити». Поединок пройдет 1 января и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бернли» — «Сток Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Января 2025 года

    Бёрнли

  • Бёрнли
    •  Бёрнли 18:00 Сток Сити

    Сток Сити

  • Сток-он-Трент
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    «Бернли»

    Турнирное положение: Команда располагается на 3-й позиции в Чемпионшипе, набрав 48 очков за 24 тура. «Бернли» отстает от лидерства в таблице лишь на 3 балла — вся борьба еще впереди.

    Команда уже теряла очки на своем поле. «Бернли» набрал 23 очка дома из 33-х возможных, занимая по этому показателю 5-е место в Чемпионшипе.

    Бёрнли — Сток Сити: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре «бордовые» сыграли вничью с «Мидлсбро» (0:0), а до этого команда всухую обыграла «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0, забив по голу в каждом тайме.

    У «Бернли» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 11 матчей подряд. За этот период команда сумела победить 7 раз при 4-х ничейных результатах.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Йордан Бейер, Бенсон Мануэль и Арон Рэмзи (у всех — травмы).

    Состояние команды: У «Бернли» есть все шансы вернуться в Премьер-лигу, но для этого необходимо держать уровень и регулярно набирать очки. При этом, у команды есть комфортное преимущество от 7-й позиции.

    У команды есть футболист, который входит в топ-5 лучших бомбардиров лиги. Полузащитник Джош Браунхилл забил 9 голов и сделал 3 голевые передачи за 23 встречи.

    «Сток Сити»

    Турнирное положение: Команда продолжает борьбу за выживание в Чемпионшипе. «Сток Сити» занимает 18-е место в таблице Чемпионшипа с 25-ю очками в активе, опережая зону вылета на 4 балла.

    В гостях команда выступает далеко не лучшим образом, набрав лишь 8 очков из 33-х возможных и занимая по этому показателю 19-е место в лиге. К тому же, «Сток Сити» забил 6 голов в гостях.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече команда обыграла «Сандерленд» со счетом 1:0, забив единственный гол на 90+2-й минуте. До этого «Сток Сити» проиграл «Лидсу» (0:2).

    В последних 5-и встречах команда однажды победила, также 1 раз сыграла вничью с «Кардиффом» (2:2), а также трижды проиграла. За этот период «Сток Сити» уступил «Шеффилд Уэнсдей» (0:2) и «Лутон Таун» (1:2).

    Не сыграют: Миллион Манхуф, Бен Пирсон и Джордан Томпсон (у всех — травмы).

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    Состояние команды: У «Сток Сити» продолжается кризис, команда набирает очень мало очков. Если «бело-красные» продолжат так выступать — это путь к зоне вылета.

    В последних 5-и встречах «Сток Сити» ни разу не обыгрывал «Бернли», но при этом команды за этот период дважды сыграли вничью. В предстоящем матче «гончарам» точно будет непросто.

    Статистика для ставок

    • У «Бернли» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 11 матчей подряд

    • В последних 10-и встречах «Сток Сити» выиграл только 1 раз

    • В последних 5-и очных противостояниях «Бернли» трижды обыгрывал «Сток Сити» при 2-х ничьих

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бернли» — 1.55, победа «Сток Сити» — 6.50, ничья — за 3.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.18 и 1.68 соответственно.

    Прогноз: «Бернли» все-таки победит «Сток Сити». У гостей продолжается провальный период.

    Ставка: Победа «Бернли» с форой (-1) за 1.97.

    Прогноз: «Сток Сити» не самая результативная команда лиги, а у «Бернли» — самая надежная оборонительная линия Чемпионшипа.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Сток Сити» 0.5 меньше за 1.83.

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    «Бернли» — «Сток Сити»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 01.01.2025. Прогнозы на футбол. «Бордовые» продолжат гнаться за лидерством в Чемпионшипе
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