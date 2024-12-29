29 декабря в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Читтаделла» и «Палермо». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Читтаделла» — «Палермо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Читтаделла»

Турнирное положение: «Читта» сражается за сохранение прописки во втором по силе итальянском дивизионе. На текущий момент команда расположилась на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Читтаделла» крайне слабо атакует, отличившись 15 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 31 раз.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Читта» нанесла поражение «Зюйдтиролю» (2:1).

До того команда уверенно переиграла «Реджану» (3:1). При этом поединок с «Кремонезе» принес сухой паритет (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Читтаделла» забила 8 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: Маттео Анжели, Стефано Негро, Андреа Теззьоре — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Читта» заметно прибавила в последних матчах. Да и не проигрывает команда уже трижды кряду.

Матчи против «Палермо» для команды исторически складываются успешно. В пяти очных поединках «Читтаделла» победила 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. При этом «читта» в 3 последних очных поединках одолела «розово-черных».

«Палермо»

Турнирное положение: «Розово-черные» борются за выход в стыки. Ныне они находятся на 9 месте турнирной таблицы.

На данный момент «Палермо» настрелял 19 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды допустила результативный сбой 17 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела ударно. «Розово-черные» минимально одолели «Бари».

До того команда потерпела поражение от «Сассуоло» (1:2). Плюс поединок с «Катанзаро» также завершился досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Палермо» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Розово-черные» все никак не могут запрыгнуть в топ-8. Команда отстает от искомой позиции лишь по дополнительным показателям.

При этом «Палермо» в среднем пропускает реже гола за матч. Вот только забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

«Розово-черные» не особенно стабильны. Да и «Читтаделлу» команда не может обыграть уже на протяжении 6 лет.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Палермо» явно постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Статистика для ставок

«Палермо» в среднем пропускает реже гола за матч

«Читтаделла» выиграла в 2 своих последних поединках

«Палермо» уже 6 лет не может одолеть «читту»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Палермо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Читтаделла» нынче выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

«Палермо» проводит крайне нестабильный отрезок, плюс давно не может обыграть «Читтаделлу».

Ставка: Победа «Читтаделлы» за 3.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 2.90