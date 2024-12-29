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    «Читтаделла» привычно одолеет сицилийцев

    «Читтаделла» — «Палермо». Ставка (к. 3.60) и прогноз на футбол, Серия B, 29 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Читтаделла» — «Палермо»
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    «Палермо»
    29 декабря в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Читтаделла» и «Палермо». Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Читтаделла» — «Палермо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 29 Декабря 2024 года

    Читтаделла

  • Читтаделла
    •  Читтаделла 19:15 Палермо

    Палермо

  • Италия. Серия B
    •

    «Читтаделла»

    Турнирное положение: «Читта» сражается за сохранение прописки во втором по силе итальянском дивизионе. На текущий момент команда расположилась на 16 месте турнирной таблицы.

    При этом «Читтаделла» крайне слабо атакует, отличившись 15 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 31 раз.

    Читтаделла — Палермо: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Читта» нанесла поражение «Зюйдтиролю» (2:1).

    До того команда уверенно переиграла «Реджану» (3:1). При этом поединок с «Кремонезе» принес сухой паритет (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Читтаделла» забила 8 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Маттео Анжели, Стефано Негро, Андреа Теззьоре — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Читта» заметно прибавила в последних матчах. Да и не проигрывает команда уже трижды кряду.

    Матчи против «Палермо» для команды исторически складываются успешно. В пяти очных поединках «Читтаделла» победила 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. При этом «читта» в 3 последних очных поединках одолела «розово-черных».

    «Палермо»

    Турнирное положение: «Розово-черные» борются за выход в стыки. Ныне они находятся на 9 месте турнирной таблицы.

    На данный момент «Палермо» настрелял 19 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды допустила результативный сбой 17 раз.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела ударно. «Розово-черные» минимально одолели «Бари».

    До того команда потерпела поражение от «Сассуоло» (1:2). Плюс поединок с «Катанзаро» также завершился досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Палермо» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Розово-черные» все никак не могут запрыгнуть в топ-8. Команда отстает от искомой позиции лишь по дополнительным показателям.

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    При этом «Палермо» в среднем пропускает реже гола за матч. Вот только забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

    «Розово-черные» не особенно стабильны. Да и «Читтаделлу» команда не может обыграть уже на протяжении 6 лет.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Палермо» явно постарается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Палермо» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Читтаделла» выиграла в 2 своих последних поединках

    • «Палермо» уже 6 лет не может одолеть «читту»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Палермо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.60.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

    Прогноз: «Читтаделла» нынче выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.

    «Палермо» проводит крайне нестабильный отрезок, плюс давно не может обыграть «Читтаделлу».

    Ставка: Победа «Читтаделлы» за 3.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 2.90

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    «Читтаделла» — «Палермо»: прогноз, ставка (3.60), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. «Читтаделла» привычно одолеет сицилийцев
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