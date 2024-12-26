26 декабря в 23-м туре английского Чемпионшипа по футболу сыграют «Оксфорд Юнайтед» — «Кардифф Сити». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оксфорд Юнайтед» — «Кардифф Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Оксфорд Юнайтед»

Турнирное положение: сейчас «Оксфорд Юнайтед» идет на предпоследнем месте в таблице Чемпионшипа с 18 очками.

Последние матчи: в 22-м туре «Оксфорд Юнайтед» в гостях потерпел разгромное поражение от «Лидса» (0:4). Соперник просто раздавил скромный клуб, не дав ничего сделать ему на поле. За всю игру у «Оксфорд Юнайтед» не было ни одного удара в створ.

Ранее было поражение дома от «Шеффилд Юнайтед» (1:3) и в гостях от «КПР» (0:2).

Не сыграют: Кайл Эдвардс, Сирике Дембеле и Бен Нельсон — травмированы.

Состояние команды: для скромного «Оксфорд Юнайтед» вообще попадание в Чемпионшип стало громадным успехом и уже хорошо, что здесь команда не выглядит безнадежным аутсайдером. Тем не менее, последние неудачи привели к отставке главного тренера 39-летнего Деса Букингема, который и смог поднять клуб в Чемпионшип. Теперь «Оксфорд Юнайтед» тренирует опытный Гари Роуэтт.

«Кардифф Сити»

Турнирное положение: после 21 матча «Кардифф Сити» идет в зоне вылета таблицы Чемпионшипа с 18 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре «Кардифф Сити» уступил дома «Шеффилд Юнайтед». Лидер Чемпионшипа смотрелся в этой игре уверенно и смог реализовать два своих опасных моментов середине второго тайма. «Кардифф Сити» тоже имел возможность забить, но не использовал свои шансы.

До этого была ничья в гостях со «Сток Сити» (2:2) и поражение дома от «Престона» (0:2).

Не сыграют: Аарон Рэмзи, Кийон Этете и Риотаро Цунода — травмированы.

Состояние команды: пока «Кардифф» немного разочаровывает в этом сезоне, обладая самой слабой атакой в Чемпионшипе и забив всего 19 мячей в 21 игре. Хотя состав у «Кардифф Сити» довольно неплохой, там есть несколько футболистов с опытом выступления в АПЛ (Чемберс, Аль-Гази, Робинсон) и даже ЛЧ (Канга).

Статистика для ставок

Последний раз соперники играли друг с другом в 2011 году в Кубке английской лиги, и тогда «Кардифф» выиграл со счетом 3:1 в дополнительное время

«Оксфорд» проиграл 6 из 7 последних матчей

В 7 последних играх у «Кардиффа» три ничьи и четыре поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Оксфорда» дают 2,90, а на «Кардифф» — 2,50, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,80, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,07.

Прогноз: эту игру можно смело назвать битвой за шесть очков, в случае поражения шансы одной команд сохранить прописку в Чемпионшипе станут намного ниже. Пока неизвестно, как «Оксфорд» будет выглядеть после смены тренера, но Роуэтт в прежних командах в первую очередь выстраивал крепкую оборону, а гости, напомним, самая малозабивающая команда лиги.

Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,80.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный результат. Вероятен счет 0:0 или 1:1.

Дополнительная ставка: ничья за 3,30.