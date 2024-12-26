ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фанат «Спартака»Возвращение интриги, взлет Батракова и судейские скандалы. Тарханов, Глушаков и Андронов подводят итоги года в РПЛ Ислам Махачев Споры Махачева с Царукяном, конфликт Колби и Джонса. Что происходит в ММА в межсезонье? Роберт ЛевандовскийЛевандовский — не только лучший бомбардир «Барселоны», но и главная проблема команды
    Все новости спорта

    Аутсайдеры будут думать о своих воротах

    «Оксфорд Юнайтед» — «Кардифф Сити». Ставка (к. 1.80) и прогноз на английский Чемпионшип 26 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Оксфорд Юнайтед Прогнозы на Кардифф Сити
    Прогноз и ставки на «Оксфорд Юнайтед» — «Кардифф Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аарон Рэмзи доигрывает в «Кардиффе»
    26 декабря в 23-м туре английского Чемпионшипа по футболу сыграют «Оксфорд Юнайтед» — «Кардифф Сити». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Оксфорд Юнайтед» — «Кардифф Сити», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2024 года

    Оксфорд Юнайтед

  • Англия. Чемпионшип
    •  Оксфорд Юнайтед 18:00 Кардифф Сити

    Кардифф Сити

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Оксфорд Юнайтед»

    Турнирное положение: сейчас «Оксфорд Юнайтед» идет на предпоследнем месте в таблице Чемпионшипа с 18 очками.

    Последние матчи: в 22-м туре «Оксфорд Юнайтед» в гостях потерпел разгромное поражение от «Лидса» (0:4). Соперник просто раздавил скромный клуб, не дав ничего сделать ему на поле. За всю игру у «Оксфорд Юнайтед» не было ни одного удара в створ.

    Оксфорд Юнайтед — Кардифф Сити: коэффициенты букмекеров

    Ранее было поражение дома от «Шеффилд Юнайтед» (1:3) и в гостях от «КПР» (0:2).

  • Сохранить репутацию. Гвардиола должен последовать примеру Клоппа и покинуть «Ман Сити»
  • Наставник «Манчестер Сити» не выглядит готовым к предстоящей перестройке чемпионской команды
  • 21/12/2024

    • Не сыграют: Кайл Эдвардс, Сирике Дембеле и Бен Нельсон — травмированы.

    Состояние команды: для скромного «Оксфорд Юнайтед» вообще попадание в Чемпионшип стало громадным успехом и уже хорошо, что здесь команда не выглядит безнадежным аутсайдером. Тем не менее, последние неудачи привели к отставке главного тренера 39-летнего Деса Букингема, который и смог поднять клуб в Чемпионшип. Теперь «Оксфорд Юнайтед» тренирует опытный Гари Роуэтт.

    «Кардифф Сити»

    Турнирное положение: после 21 матча «Кардифф Сити» идет в зоне вылета таблицы Чемпионшипа с 18 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущей игре «Кардифф Сити» уступил дома «Шеффилд Юнайтед». Лидер Чемпионшипа смотрелся в этой игре уверенно и смог реализовать два своих опасных моментов середине второго тайма. «Кардифф Сити» тоже имел возможность забить, но не использовал свои шансы.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    До этого была ничья в гостях со «Сток Сити» (2:2) и поражение дома от «Престона» (0:2).

    Не сыграют: Аарон Рэмзи, Кийон Этете и Риотаро Цунода — травмированы.

    Состояние команды: пока «Кардифф» немного разочаровывает в этом сезоне, обладая самой слабой атакой в Чемпионшипе и забив всего 19 мячей в 21 игре. Хотя состав у «Кардифф Сити» довольно неплохой, там есть несколько футболистов с опытом выступления в АПЛ (Чемберс, Аль-Гази, Робинсон) и даже ЛЧ (Канга).

    Статистика для ставок

    • Последний раз соперники играли друг с другом в 2011 году в Кубке английской лиги, и тогда «Кардифф» выиграл со счетом 3:1 в дополнительное время

    • «Оксфорд» проиграл 6 из 7 последних матчей

    • В 7 последних играх у «Кардиффа» три ничьи и четыре поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Оксфорда» дают 2,90, а на «Кардифф» — 2,50, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,80, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,07.

    Прогноз: эту игру можно смело назвать битвой за шесть очков, в случае поражения шансы одной команд сохранить прописку в Чемпионшипе станут намного ниже. Пока неизвестно, как «Оксфорд» будет выглядеть после смены тренера, но Роуэтт в прежних командах в первую очередь выстраивал крепкую оборону, а гости, напомним, самая малозабивающая команда лиги.

    Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,80.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный результат. Вероятен счет 0:0 или 1:1.

    Дополнительная ставка: ничья за 3,30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Йемен
  • Футбол
  • Сегодня в 17:25
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бахрейн — Ирак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.57
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 21:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Оксфорд Юнайтед» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на футбол. Аутсайдеры будут думать о своих воротах
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры