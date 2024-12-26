Оксфорд Юнайтед
Кардифф Сити
«Оксфорд Юнайтед»
Турнирное положение: сейчас «Оксфорд Юнайтед» идет на предпоследнем месте в таблице Чемпионшипа с 18 очками.
Последние матчи: в 22-м туре «Оксфорд Юнайтед» в гостях потерпел разгромное поражение от «Лидса» (0:4). Соперник просто раздавил скромный клуб, не дав ничего сделать ему на поле. За всю игру у «Оксфорд Юнайтед» не было ни одного удара в створ.
Оксфорд Юнайтед — Кардифф Сити: коэффициенты букмекеров
Ранее было поражение дома от «Шеффилд Юнайтед» (1:3) и в гостях от «КПР» (0:2).
Не сыграют: Кайл Эдвардс, Сирике Дембеле и Бен Нельсон — травмированы.
Состояние команды: для скромного «Оксфорд Юнайтед» вообще попадание в Чемпионшип стало громадным успехом и уже хорошо, что здесь команда не выглядит безнадежным аутсайдером. Тем не менее, последние неудачи привели к отставке главного тренера 39-летнего Деса Букингема, который и смог поднять клуб в Чемпионшип. Теперь «Оксфорд Юнайтед» тренирует опытный Гари Роуэтт.
«Кардифф Сити»
Турнирное положение: после 21 матча «Кардифф Сити» идет в зоне вылета таблицы Чемпионшипа с 18 очками.
Последние матчи: в предыдущей игре «Кардифф Сити» уступил дома «Шеффилд Юнайтед». Лидер Чемпионшипа смотрелся в этой игре уверенно и смог реализовать два своих опасных моментов середине второго тайма. «Кардифф Сити» тоже имел возможность забить, но не использовал свои шансы.
До этого была ничья в гостях со «Сток Сити» (2:2) и поражение дома от «Престона» (0:2).
Не сыграют: Аарон Рэмзи, Кийон Этете и Риотаро Цунода — травмированы.
Состояние команды: пока «Кардифф» немного разочаровывает в этом сезоне, обладая самой слабой атакой в Чемпионшипе и забив всего 19 мячей в 21 игре. Хотя состав у «Кардифф Сити» довольно неплохой, там есть несколько футболистов с опытом выступления в АПЛ (Чемберс, Аль-Гази, Робинсон) и даже ЛЧ (Канга).
Статистика для ставок
- Последний раз соперники играли друг с другом в 2011 году в Кубке английской лиги, и тогда «Кардифф» выиграл со счетом 3:1 в дополнительное время
- «Оксфорд» проиграл 6 из 7 последних матчей
- В 7 последних играх у «Кардиффа» три ничьи и четыре поражения
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Оксфорда» дают 2,90, а на «Кардифф» — 2,50, ничью букмекеры оценивают в 3,30.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,80, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,07.
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Прогноз: эту игру можно смело назвать битвой за шесть очков, в случае поражения шансы одной команд сохранить прописку в Чемпионшипе станут намного ниже. Пока неизвестно, как «Оксфорд» будет выглядеть после смены тренера, но Роуэтт в прежних командах в первую очередь выстраивал крепкую оборону, а гости, напомним, самая малозабивающая команда лиги.
Основная ставка: тотал меньше 2,5 за 1,80.
Прогноз: также можно рискнуть и заиграть ничейный результат. Вероятен счет 0:0 или 1:1.
Дополнительная ставка: ничья за 3,30.