ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фанат «Спартака»Возвращение интриги, взлет Батракова и судейские скандалы. Тарханов, Глушаков и Андронов подводят итоги года в РПЛ Ислам Махачев Споры Махачева с Царукяном, конфликт Колби и Джонса. Что происходит в ММА в межсезонье? Роберт ЛевандовскийЛевандовский — не только лучший бомбардир «Барселоны», но и главная проблема команды
    Все новости спорта

    Три очка для «Шарлеруа»?

    «Кортрейк» — «Шарлеруа». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, чемпионат Бельгии, 26 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бельгия. Про Лига
    Прогноз и ставки на «Кортрейк» — «Шарлеруа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Шарлеруа»
    26 декабря в 20-м туре чемпионата Бельгии по футболу сыграют «Кортрейк» и «Шарлеруа». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кортрейк» — «Шарлеруа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Бельгия. Про Лига 26 Декабря 2024 года

    Кортрейк

  • Кортрейк
    •  Кортрейк 18:00 Шарлеруа

    Шарлеруа

  • Шарлеруа
    •

    «Кортрейк»

    Турнирное положение: «Кортрейк» бьется за выживание в элите. Ныне команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

    При этом «Кортрейк» на 4 очка отстает от спасительной 12 позиции. А вот средняя результативность команды не достигает и гола за матч.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один пункт. Поединок с «Беерсхотом» принес боевой паритет (2:2).

    При этом «Кортрейк» до того по всем статьям проиграл «Дендеру» (0:3). А вот немногим ранее команда уступила «Генку» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Марк Мампасси — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Кортрейк» в последних матчах несколько забуксовала. Да и проблемы с реализацией у команды огромнейшие.

    Поединки с «Шарлеруа» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из пяти последних очных встреч «Кортрейк» проиграл 4 раза при одной виктории.

    Очевидно, что номинальные хозяева намерены зацепиться за очки. Вот только «Шарлеруа» команда проиграла в 3 последних очных встречах.

    «Шарлеруа»

    Турнирное положение: «Шарлеруа» проводит весьма противоречивый сезон. Команда на данный момент находится на 8 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Шарлеруа» имеет не столь надежные тылы. В 19 поединках чемпионата Бельгии команда пропустила 23 мяча.

  • Трансферный дайджест. 17 — 23 декабря
  • Дибала покинет Серию А, будущее Рашфорда под вопросом, а Холанн может сменить клубную прописку
  • 23/12/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела добыть викторию. Поединок с «Сент-Трёйденом» завершился успехом (2:1).

    При этом до того команда минимально уступила «Хеверли Лувену». А вот встреча с «Антверпеном» принесла три зачетных балла (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шарлеруа» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шарлеруа» сражается за попадание в топ-6. Отставание от шестой строчки нынче измеряется 4 очками.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В этой встрече «Шарлеруа» нужно исключительно выигрывать. Да и забивает команда с натугой — 20 мячей в 19 поединках.

    Лазарет команды фактически пустеет, и в этом поединке она предстанет в оптимальном сочетании. Да и обыгрывать одного из аутсайдеров она просто обязана.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Шарлеруа» сильнее соперника, да и цель попасть в первую шестерку никто не отменял.

    Статистика для ставок

    • «Кортрейк» в среднем пропускает аккурат 2 гола за матч

    • «Шарлеруа» забивает в среднем гол за матч

    • «Кортрейк» в 3 последних очных поединках уступил «Шарлеруа»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Шарлеруа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.95 и 1.90.

    Прогноз: «Шарлеруа» традиционно успешно противостоит «Кортрейкуе», плюс твердо намерены попасть в топ-6.

    Номинальные гости явно будут действовать активно, к тому же «Кортрейк» ужасно обороняется.

    Ставка: Победа «Шарлеруа» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Йемен
  • Футбол
  • Сегодня в 17:25
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бахрейн — Ирак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.57
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 21:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кортрейк» — «Шарлеруа»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для «Шарлеруа»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры