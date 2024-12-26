Кортрейк
Шарлеруа
«Кортрейк»
Турнирное положение: «Кортрейк» бьется за выживание в элите. Ныне команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.
При этом «Кортрейк» на 4 очка отстает от спасительной 12 позиции. А вот средняя результативность команды не достигает и гола за матч.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один пункт. Поединок с «Беерсхотом» принес боевой паритет (2:2).
При этом «Кортрейк» до того по всем статьям проиграл «Дендеру» (0:3). А вот немногим ранее команда уступила «Генку» (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Марк Мампасси — травмирован.
Состояние команды: «Кортрейк» в последних матчах несколько забуксовала. Да и проблемы с реализацией у команды огромнейшие.
Поединки с «Шарлеруа» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из пяти последних очных встреч «Кортрейк» проиграл 4 раза при одной виктории.
Очевидно, что номинальные хозяева намерены зацепиться за очки. Вот только «Шарлеруа» команда проиграла в 3 последних очных встречах.
«Шарлеруа»
Турнирное положение: «Шарлеруа» проводит весьма противоречивый сезон. Команда на данный момент находится на 8 строчке турнирной таблицы.
Причем «Шарлеруа» имеет не столь надежные тылы. В 19 поединках чемпионата Бельгии команда пропустила 23 мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела добыть викторию. Поединок с «Сент-Трёйденом» завершился успехом (2:1).
При этом до того команда минимально уступила «Хеверли Лувену». А вот встреча с «Антверпеном» принесла три зачетных балла (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шарлеруа» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шарлеруа» сражается за попадание в топ-6. Отставание от шестой строчки нынче измеряется 4 очками.
В этой встрече «Шарлеруа» нужно исключительно выигрывать. Да и забивает команда с натугой — 20 мячей в 19 поединках.
Лазарет команды фактически пустеет, и в этом поединке она предстанет в оптимальном сочетании. Да и обыгрывать одного из аутсайдеров она просто обязана.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Шарлеруа» сильнее соперника, да и цель попасть в первую шестерку никто не отменял.
Статистика для ставок
- «Кортрейк» в среднем пропускает аккурат 2 гола за матч
- «Шарлеруа» забивает в среднем гол за матч
- «Кортрейк» в 3 последних очных поединках уступил «Шарлеруа»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Шарлеруа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.95 и 1.90.
- 2.20Челси — Фулхэм: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
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Прогноз: «Шарлеруа» традиционно успешно противостоит «Кортрейкуе», плюс твердо намерены попасть в топ-6.
Номинальные гости явно будут действовать активно, к тому же «Кортрейк» ужасно обороняется.
Ставка: Победа «Шарлеруа» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.25