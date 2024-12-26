26 декабря в 20-м туре чемпионата Бельгии по футболу сыграют «Кортрейк» и «Шарлеруа». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Кортрейк» — «Шарлеруа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Кортрейк»

Турнирное положение: «Кортрейк» бьется за выживание в элите. Ныне команда пребывает на 14 месте турнирной таблицы.

При этом «Кортрейк» на 4 очка отстает от спасительной 12 позиции. А вот средняя результативность команды не достигает и гола за матч.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла один пункт. Поединок с «Беерсхотом» принес боевой паритет (2:2).

При этом «Кортрейк» до того по всем статьям проиграл «Дендеру» (0:3). А вот немногим ранее команда уступила «Генку» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 7 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Марк Мампасси — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Кортрейк» в последних матчах несколько забуксовала. Да и проблемы с реализацией у команды огромнейшие.

Поединки с «Шарлеруа» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из пяти последних очных встреч «Кортрейк» проиграл 4 раза при одной виктории.

Очевидно, что номинальные хозяева намерены зацепиться за очки. Вот только «Шарлеруа» команда проиграла в 3 последних очных встречах.

«Шарлеруа»

Турнирное положение: «Шарлеруа» проводит весьма противоречивый сезон. Команда на данный момент находится на 8 строчке турнирной таблицы.

Причем «Шарлеруа» имеет не столь надежные тылы. В 19 поединках чемпионата Бельгии команда пропустила 23 мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела добыть викторию. Поединок с «Сент-Трёйденом» завершился успехом (2:1).

При этом до того команда минимально уступила «Хеверли Лувену». А вот встреча с «Антверпеном» принесла три зачетных балла (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шарлеруа» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шарлеруа» сражается за попадание в топ-6. Отставание от шестой строчки нынче измеряется 4 очками.

В этой встрече «Шарлеруа» нужно исключительно выигрывать. Да и забивает команда с натугой — 20 мячей в 19 поединках.

Лазарет команды фактически пустеет, и в этом поединке она предстанет в оптимальном сочетании. Да и обыгрывать одного из аутсайдеров она просто обязана.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Шарлеруа» сильнее соперника, да и цель попасть в первую шестерку никто не отменял.

Статистика для ставок

«Кортрейк» в среднем пропускает аккурат 2 гола за матч

«Шарлеруа» забивает в среднем гол за матч

«Кортрейк» в 3 последних очных поединках уступил «Шарлеруа»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шарлеруа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.95 и 1.90.

Прогноз: «Шарлеруа» традиционно успешно противостоит «Кортрейкуе», плюс твердо намерены попасть в топ-6.

Номинальные гости явно будут действовать активно, к тому же «Кортрейк» ужасно обороняется.

Ставка: Победа «Шарлеруа» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25