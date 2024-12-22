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    «Челси» придется тяжело в этом матче

    «Эвертон» — «Челси». Ставка (к. 1.80) и прогноз на чемпионат Англии 22 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Челси»
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    Джарред Брантуэйт
    22 декабря в 17-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Челси». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Декабря 2024 года

    Эвертон

  • Ливерпуль
    •  Эвертон 17:00 Челси

    Челси

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    «Эвертон»

    Турнирное положение: сейчас «Эвертон» располагается на 16-м месте в таблице АПЛ с 15 очками.

    Последние матчи: в 16-м туре команда Шона Дайча сыграла в гостях вничью с «Арсеналом» (0:0). Канониры владели инициативой весь матч, но так и не смогли сломать эшелонированную оборону «Эвертона» во главе Джоном Пикфордом. Сами же «ириски» вообще не помышляли об атаках, нанесли всего два удара по воротам и были довольны одним добытым очком.

    Эвертон — Челси: коэффициенты букмекеров

    Ранее была разгромная победа над «Вулверхэмптоном» (4:0) и поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:4).

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    • Не сыграют: травмированы — Макнилл и Гарнер.

    Состояние команды: в последнее время «Эвертон» стабильно набирает очки и «зарубается» со всеми соперниками. Единственным исключением стал матч против «МЮ», где были допущены грубейшие ошибки в обороне, а у соперника залетало абсолютно все. Не в последнюю очередь успехи «ирисок» связаны с возвращением в строй ведущего защитника Джарреда Брентуэйта, который цементирует сзади и отлично начинает атаки.

    «Челси»

    Турнирное положение: в этом чемпионате «Челси» занимает уже второе место в таблице АПЛ с 34 очками.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Последние матчи: в 16-м туре команда Энцо Марески смогла обыграть на своем поле «Брентфорд» со счетом 2:1. Голы в этом матче забивали Кукурелья и Никлас Джексон в каждом из таймов. Вообще, три очка «Челси» взял довольно легко, полностью подавив соперника. «Пчелы» смогли забить единственный мяч лишь на 90-й минуте.

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    До этого была обыграна «Астана» (3:1) в ЛК и «Тоттенхэм» (4:3) в АПЛ.

    Не сыграют: дисквалифицированы — Кукурелья, Педро Нету и Мудрик, травмированы Лавия, Феликс, Уэсли Фофана и Джеймс.

    Состояние команды: «Челси» выиграл семь матчей кряду с учетом всех турниров, а всего беспроигрышная серия насчитывает уже 10 матчей. Удивительно быстро Мареске удалось разобраться с разношерстным и раздутым составом и сделать боеспособный коллектив, который включился в борьбу за золото, хотя итальянский специалист всячески это отрицает.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Эвертон» выиграл дома (2:0), но разгромно уступил в гостях (0:6)

    • В 4 из 5 последних матчах «Эвертон» не пропускал

    • «Челси» забивает на протяжении 10 матчей во всех турнирах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Эвертона» дают 5,60, а на «Челси» — 1,66, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

    Тотал меньше 2,5 идет за 2,25, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,69.

    Прогноз: победная серия «Челси» изрядно затянулась, в некоторым матчах команде откровенно везло, и она брала три очка, где не особо заслуживала. «Эвертон» сейчас на ходу, показывает качественный футбол и почти не пропускает. На своем поле Дайч и его дружина вполне способны остановить «Челси», которому будет трудно играть против силового стиля соперника с частыми навесами и давлением крупных и атлетичных парней.

    Основная ставка: победа «Эвертона» с форой +1 за 1,80.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант на первый тайм, что хозяева как минимум в нем не проиграют. На своем поле «Эвертон» выглядит гораздо увереннее, а «Челси» часто очень слабо начинает, прибавляя только по прошествии 25-30 минут матча, этим и могут воспользоваться «ириски».

    Дополнительная ставка: победа «Эвертона» в первом тайме с форой 0 за 3,40.

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    «Эвертон» — «Челси»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 22.12.2024. Прогнозы на футбол. «Челси» придется тяжело в этом матче
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