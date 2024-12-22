22 декабря в 17-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Челси». Начало встречи — 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Челси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Эвертон»

Турнирное положение: сейчас «Эвертон» располагается на 16-м месте в таблице АПЛ с 15 очками.

Последние матчи: в 16-м туре команда Шона Дайча сыграла в гостях вничью с «Арсеналом» (0:0). Канониры владели инициативой весь матч, но так и не смогли сломать эшелонированную оборону «Эвертона» во главе Джоном Пикфордом. Сами же «ириски» вообще не помышляли об атаках, нанесли всего два удара по воротам и были довольны одним добытым очком.

Ранее была разгромная победа над «Вулверхэмптоном» (4:0) и поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:4).

Не сыграют: травмированы — Макнилл и Гарнер.

Состояние команды: в последнее время «Эвертон» стабильно набирает очки и «зарубается» со всеми соперниками. Единственным исключением стал матч против «МЮ», где были допущены грубейшие ошибки в обороне, а у соперника залетало абсолютно все. Не в последнюю очередь успехи «ирисок» связаны с возвращением в строй ведущего защитника Джарреда Брентуэйта, который цементирует сзади и отлично начинает атаки.

«Челси»

Турнирное положение: в этом чемпионате «Челси» занимает уже второе место в таблице АПЛ с 34 очками.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Последние матчи: в 16-м туре команда Энцо Марески смогла обыграть на своем поле «Брентфорд» со счетом 2:1. Голы в этом матче забивали Кукурелья и Никлас Джексон в каждом из таймов. Вообще, три очка «Челси» взял довольно легко, полностью подавив соперника. «Пчелы» смогли забить единственный мяч лишь на 90-й минуте.

До этого была обыграна «Астана» (3:1) в ЛК и «Тоттенхэм» (4:3) в АПЛ.

Не сыграют: дисквалифицированы — Кукурелья, Педро Нету и Мудрик, травмированы Лавия, Феликс, Уэсли Фофана и Джеймс.

Состояние команды: «Челси» выиграл семь матчей кряду с учетом всех турниров, а всего беспроигрышная серия насчитывает уже 10 матчей. Удивительно быстро Мареске удалось разобраться с разношерстным и раздутым составом и сделать боеспособный коллектив, который включился в борьбу за золото, хотя итальянский специалист всячески это отрицает.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Эвертон» выиграл дома (2:0), но разгромно уступил в гостях (0:6)

В 4 из 5 последних матчах «Эвертон» не пропускал

«Челси» забивает на протяжении 10 матчей во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Эвертона» дают 5,60, а на «Челси» — 1,66, ничью букмекеры оценивают в 4,10.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,25, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,69.

Прогноз: победная серия «Челси» изрядно затянулась, в некоторым матчах команде откровенно везло, и она брала три очка, где не особо заслуживала. «Эвертон» сейчас на ходу, показывает качественный футбол и почти не пропускает. На своем поле Дайч и его дружина вполне способны остановить «Челси», которому будет трудно играть против силового стиля соперника с частыми навесами и давлением крупных и атлетичных парней.

Основная ставка: победа «Эвертона» с форой +1 за 1,80.

Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант на первый тайм, что хозяева как минимум в нем не проиграют. На своем поле «Эвертон» выглядит гораздо увереннее, а «Челси» часто очень слабо начинает, прибавляя только по прошествии 25-30 минут матча, этим и могут воспользоваться «ириски».

Дополнительная ставка: победа «Эвертона» в первом тайме с форой 0 за 3,40.