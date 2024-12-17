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    АПЛ. «Челси» метит в лидеры, устоит ли «Ливерпуль»?

    Итоги 16-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Челси»
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    «Челси»
    Лидер чемпионата Англии «Ливерпуль» не может выиграть на протяжении двух туров, «Челси» подобрался вплотную к «мерсисайдцам». Чемпион «Манчестер Сити» продолжает падение в турнире и теперь находится вне зоны Лиги чемпионов. Чем ещё запомнился 16-й тур АПЛ, разбираемся вместе.

    Изменения в турнирной таблице

    Первая тройка команд осталась неизменной в английском чемпионате: «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал». На 4 место поднялся «Ноттингем Форест», «лесники» обошли в таблице «Манчестер Сити».

    Со знаком плюс прошёл чемпионат для «Борнмута», который поднялся с 8 на 6 место, «Фулхэма» — с 10 на 8, «Тоттенхэма» — с 11 на 10, «Кристал Пэласа» — с 17 на 15.

    Календарь и таблица АПЛ

    Вниз по турнирной таблице опустились «Астон Вилла» (с 6 на 7), «Брайтон» (с 7 на 9), «Брентфорд» (с 9 на 11), «Эвертон» (с 15 на 16), «Лестер» (с 16 на 17).

    Ошибки «Ливерпуля» и победная серия «Челси»

    «Ливерпуль» в последних турах английской Премьер-лиге растерял много очков, однако команда по-прежнему лидирует в чемпионской гонке.

    После ничьи с «Ньюкаслом» (3:3), мерсисайдцы не смогли выиграть у «Фулхэма» (2:2). Таким образом «Ливерпуль» набрал 36 очков и сохранил за собой первое место в чемпионате.

    «Ливерпуль» — «Фулхэм»
    globallookpress.com

    Вплотную к лидеру подобрался «Челси», который выдаёт беспроигрышную серию на
    протяжении 8 матчей: 6 побед и 2 ничьи. В последний раз лондцы проигрывали 20 октября. Это был поединок против «Ливерпуля» (1:2).

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    • В рамках 16 тура чемпионата Англии «Челси» выиграл у «Брентфорда» (2:1). В победном матче за «аристократов» голы забили Марк Кукурелья и Николас Джэксон. В итоге «Челси» набрал 34 очка и отстаёт от лидера «Ливерпуля» на два балла.

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    На третьем месте чемпионата Англии идёт «Арсенал», который аккумулировал 30 пунктов. Канониры разошлись миром с «Эвертоном» (0:0).

    В центральном матче 16 тура сошлись две команды из Манчестера — «Сити» и «Юнайтед». В этой битве «красные дьяволы» нанесли поражение «горожанам» (2:1). Причём победа для МЮ оказалась волевой. На 88-й минуте счет сравнял Бруну Фернандеш, реализовав пенальти, на 90-й минуте победный гол для «Юнайтед» забил Амад Диалло.

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    • После этого матча МЮ набрал 22 очка, занимая 12 место, МС в свою очередь опустился на 5 место с 27 набранными баллами.

    На 10 месте АПЛ расположился «Тоттенхэм», который отправился в 16 туре на выезд к «Саутгемптону» и одержал крупную победу со счетом 5:0. Таким образом «шпоры» набрали 23 пункта.

    Тур № 17

    Матчи следующего тура в английской Премьер-лиге пройдут 21 и 22 декабря.

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    Программу тура откроет поединок с участием чемпионат: «Манчестер Сити» сыграет на выезде против «Астон Виллы» 21 декабря. В этот же день «Арсенал» будет гостить у «Кристал Пэласа».

    В воскресенье, 22 декабря один из лидеров АПЛ «Челси» в гостях сыграет против «Эвертона», а «Манчестер Юнайтед» примет «Борнмут».

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    В центральном поединке 17 тура сойдутся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», игра запланирована на 22 декабря.

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