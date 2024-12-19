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    Соперники обменяются голами?

    ЛАСК — «Викингур». Ставка (к. 1.74) и прогноз на футбол, Лига конференций, 19 декабря 2024 года

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    «Фиорентина» — ЛАСК
    ЛАСК сыграет против «Викингура» в 6 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 декабря, начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч ЛАСК — «Викингур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 19 Декабря 2024 года

    ЛАСК

  • Линц
    •  ЛАСК 23:00 Викингур Р

    Викингур Р

  • Рейкьявик
    •

    ЛАСК

    Турнирное положение: В Лиге конференций австрийский ЛАСК расположился на 34 месте, набрав два очка. Команда лишилась шансов на проход в плей-офф Лиги конференций.

    Последние матчи: ЛАСК потерпел разгромное поражение в матче против «Фиорентины» (0:7).

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В Лиге конференций ЛАСК два матча сыграл вничью и потерпел три поражения.

    «Викингур»

    Турнирная таблица: «Викингур» имеет прекрасные шансы выйти в плей-офф Лиги конференции, исландский коллектив за тур до окончания основного этапа еврокубка занимает в турнирной таблице 19 место, набрав 7 очков.

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    • Последние матчи: В 5 туре Лиги конференций «Викингур» потерпел неудачу в игре с «Юргорденом» (1:2).

    Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

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    Состояние команды: В пяти матчах Лиги конференций «Викингур» одержал две победы, сыграл один раз вничью и два раза проиграл.

    Статистика для ставок

    • Проигрышная серия ЛАСКа составляет 4 матча

    • «Викингур» занимает 19 место в Лиге конференций

    • «Викингур» и ЛАСК ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ЛАСК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.11, а победа «Викингура» — в 4.57.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.69 и 2.24.

    Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.

    Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.74.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.04.

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    ЛАСК — «Викингур»: прогноз, ставка (1.74), статистика, коэффициенты матча 19.12.2024. Прогнозы на футбол. Соперники обменяются голами?
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