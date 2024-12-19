ЛАСК
Викингур Р
ЛАСК
Турнирное положение: В Лиге конференций австрийский ЛАСК расположился на 34 месте, набрав два очка. Команда лишилась шансов на проход в плей-офф Лиги конференций.
Последние матчи: ЛАСК потерпел разгромное поражение в матче против «Фиорентины» (0:7).
Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В Лиге конференций ЛАСК два матча сыграл вничью и потерпел три поражения.
«Викингур»
Турнирная таблица: «Викингур» имеет прекрасные шансы выйти в плей-офф Лиги конференции, исландский коллектив за тур до окончания основного этапа еврокубка занимает в турнирной таблице 19 место, набрав 7 очков.
Последние матчи: В 5 туре Лиги конференций «Викингур» потерпел неудачу в игре с «Юргорденом» (1:2).
Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.
Состояние команды: В пяти матчах Лиги конференций «Викингур» одержал две победы, сыграл один раз вничью и два раза проиграл.
Статистика для ставок
- Проигрышная серия ЛАСКа составляет 4 матча
- «Викингур» занимает 19 место в Лиге конференций
- «Викингур» и ЛАСК ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ЛАСК — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 4.11, а победа «Викингура» — в 4.57.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.69 и 2.24.
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Прогноз: Ожидается интересный матч с участием двух забивающих команд, которые могут поразить ворота друг друга.
Ставка: Оба забьют с коэффициентом 1.74.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.04.