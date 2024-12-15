В матче 14-го тура немецкой Бундеслиги «Хайденхайм» на своем поле примет «Штутгарт». Встреча пройдет 15 декабря и начнется в 17:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хайденхайм» — «Штутгарт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хайденхайм»

Турнирное положение: «Хайденхайм» по итогам 13-ти туров чемпионата Германии находится в нижней части турнирной таблицы с 10 баллами.

Команда занимает 16-ю позицию и пребывает в зоне плей-офф за выживание в элитном дивизионе, на один балл отставая от безопасного 15-го места, а также на пять очков опережая зону вылета.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках пятого тура основного раунда Лиги конференций клуб на выезде потерпел поражение от «Истанбул Башакшехира» (1:3).

Перед этим в 13-м туре немецкого первенства коллектив также на чужом поле оказался слабее «Баварии» (1:3), пропустив три мяча и забив лишь один.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: травмированы — Конте, Кауфманн, Пирингер, Нихьюс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Хайденхайм» проиграл, что демонстрирует его явный кризис.

Столь плохая форма не сулит хозяевам хороших шансов как на победу, так и даже на ничью, и им остается лишь рассчитывать, что на своем поле им удастся избежать очередной неудачи.

Марвин Пирингер, который травмирован — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с четырьмя голами.

«Штутгарт»

Турнирное положение: «Штутгарт» по итогам 13-ти туров чемпионата Германии набрал 20 очков и находится на восьмой позиции рядом с зоной еврокубков.

Команда на один балл отстает от данной зоны (топ-6), а также на четыре пункта отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4), поэтому жаждет набирать по максимуму очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках шестого тура основного раунда Лиги чемпионов коллектив на своем поле разгромил «Янг Бойз» (5:1).

Перед этим в 13-м туре немецкого первенства клуб в домашних стенах в результативной игре обыграл «Унион Берлин» (3:2), забив в ворота соперника три мяча.

Не сыграют: травмированы — Ундав, Туре, Оливьер, Левелинг, Раймунд, Загаду, Фагир, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Штутгарт» выиграл и не знает поражений четыре поединка кряду.

Это говорит об отличной форме гостей, которая сулит швабам соответствующие шансы на победу, пусть даже преимущество собственного поля будет у соперника.

Эрмедин Демирович — лучший бомбардир команды в Бундеслиге с семью голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Хайденхайма» забивали больше 3,5 голов

в шести последних матчах «Хайденхайм» проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Штутгарта» забивали обе команды и больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.90, победа «Хайденхайма» — в 4.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем и ТМ 2,5 — 1.70 и 2.15.

Прогноз: в шести последних матчах хозяева проиграли. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в трех последних матчах гости выиграли.

Ставка: «Штутгарт» победит за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.07