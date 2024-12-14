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    «Вердер» обидит «пиратов»

    «Санкт-Паули» — «Вердер». Ставка (к. 2.65) и прогноз на футбол, Бундеслига, 14 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Санкт-Паули» — «Вердер»
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    Марвин Дукш
    14 декабря в 14-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Санкт-Паули» и «Вердер». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Вердер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Декабря 2024 года

    Санкт-Паули

  • Гамбург
    •  Санкт-Паули 20:30 Вердер

    Вердер

  • Бремен
    •

    «Санкт-Паули»

    Турнирное положение: «Пираты» все никак не могут отдалиться от опасной зоны. По итогам 13 туров чемпионата команда оккупировала 15 строчку турнирной таблицы.

    При этом «Санкт-Паули» крайне слабо атакует, отличившись 11 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 17 раз.

    Санкт-Паули — Вердер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» уступили «Байеру» (1:2).

    До того команда нанесла поражение «Хольштайну» (3:1). При этом чуть ранее «пираты» уступили менхенгладбахской «Боруссии» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Санкт-Паули» забил 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Кароль Метц, Элиас Саад, Роберт Вагнер — травмированы. Морган Гилавоги — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: «Пираты» на данном этапе явно не преуспевают. Да и гандикап от зоны вылета составляет всего один пункт.

    Матчи против «Вердера» для команды исторически складываются сложно. В четырех очных поединках «Санкт-Паули» по разу победил и проиграл.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены разжиться очками. Да и пора бы «пиратам» поднатореть в плане реализации.

    «Вердер»

    Турнирное положение: Бременцы бьются за попадание в зону еврокубков. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Вердер» в 13 матчах настрелял 20 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 24 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя баллами. Бременцы минимально переиграли «Бохум».

    До того команда одолела скромный «Дармштадт» (1:0). А вот встреча со «Штутгартом» завершилась боевым паритетом (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Вердер» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Феликс Агу, Джастин Гидеон, Кеке Торр — травмированы.

    Состояние команды: «Музыканты» твёрдо намерены подтянуться к топ-6. Причем отставание от идущей шестым «Боруссии» Д составляет всего 2 очка.

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    При этом «Вердер» в среднем забивает чаще раза за матч. А вот оборона бременцев ошибается довольно часто.

    Причем команда уже 4 года не обыгрывает «Санкт-Паули». Да и в трех последних очных поединках «Вердер» обыгрывал расписал с «пиратами» мировые соглашения.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Марвин Дукш и его партнеры намерены подняться как можно выше в таблице.

    Статистика для ставок

    • «Вердер» победил в 2 своих последних поединках

    • «Пираты» в среднем забивают реже гола за матч

    • «Санкт-Паули» уже 4 года не проигрывает бременцам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Паули» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.65.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.91 и 1.89.

    Прогноз: Номинальные гости бьются за попадание в топ-6, плюс выглядят явно выгоднее нестабильных «пиратов».

    «Вердер» уж точно будет активно атаковать, да и у оппонента с реализацией складывается не особо.

    Ставка: Победа «Вердера» за 2.65.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.07

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    «Санкт-Паули» — «Вердер»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 14.12.2024. Прогнозы на футбол. «Вердер» обидит «пиратов»
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