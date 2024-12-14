14 декабря в 14-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Санкт-Паули» и «Вердер». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Санкт-Паули» — «Вердер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Санкт-Паули»

Турнирное положение: «Пираты» все никак не могут отдалиться от опасной зоны. По итогам 13 туров чемпионата команда оккупировала 15 строчку турнирной таблицы.

При этом «Санкт-Паули» крайне слабо атакует, отличившись 11 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 17 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» уступили «Байеру» (1:2).

До того команда нанесла поражение «Хольштайну» (3:1). При этом чуть ранее «пираты» уступили менхенгладбахской «Боруссии» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Санкт-Паули» забил 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Кароль Метц, Элиас Саад, Роберт Вагнер — травмированы. Морган Гилавоги — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Пираты» на данном этапе явно не преуспевают. Да и гандикап от зоны вылета составляет всего один пункт.

Матчи против «Вердера» для команды исторически складываются сложно. В четырех очных поединках «Санкт-Паули» по разу победил и проиграл.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены разжиться очками. Да и пора бы «пиратам» поднатореть в плане реализации.

«Вердер»

Турнирное положение: Бременцы бьются за попадание в зону еврокубков. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Вердер» в 13 матчах настрелял 20 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 24 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя баллами. Бременцы минимально переиграли «Бохум».

До того команда одолела скромный «Дармштадт» (1:0). А вот встреча со «Штутгартом» завершилась боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Вердер» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: Феликс Агу, Джастин Гидеон, Кеке Торр — травмированы.

Состояние команды: «Музыканты» твёрдо намерены подтянуться к топ-6. Причем отставание от идущей шестым «Боруссии» Д составляет всего 2 очка.

При этом «Вердер» в среднем забивает чаще раза за матч. А вот оборона бременцев ошибается довольно часто.

Причем команда уже 4 года не обыгрывает «Санкт-Паули». Да и в трех последних очных поединках «Вердер» обыгрывал расписал с «пиратами» мировые соглашения.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Марвин Дукш и его партнеры намерены подняться как можно выше в таблице.

Статистика для ставок

«Вердер» победил в 2 своих последних поединках

«Пираты» в среднем забивают реже гола за матч

«Санкт-Паули» уже 4 года не проигрывает бременцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Паули» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.65.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.91 и 1.89.

Прогноз: Номинальные гости бьются за попадание в топ-6, плюс выглядят явно выгоднее нестабильных «пиратов».

«Вердер» уж точно будет активно атаковать, да и у оппонента с реализацией складывается не особо.

Ставка: Победа «Вердера» за 2.65.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.07