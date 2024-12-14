Санкт-Паули
Вердер
«Санкт-Паули»
Турнирное положение: «Пираты» все никак не могут отдалиться от опасной зоны. По итогам 13 туров чемпионата команда оккупировала 15 строчку турнирной таблицы.
При этом «Санкт-Паули» крайне слабо атакует, отличившись 11 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила 17 раз.
Санкт-Паули — Вердер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» уступили «Байеру» (1:2).
До того команда нанесла поражение «Хольштайну» (3:1). При этом чуть ранее «пираты» уступили менхенгладбахской «Боруссии» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Санкт-Паули» забил 5 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Кароль Метц, Элиас Саад, Роберт Вагнер — травмированы. Морган Гилавоги — дисквалифицирован.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: «Пираты» на данном этапе явно не преуспевают. Да и гандикап от зоны вылета составляет всего один пункт.
Матчи против «Вердера» для команды исторически складываются сложно. В четырех очных поединках «Санкт-Паули» по разу победил и проиграл.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены разжиться очками. Да и пора бы «пиратам» поднатореть в плане реализации.
«Вердер»
Турнирное положение: Бременцы бьются за попадание в зону еврокубков. Ныне команда находится на 10 месте турнирной таблицы Бундеслиги.
Причем «Вердер» в 13 матчах настрелял 20 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 24 раза.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя баллами. Бременцы минимально переиграли «Бохум».
До того команда одолела скромный «Дармштадт» (1:0). А вот встреча со «Штутгартом» завершилась боевым паритетом (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Вердер» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Феликс Агу, Джастин Гидеон, Кеке Торр — травмированы.
Состояние команды: «Музыканты» твёрдо намерены подтянуться к топ-6. Причем отставание от идущей шестым «Боруссии» Д составляет всего 2 очка.
При этом «Вердер» в среднем забивает чаще раза за матч. А вот оборона бременцев ошибается довольно часто.
Причем команда уже 4 года не обыгрывает «Санкт-Паули». Да и в трех последних очных поединках «Вердер» обыгрывал расписал с «пиратами» мировые соглашения.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Марвин Дукш и его партнеры намерены подняться как можно выше в таблице.
Статистика для ставок
- «Вердер» победил в 2 своих последних поединках
- «Пираты» в среднем забивают реже гола за матч
- «Санкт-Паули» уже 4 года не проигрывает бременцам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Санкт-Паули» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.65.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.91 и 1.89.
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Прогноз: Номинальные гости бьются за попадание в топ-6, плюс выглядят явно выгоднее нестабильных «пиратов».
«Вердер» уж точно будет активно атаковать, да и у оппонента с реализацией складывается не особо.
Ставка: Победа «Вердера» за 2.65.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.07