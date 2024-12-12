12 декабря в 6-м туре основного этапа Лиги Европы нидерландский «Аякс» на своем поле сыграет против итальянского «Лацио». Начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» — «Лацио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Аякс»

Турнирное положение: Амстердамский клуб с десятью зачетными пунктами разместился на шестой строке в общей таблице ЛЕ, уступая три балла лидеру.

«Аякс» отпраздновал три виктории, один поединок завершил миром и один раз уступил, забил 13 мячей, а пропустил в свои ворота всего три гола.

Последние матчи: В прошлом туре данного турнира «божьи сыновья» потерпели первую неудачу, уступив в Испании «Реал Сосьедаду» со счетом 0:2. До этого они разгромили в Азербайджане «Карабах» 3:0 и на своем поле израильский «Маккаби» Тель-Авив 5:0. В преддверии же этой игры они проиграли со счетом 1:2 «Аз Алкмару» в рамках чемпионата Нидерландов.

Не сыграют: Бенжамин Тахирович и Оуэн Вейндал не помогут своей команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Аякс» не лучшим образом провел свой отрезок из четырех предыдущих матчей, проиграв за это время дважды при всего одной виктории и одном мировом исходе.

Перед этим же амстердамцы имели 16-матчевую серию без фиаско, в которой они три раза сыграли вничью и отпраздновали 13 викторий в различных соревнованиях. И отметим еще тот факт, что клуб не забил лишь раз за предыдущие 20 своих встреч.

«Лацио»

Турнирное положение: Римский коллектив с 13 набранными очками идет во главе общей таблицы Лиги Европы.

«Лацио» отпраздновал четыре виктории в пяти проведенных поединках и раз сыграл вничью, разница мячей составляет 11:2.

Последние матчи: «Орлы» в этом розыгрыше Лиги Европы стартовали с четырех выигрышей подряд, одолев в гостях 3:0 киевское «Динамо» и нидерландский «Твенте» 2:0, а также дома 4:1 французскую «Ниццу» и «Порту» 2:1.

И только в прошлом туре они потеряли свои первые очки в турнире, расписав на своем поле ничью с болгарским «Лудогорцем» 0:0. На выходных они переиграли 1:0 «Наполи» в гостях в рамках чемпионата Италии.

Не сыграют: Матиас Весино из-за травмы пропустит данный поединок.

Состояние команды: «Лацио» вышел победителем из своих двух предыдущих встреч, дважды одолев «Наполи» в разных турнирах. Перед этим же коллектив не побеждал на протяжении двух матчей кряду, раз проиграв и раз сыграв вничью.

И этой этой серией бал прерван отрезок из семи викторий подряд во всех соревнованиях, где четыре выигрыша были с сухим счетом.

Статистика для ставок

Между собой эти клубы провели лишь один поединок, который завершился миром 0:0 в 2000 году в товарняке

«Лацио» в текущем розыгрыше ЛЕ еще не уступал

«Аякс» в данном турнире выиграл три поединка из пяти при одном фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аякса» — 2.32, победа «Лацио» — 3.08, ничья — 3.85.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.66 и 2.24 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что игра получится не слишком результативной. Ожидаем здесь осторожного футбола с небольшим количеством забитых мячей.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 2.24.

Прогноз: И так как «Аякс» на высоком уровне играет в Амстердаме, то рискнем еще здесь поставить с 0 форой на хозяев, даже несмотря на хорошую форму «Лацио».

Ставка: победа «Аякса» с форой 0 1.85.