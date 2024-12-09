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    «Металлурги» одолеют ташкентцев

    «Олимпик» — «Металлург» Бекабад. Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 9 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Олимпик» — «Металлург» Бекабад
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    «Металлург» Бекабад
    9 декабря в плей-офф борьбы за выживание в элите чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Олимпик» и «Металлург» Бекабад. Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпик» — «Металлург» Бекабад, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Олимпик»

    Турнирное положение: «Олимпийцы» провели крайне слабый сезон. Команда финишировала на 12 месте турнирной таблицы.

    При этом «Олимпик» в 26 матчах чемпионата добыл всего 25 очков. А вот забить команде удалось лишь 22 раза в 26 поединках чемпионата.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. «Олимпийцы» минимально уступили «Шуртану».

    При этом «Олимпик» до того уступил еще и «Сурхану» (0:3). Да и поединок с «Бунёдкором» завершился поражением (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Олимпик» проиграл в трех своих последних поединках. Причем в них ташкентцы не забили ни разу.

    Матчи с «металлургами» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Олимпик» победил и уступил по 2 раза.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. На кону место в элите, так что нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    «Металлург» Бекабад

    Турнирное положение: «Металлург» Бекабад еле-еле выбрался со дна таблицы в стыки. Команда заняла итоговое 13 место в чемпионате Узбекистана.

    Причем «Металлург» Бекабад настрелял 22 мяча в ворота соперников. При этом пропускает команда реже раза за матч: 30 мячей в 26 матчах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок сложился для команды неудачно. «Металлурги» в серии пенальти уступили «Коканду».

    Чуть раньше команда нанесла поражение «Насафу» (2:1). Да и поединок с «Сурханом» завершился непростой викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Металлург» Бекабад победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Металлург» Бекабад не проигрывал в пяти своих последних поединках. Да и ташкентцев команда уж точно не боится.

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    К слову, «Металлург» Бекабад не побеждал «Олимпик» в двух последних очных встречах. В обоих матчах команда забила по голу.

    При этом в кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Плюс мотивация сохранить место в элите максимальная.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Да и в последних матчах клуб из Бекабада заметно прибавил.

    Статистика для ставок

    • «Металлург» Бекабад не проигрывал в 5 своих последних матчах

    • «Олимпик» не забивал в трёх своих последних поединках

    • «Олимпик» не побеждает с конца октября

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Олимпик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 2.98, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.55 и 1.51.

    Прогноз: «Металлурги» нынче смотрятся монолитнее ташкентцев, и уж точно будут активно атаковать.

    «Металлург» Бекабад в последнее время прибавил, да «Олимпик» имеет огромные проблемы с реализацией.

    Ставка: Победа «Металлурга» Бекабад за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более двух мячей на двоих.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.55

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    «Олимпик» — «Металлург» Бекабад: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 09.12.2024. Прогнозы на футбол. «Металлурги» одолеют ташкентцев
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