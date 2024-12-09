9 декабря в плей-офф борьбы за выживание в элите чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Олимпик» и «Металлург» Бекабад. Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпик» — «Металлург» Бекабад, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Олимпик»

Турнирное положение: «Олимпийцы» провели крайне слабый сезон. Команда финишировала на 12 месте турнирной таблицы.

При этом «Олимпик» в 26 матчах чемпионата добыл всего 25 очков. А вот забить команде удалось лишь 22 раза в 26 поединках чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела коллизию. «Олимпийцы» минимально уступили «Шуртану».

При этом «Олимпик» до того уступил еще и «Сурхану» (0:3). Да и поединок с «Бунёдкором» завершился поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила 4 раза. В этих поединках ее игроки забили 3 мяча при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Олимпик» проиграл в трех своих последних поединках. Причем в них ташкентцы не забили ни разу.

Матчи с «металлургами» для команды традиционно складываются сложно. В 5 последних очных поединках «Олимпик» победил и уступил по 2 раза.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. На кону место в элите, так что нужно срочно прибавлять в плане реализации.

«Металлург» Бекабад

Турнирное положение: «Металлург» Бекабад еле-еле выбрался со дна таблицы в стыки. Команда заняла итоговое 13 место в чемпионате Узбекистана.

Причем «Металлург» Бекабад настрелял 22 мяча в ворота соперников. При этом пропускает команда реже раза за матч: 30 мячей в 26 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок сложился для команды неудачно. «Металлурги» в серии пенальти уступили «Коканду».

Чуть раньше команда нанесла поражение «Насафу» (2:1). Да и поединок с «Сурханом» завершился непростой викторией (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Металлург» Бекабад победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Металлург» Бекабад не проигрывал в пяти своих последних поединках. Да и ташкентцев команда уж точно не боится.

К слову, «Металлург» Бекабад не побеждал «Олимпик» в двух последних очных встречах. В обоих матчах команда забила по голу.

При этом в кадровом плане у команды нынче довольно позитивная ситуация. Плюс мотивация сохранить место в элите максимальная.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Да и в последних матчах клуб из Бекабада заметно прибавил.

Статистика для ставок

«Металлург» Бекабад не проигрывал в 5 своих последних матчах

«Олимпик» не забивал в трёх своих последних поединках

«Олимпик» не побеждает с конца октября

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Олимпик» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.43. Ничья оценена в 2.98, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.55 и 1.51.

Прогноз: «Металлурги» нынче смотрятся монолитнее ташкентцев, и уж точно будут активно атаковать.

«Металлург» Бекабад в последнее время прибавил, да «Олимпик» имеет огромные проблемы с реализацией.

Ставка: Победа «Металлурга» Бекабад за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более двух мячей на двоих.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.55