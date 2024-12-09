9 декабря в 26-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Ньюэллс Олд Бойз» и «Бока Хуниорс». Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюэллс Олд Бойз» — «Бока Хуниорс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ньюэллс Олд Бойз»

Турнирное положение: «Ньюэллс Олд Бойз» откровенно проваливает нынешний сезон. На данный момент команда занимает 26 место в турнирной таблице.

При этом «Ньюэллс Олд Бойз» всего на 3 очков опережает последнее место. А вот забить команде удалось всего 19 раз в 25 поединках аргентинского чемпионата.

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Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не смогла победить. «Ньюэллс Олд Бойз» расписал мировую с «Атлетико Тукуман» (0:0).

При этом «Ньюэллс Олд Бойз» до того смог переиграть «Индепендьенте» (2:1). А вот поединок с «Сентраль Кордобой» завершился поражением (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Херонимо Каччьябуэ, Брайан Кальдерара, Лукас Хойос — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Ньюэллс Олд Бойз» все никак не обретет стабильность. Да и оборона дала результативный сбой 33 раза.

Матчи с «Бокой Хуниорс» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ньюэллс Олд Бойз» победил 1 раза при 3 поражениях.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команде нужно исключительно побеждать, да и оппонент на нынешнем отрезке не столь стабилен.

«Бока Хуниорс»

Турнирное положение: «Бока Хуниорс» традиционно сражается за самые высокие позиции. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Бока Хуниорс» в среднем забивает чуть больше гола за матч. При этом пропускает команда несколько реже раза за матч: 23 мяча в 25 матчах.

Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. «Бока Хуниорс» минимально переиграла «Химнасию и Эгрисиму».

Чуть раньше команда в перестрелке уступила «Велес Сарсфилду» (3:4). А вот поединок с «Атлетико Хураканом» завершился сухой ничьей.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бока Хуниорс» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: Арон Ансельмино, Кристиан Лема, Кристиан Медина — травмированы.

Состояние команды: «Бока Хуниорс» набрал 38 очков в 25 матчах чемпионата. Да и отставание от лидера составляет 10 зачетных баллов.

К слову, «Бока Хуниорс» в трёх последних очных встречал переиграла «Ньюэллс Олд Бойзу». Причем две из этих побед были с разницей в один мяч.

При этом в кадровом плане у команды нынче также не самая веселая ситуация. Зато мотивация подтянуться к лидерам огромная.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и Давид Хименес настрелял уже 10 мячей в текущем чемпионате.

Статистика для ставок

«Бока Хуниорс» в среднем пропускает менее гола за матч

«Ньюэллс Олд Бойз» в среднем забивает реже гола за матч

«Ньюэллс Олд Бойз» в 3 последних очных поединках уступил «Боке Хуниорс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.

Прогноз: «Бока Хуниорс» максимально мотивирована подняться в группу лидеров, и уж точно будет активно атаковать.

«Бока Хуниорс» явно способна прибавить, да и против «Ньюэллс Олд Бойза» традиционно играет успешно.

Ставка: Победа «Боки Хуниорс» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более двух мячей на двоих.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.60