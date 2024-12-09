19:00Динамо Махачкала — РубинОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мирлинд Даку«Динамо» Махачкала — «Рубин». Онлайн Деян Станкович (главный тренер «Спартака»)Есть шестая подряд победа! «Спартак» — претендент на чемпионство Дана Уайт и Дональд ТрампХроники Даны Уайта. За что глава UFC бесконечно благодарен Дональду Трампу?
  • 18:36
    • Дзюба принес «Акрону» победу над «Зенитом» в РПЛ
  • 15:55
    • «Спартак» разгромил «Пари НН» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    «Бока Хуниорс» добудет три очка

    «Ньюэллс Олд Бойз» — «Бока Хуниорс». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 9 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Ньюэллс Олд Бойз» — «Бока Хуниорс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бока Хуниорс»
    9 декабря в 26-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Ньюэллс Олд Бойз» и «Бока Хуниорс». Начало игры — в 03:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюэллс Олд Бойз» — «Бока Хуниорс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Аргентина. Примера 09 Декабря 2024 года

    Ньюэллз Олд Бойз

  • Аргентина. Примера
    •  Ньюэллз Олд Бойз 03:00 Бока Хуниорс

    Бока Хуниорс

  • Буэнос-Айрес
    •

    «Ньюэллс Олд Бойз»

    Турнирное положение: «Ньюэллс Олд Бойз» откровенно проваливает нынешний сезон. На данный момент команда занимает 26 место в турнирной таблице.

    При этом «Ньюэллс Олд Бойз» всего на 3 очков опережает последнее место. А вот забить команде удалось всего 19 раз в 25 поединках аргентинского чемпионата.

    Ньюэллз Олд Бойз — Бока Хуниорс: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.353.202.19Бонус€300
    •

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не смогла победить. «Ньюэллс Олд Бойз» расписал мировую с «Атлетико Тукуман» (0:0).

    При этом «Ньюэллс Олд Бойз» до того смог переиграть «Индепендьенте» (2:1). А вот поединок с «Сентраль Кордобой» завершился поражением (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках ее игроки забили 6 мячей при 9 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Херонимо Каччьябуэ, Брайан Кальдерара, Лукас Хойос — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ньюэллс Олд Бойз» все никак не обретет стабильность. Да и оборона дала результативный сбой 33 раза.

    Матчи с «Бокой Хуниорс» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Ньюэллс Олд Бойз» победил 1 раза при 3 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команде нужно исключительно побеждать, да и оппонент на нынешнем отрезке не столь стабилен.

    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: «Бока Хуниорс» традиционно сражается за самые высокие позиции. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Бока Хуниорс» в среднем забивает чуть больше гола за матч. При этом пропускает команда несколько реже раза за матч: 23 мяча в 25 матчах.

  • По лезвию ножа. Бове и другие игроки, пережившие кошмар на футбольном поле
  • Моменты, когда игра едва не превращается в трагедию
  • 05/12/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда взяла три очка. «Бока Хуниорс» минимально переиграла «Химнасию и Эгрисиму».

    Чуть раньше команда в перестрелке уступила «Велес Сарсфилду» (3:4). А вот поединок с «Атлетико Хураканом» завершился сухой ничьей.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бока Хуниорс» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: Арон Ансельмино, Кристиан Лема, Кристиан Медина — травмированы.

    Состояние команды: «Бока Хуниорс» набрал 38 очков в 25 матчах чемпионата. Да и отставание от лидера составляет 10 зачетных баллов.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    К слову, «Бока Хуниорс» в трёх последних очных встречал переиграла «Ньюэллс Олд Бойзу». Причем две из этих побед были с разницей в один мяч.

    При этом в кадровом плане у команды нынче также не самая веселая ситуация. Зато мотивация подтянуться к лидерам огромная.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. Да и Давид Хименес настрелял уже 10 мячей в текущем чемпионате.

    Статистика для ставок

    • «Бока Хуниорс» в среднем пропускает менее гола за матч

    • «Ньюэллс Олд Бойз» в среднем забивает реже гола за матч

    • «Ньюэллс Олд Бойз» в 3 последних очных поединках уступил «Боке Хуниорс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бока Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.

    Прогноз: «Бока Хуниорс» максимально мотивирована подняться в группу лидеров, и уж точно будет активно атаковать.

    «Бока Хуниорс» явно способна прибавить, да и против «Ньюэллс Олд Бойза» традиционно играет успешно.

    Ставка: Победа «Боки Хуниорс» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники забьют более двух мячей на двоих.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.60

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Брентфорд — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бетис — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рублев — Эмбер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Монако — Тулуза
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бешикташ — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ювентус — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ноттингем
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Валенсия — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Шарлотт — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ницца — Гавр
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ньюэллс Олд Бойз» — «Бока Хуниорс»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 09.12.2024. Прогнозы на футбол. «Бока Хуниорс» добудет три очка
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры