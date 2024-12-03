В рамках 1/8 финала Кубка Германии «Ян» на своем поле примет «Штутгарт». Поединок пройдет 3 декабря и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ян» — «Штутгарт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ян»

Путь к 1/8 финала: Команда начала в Кубке Германии с 1/32 финала. На той стадии «Ян» неожиданно обыграл «Бохум» со счетом 1:0, забив единственный гол на 70-й минуте.

Уже в 1/16 финала команда оказалась сильнее «Гройтер Фюрта», также сыграв со счетом 1:0 и забив единственный гол на 59-й минуте. Сейчас «Яну» предстоит новое испытание.

Последние матчи: В прошлой встрече команда сыграла вничью с «Айнтрахтом Б» (0:0), а до этого «Ян» проиграл «Магдебургу» (0:1). Матчем ранее команда также уступила «Шальке» (0:2).

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Ян» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период команда сумела забить 2 гола при 3-х пропущенных.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: Макс Майер, Бенедикт Заллер, Кристиан Шмидт и Оскар Шенфельдер (у всех — травмы).

Состояние команды: «Ян» проваливает нынешний сезон во второй Бундеслиге, после 14-и туров занимая последнее 18-е место. Команда отстает от спасительной 15-й позиции на 5 пунктов.

Несмотря на это, «Ян» прыгнул выше головы и добрался до 1/8 финала Кубка Германии. У команды будут шансы победить в предстоящем матче, но «Штутгарт» — точно главный фаворит противостояния.

«Штутгарт»

Путь к 1/8 финала: Команда также стартовала в Кубке Германии с 1/32 финала. Сначала «Штутгарт» разгромил «Пройссен Мюнстер» со счетом 5:0, забив 3 гола уже в первом тайме.

В 1/16 финала команда одолела «Кайзерслаутерн» со счетом 2:1. Команда уверенно добралась до 1/8 финала, где сыграет на чужом поле с «Яном».

Последние матчи: В прошедшем туре Бундеслиги «Штутгарт» сыграл вничью с «Вердером» (2:2), сравняв счет на 85-й минуте. До этого команда крупно проиграла «Црвене Звезде» (1:5).

В последних 5-и встречах во всех турнирах «Штутгарт» обыграл только «Бохум» со счетом 2:0, трижды проиграл и однажды сыграл вничью. За этот период команде удалось забить 7 голов при 12-и пропущенных.

Не сыграют: Джейми Левелинг, Лука Реймунд, Эль Билал Туре, Дениз Ундав и Дэн-Аксель Загаду (у всех — травмы).

Состояние команды: Сейчас «Штутгарт» вполне способен пошуметь в Кубке Германии, команда довольно успешно идет в Бундеслиге (9-е место), но «Ян» действительно может доставить проблемы.

В последнее время у «Штутгарта» довольно много пропущенных голов при небольшом количестве забитых. Если команда соберется, то разгромит «Ян», но все может быть и по-другому...

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах «Штутгарт» пропустил 12 голов

«Ян» не может выиграть в 3-х последних матчах второй Бундеслиги

В двух очных встречах «Штутгарт» непременно обыгрывал «Ян»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Штутгарта» — 1.25, победа «Яна» — 9.50, ничья — 6.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 3.00 соответственно.

Прогноз: «Штутгарт» точно победит «Ян». У хозяев в последнее время игра совсем не идет.

Ставка: Победа «Штутгарта» с форой (-2) за 2.10.

Прогноз: У «Штутгарта» не очень все хорошо с атакой в последнее время, но команда точно отдаст все силы, чтобы пробиться в четвертьфинал кубка.

Ставка: Индивидуальный тотал «Штутгарта» 2.5 больше за 1.85.