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    Сможет ли «Ян» совершить чудо?

    «Ян» — «Штутгарт». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 3 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ян» — «Штутгарт»
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    «Штутгарт»
    В рамках 1/8 финала Кубка Германии «Ян» на своем поле примет «Штутгарт». Поединок пройдет 3 декабря и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ян» — «Штутгарт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 03 Декабря 2024 года

    Ян

  • Регенсбург
    •  Ян 20:00 Штутгарт

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •

    «Ян»

    Путь к 1/8 финала: Команда начала в Кубке Германии с 1/32 финала. На той стадии «Ян» неожиданно обыграл «Бохум» со счетом 1:0, забив единственный гол на 70-й минуте.

    Уже в 1/16 финала команда оказалась сильнее «Гройтер Фюрта», также сыграв со счетом 1:0 и забив единственный гол на 59-й минуте. Сейчас «Яну» предстоит новое испытание.

    Ян — Штутгарт: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлой встрече команда сыграла вничью с «Айнтрахтом Б» (0:0), а до этого «Ян» проиграл «Магдебургу» (0:1). Матчем ранее команда также уступила «Шальке» (0:2).

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Ян» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот период команда сумела забить 2 гола при 3-х пропущенных.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: Макс Майер, Бенедикт Заллер, Кристиан Шмидт и Оскар Шенфельдер (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Ян» проваливает нынешний сезон во второй Бундеслиге, после 14-и туров занимая последнее 18-е место. Команда отстает от спасительной 15-й позиции на 5 пунктов.

    Несмотря на это, «Ян» прыгнул выше головы и добрался до 1/8 финала Кубка Германии. У команды будут шансы победить в предстоящем матче, но «Штутгарт» — точно главный фаворит противостояния.

    «Штутгарт»

    Путь к 1/8 финала: Команда также стартовала в Кубке Германии с 1/32 финала. Сначала «Штутгарт» разгромил «Пройссен Мюнстер» со счетом 5:0, забив 3 гола уже в первом тайме.

    В 1/16 финала команда одолела «Кайзерслаутерн» со счетом 2:1. Команда уверенно добралась до 1/8 финала, где сыграет на чужом поле с «Яном».

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    • Последние матчи: В прошедшем туре Бундеслиги «Штутгарт» сыграл вничью с «Вердером» (2:2), сравняв счет на 85-й минуте. До этого команда крупно проиграла «Црвене Звезде» (1:5).

    В последних 5-и встречах во всех турнирах «Штутгарт» обыграл только «Бохум» со счетом 2:0, трижды проиграл и однажды сыграл вничью. За этот период команде удалось забить 7 голов при 12-и пропущенных.

    Не сыграют: Джейми Левелинг, Лука Реймунд, Эль Билал Туре, Дениз Ундав и Дэн-Аксель Загаду (у всех — травмы).

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    Состояние команды: Сейчас «Штутгарт» вполне способен пошуметь в Кубке Германии, команда довольно успешно идет в Бундеслиге (9-е место), но «Ян» действительно может доставить проблемы.

    В последнее время у «Штутгарта» довольно много пропущенных голов при небольшом количестве забитых. Если команда соберется, то разгромит «Ян», но все может быть и по-другому...

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах «Штутгарт» пропустил 12 голов

    • «Ян» не может выиграть в 3-х последних матчах второй Бундеслиги

    • В двух очных встречах «Штутгарт» непременно обыгрывал «Ян»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Штутгарта» — 1.25, победа «Яна» — 9.50, ничья — 6.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.40 и 3.00 соответственно.

    Прогноз: «Штутгарт» точно победит «Ян». У хозяев в последнее время игра совсем не идет.

    Ставка: Победа «Штутгарта» с форой (-2) за 2.10.

    Прогноз: У «Штутгарта» не очень все хорошо с атакой в последнее время, но команда точно отдаст все силы, чтобы пробиться в четвертьфинал кубка.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Штутгарта» 2.5 больше за 1.85.

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    «Ян» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 03.12.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ян» совершить чудо?
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