Удинезе
Дженоа
«Удинезе»
Турнирное положение: Удинцы бьются за выход в еврокубки. По итогам 13 туров чемпионата команда расположилась на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Удинезе» не столь результативно атакует, отличившись 16 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 19 голов.
Удинезе — Дженоа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда взяла один балл. Встреча с «Эмполи» завершилась ничьей (1:1).
А вот до того команда уступила «Аталанте» (1:2). При этом поединок с «Ювентусом» завершился досадной коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Удинезе» забил 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Мартин Пайеро — травмирован. Яка Бийол — дисквалифицирован.
Состояние команды: Фриуаланцы на 6 очков отстают от заветной зоны топ-6. Да и оборона команды ошибается частенько.
Матчи против «Дженоа» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Удинезе» проиграл 1 раз при 4 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только последняя победа над генуэзцами случилась еще 4 года назад.
«Дженоа»
Турнирное положение: Генуэзцы в текущем чемпионате бьются за сохранение прописки в эдите. Ныне они находятся на 17 строчке турнирной таблицы Серии А.
Причем «Дженоа» забил всего 11 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 24 раза.
Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Дженоа» не сумел одолеть «Кальяри» (2:2).
До того генуэзцы подписали мировую с «Комо» (1:1). А вот в поединке с «Пармой» команда добыла минимальную викторию.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Дженоа» победила 1 раза. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Джефф Эхатор, Витинья, Руслан Малиновский — травмированы.
Состояние команды: генуэзцы проводят весьма продуктивный отрезок. Правда, средняя результативность пока не доходит даже до гола за матч.
При этом «Дженоа» не проигрывала в трех своих последних поединках. Причем две последних ничьих вряд ли можно записать в актив.
Пока что генуэзцы пытаются оторваться от опасной зоны. Гандикап от нее нынче измеряется лишь одним зачетным баллом.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Генуэзцы удинцев точно не боятся, плюс явно намерены зацепиться за очки.
Статистика для ставок
- «Дженоа» не проигрывала в 3 своих последних матчах
- «Удинезе» уже 4 года не может одолеть генуэзцев
- Фриуланцы не побеждали в 4 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.12.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.29 и 1.73.
- 1.75Боруссия Д — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.03Барселона — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.15ЦСКА — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
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Прогноз: «Дженоа» в последних матчах смотрелась весьма выгодно, да и удинцам палец в рот не клади.
Обе команды имеют проблемы с надежностью своих тылов, так что с голами проблем быть не должно.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.29.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.54