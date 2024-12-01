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    В Удине будут забивать!

    «Удинезе» — «Дженоа». Ставка (к. 2.29) и прогноз на футбол, Серия А, 1 декабря 2024 года

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    «Удинезе»
    1 декабря в 14-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Удинезе» и «Дженоа». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Удинезе» — «Дженоа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Декабря 2024 года

    Удинезе

  • Удине
    •  Удинезе 14:30 Дженоа

    Дженоа

  • Генуя
    •

    «Удинезе»

    Турнирное положение: Удинцы бьются за выход в еврокубки. По итогам 13 туров чемпионата команда расположилась на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Удинезе» не столь результативно атакует, отличившись 16 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 19 голов.

    Удинезе — Дженоа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда взяла один балл. Встреча с «Эмполи» завершилась ничьей (1:1).

    А вот до того команда уступила «Аталанте» (1:2). При этом поединок с «Ювентусом» завершился досадной коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 1 викторию. В этих поединках «Удинезе» забил 6 мячей при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Мартин Пайеро — травмирован. Яка Бийол — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Фриуаланцы на 6 очков отстают от заветной зоны топ-6. Да и оборона команды ошибается частенько.

    Матчи против «Дженоа» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Удинезе» проиграл 1 раз при 4 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только последняя победа над генуэзцами случилась еще 4 года назад.

    «Дженоа»

    Турнирное положение: Генуэзцы в текущем чемпионате бьются за сохранение прописки в эдите. Ныне они находятся на 17 строчке турнирной таблицы Серии А.

    Причем «Дженоа» забил всего 11 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды дала результативный сбой 24 раза.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Дженоа» не сумел одолеть «Кальяри» (2:2).

    До того генуэзцы подписали мировую с «Комо» (1:1). А вот в поединке с «Пармой» команда добыла минимальную викторию.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Дженоа» победила 1 раза. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Джефф Эхатор, Витинья, Руслан Малиновский — травмированы.

    Состояние команды: генуэзцы проводят весьма продуктивный отрезок. Правда, средняя результативность пока не доходит даже до гола за матч.

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    При этом «Дженоа» не проигрывала в трех своих последних поединках. Причем две последних ничьих вряд ли можно записать в актив.

    Пока что генуэзцы пытаются оторваться от опасной зоны. Гандикап от нее нынче измеряется лишь одним зачетным баллом.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут активны в атаке. Генуэзцы удинцев точно не боятся, плюс явно намерены зацепиться за очки.

    Статистика для ставок

    • «Дженоа» не проигрывала в 3 своих последних матчах

    • «Удинезе» уже 4 года не может одолеть генуэзцев

    • Фриуланцы не побеждали в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Дженоа» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.12.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.29 и 1.73.

    Прогноз: «Дженоа» в последних матчах смотрелась весьма выгодно, да и удинцам палец в рот не клади.

    Обе команды имеют проблемы с надежностью своих тылов, так что с голами проблем быть не должно.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.29.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.54

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    «Удинезе» — «Дженоа»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на футбол. В Удине будут забивать!
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