26 ноября в пятом туре основного этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле сыграет против «Фейеноорда». Начало игры — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Фейеноорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» после четырех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 10-е место с семью очками и отставанием в два балла от зоны прямого выхода в 1/8 финала.

Команда в первых турах сыграла вничью дома с «Интером» (0:0), разгромила на выезде «Слован» Братислава и дома «Спарту» Прага (5:0), а также крупно проиграла в гостях «Спортингу» (1:4).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках английского первенства «Манчестер Сити» на своем поле потерпел разгром от «Тоттенхэма» (0:4).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 12-ти поединков находится на второй позиции, отставая на восемь очков от лидера «Ливерпуля».

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Доку, Рубен Диаш, Бобб, Ковачич, Родри, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Сити» потерпел поражение.

Такая форма вроде как не сулит хозяевам хороших шансов на победу, тем не менее, серия неудач манкунианцев может заставить их разозлиться и, наконец, вернуться к успехам.

Эрлинг Холанн и Фил Фоден — лучшие бомбардиры команды в Лиге чемпионов с тремя голами.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: «Фейеноорд» после четырех туров основного раунда Лиги чемпионов занимает 21-ю позицию в зоне плей-офф (9-24 места) и отставанием в три балла от зоны выхода в 1/8 финала.

Команда набрала шесть очков после того, как в первых турах проиграла дома «Байеру» (0:4), обыграла на выезде «Жирону» (3:2) и «Бенфику» (3:1), а также на своем поле проиграла «Зальцбургу» (1:3).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках нидерландского первенства «Фейеноорд» на своем поле разгромил «Херенвен» (3:0).

Коллектив в своем национальном чемпионате занимает четвертую строчку, отставая на восемь очков от лидера ПСВ и на одно — от третьего «Аякса», а также опережая на три балла своего ближайшего преследователя.

Не сыграют: травмированы — Тимбер, Лотомба, Бейло, Хименес, Осман, Уэда, Хартман, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12-ти последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Фейеноорд» проиграл лишь дважды при девяти победах и одной ничьей.

Такая форма обещает гостям по крайней мере мировую, особенно если учесть откровенно плохую форму соперника, который, тем не менее, может и переломить негативный для себя тренд в грядущей игре.

Антони Миламбо — лучший бомбардир команды в Лиге чемпионов текущего сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти последних матчах «Манчестер Сити» проиграл

в четырех из пяти последних матчей «Манчестер Сити» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Фейеноорда» забивали больше 3,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.20. Ничья — в 7.20, победа «Фейеноорда» — в 13.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.42 и 2.85.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. С учетом текущей формы манкунианцев, есть высокая вероятность, что они и забьют, и пропустят.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Манчестер Сити».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30