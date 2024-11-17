«Аякс» (легенды)
Турнирное положение: Амстердамцы в таком сочетании собираются только по праздникам. Состав команды начинен звездами разных лет.
При этом «Аякс» (легенды) в этом матче возглавит Луи ван Гал. Состав будет представлен следующими игроками: Эдвин ван дер Сар, Сим де Йонг, Франк и Рональд де Буры, Арон Винтер, Яри Литманен, Рафаэль ван дер Ваарт, Кики Мусампа, Уэсли Снейдер, Кристиан Киву, Шота Арвеладзе, Дани, Рикардо ван Рейн, Максвелл, Мартен Стекеленбург, Патрик Клюйверт и Яп Стам.
Последние матчи: Надо ли говорить, сколько суперматчей провели эти игроки на европейской арене?! Да и мастерство до сих пор при них.
Также за «Аякс» (легенды) сыграют: Урби Эмануэльсон, Мишель Крик, Джон ван'т Схип, Саймон Тахамата, Райан Бабель, Джеральд Ваненбург и Сонни Силой. Ну чем не суперсостав?!
Несмотря на почтенный возраст, тот же Литманен еще в полном порядке. Финн прекрасно смотрится на традиционных Кубках Легенд.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В своем праздничном поединке амстердамцы явно намерены победить. Да и по именам команда выглядит грозно.
Интересно будет понаблюдать и за братьями Де Бурами. А уж Патрик Клюйверт в атаке что-то явно да придумает!
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться проявить себя в атаке. Тем паче, мотивация одолеть столь грозного соперника будет максимальной.
«Реал» Мадрид (легенды)
Турнирное положение: «Сливочные» сильны в любом виде. Подбор игроков у мадридцев весьма приличный.
Причем «Реал» Мадрид (легенды) в этом матче будет возглавлять Хосе-Антонио Камачо. Да и немало игроков только недавно завершили активные выступления на зеленых полях.
Последние матчи: мадридские легенды собираются только по праздничным поводам. Так что пресловутой сыгранности им явно не хватает.
При этом за «Реал» Мадрид (легенды) сыграют: Икер Касильяс, Франсиско Буйо, Стив Макманаман, Кристиан Карембю, Альфонсо Перес, Фернандо Морьентес, Хосе Амависка, Педро Мунитис и Иван Кампо. Также мадридские цвета будут защищать такие мастера, как: Франсиско Павон, Рубен де ла Ред, Луис Милья, Рауль Браво, Хулио Баптиста, Эстебан Гранеро, Хавьер Бальбоа и Фабио Каннаваро.
Те же Морьентес и Макманаман еще вполне способны выдержать весь матч. Да и состав у мадридцев менее возрастной, чем у оппонента.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Мадридские легенды явно намерены одолеть соперника. Да и забивать в составе команды Камачо есть кому.
Мадридские ветераны явно покажут свои лучшие качества. Скорости, конечно, уже не те, но задора в игре испанцев будет хоть отбавляй!
В кадровом плане «Реал» Мадрид (легенды) выглядит весьма прилично. В составе команды будут ряд игроков, котирующихся в качестве звезд первой величины.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. У мадридцев есть мотивация показать, что есть еще порох в их пороховницах!
Статистика для ставок
- «Реал» Мадрид (легенды) имеет более молодой состав
- Амстердамцы намерены победить в своем праздничном матче
- В матчах подобного ранга, как правило, забивается много мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аякс» (легенды) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 2.95, а победа оппонента — в скромные 3.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.
- 1.90Нидерланды — Венгрия: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.55Алания — Ротор: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 3.80Турция — Уэльс: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
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Прогноз: Обе команды явно будут максимально активны в атаке, и должны преуспеть в плане реализации.
«Реал» Мадрид (легенды) явно будет действовать активно, да и команда ван Гала не лыком шита.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.00