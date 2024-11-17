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    Легенды «Аякса» и «Реала» подарят голевое шоу!

    «Аякс» (легенды) — «Реал» Мадрид (легенды). Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 17 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аякс» (легенды) — «Реал» Мадрид (легенды)
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    Луи ван Гал
    17 ноября в выставочном товарищеском матче по футболу сыграют «Аякс» (легенды) и «Реал» Мадрид (легенды). Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Аякс» (легенды) — «Реал» Мадрид (легенды), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Аякс» (легенды)

    Турнирное положение: Амстердамцы в таком сочетании собираются только по праздникам. Состав команды начинен звездами разных лет.

    При этом «Аякс» (легенды) в этом матче возглавит Луи ван Гал. Состав будет представлен следующими игроками: Эдвин ван дер Сар, Сим де Йонг, Франк и Рональд де Буры, Арон Винтер, Яри Литманен, Рафаэль ван дер Ваарт, Кики Мусампа, Уэсли Снейдер, Кристиан Киву, Шота Арвеладзе, Дани, Рикардо ван Рейн, Максвелл, Мартен Стекеленбург, Патрик Клюйверт и Яп Стам.

    Последние матчи: Надо ли говорить, сколько суперматчей провели эти игроки на европейской арене?! Да и мастерство до сих пор при них.

    Также за «Аякс» (легенды) сыграют: Урби Эмануэльсон, Мишель Крик, Джон ван'т Схип, Саймон Тахамата, Райан Бабель, Джеральд Ваненбург и Сонни Силой. Ну чем не суперсостав?!

    Несмотря на почтенный возраст, тот же Литманен еще в полном порядке. Финн прекрасно смотрится на традиционных Кубках Легенд.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В своем праздничном поединке амстердамцы явно намерены победить. Да и по именам команда выглядит грозно.

    Интересно будет понаблюдать и за братьями Де Бурами. А уж Патрик Клюйверт в атаке что-то явно да придумает!

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться проявить себя в атаке. Тем паче, мотивация одолеть столь грозного соперника будет максимальной.

    «Реал» Мадрид (легенды)

    Турнирное положение: «Сливочные» сильны в любом виде. Подбор игроков у мадридцев весьма приличный.

    Причем «Реал» Мадрид (легенды) в этом матче будет возглавлять Хосе-Антонио Камачо. Да и немало игроков только недавно завершили активные выступления на зеленых полях.

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    • Последние матчи: мадридские легенды собираются только по праздничным поводам. Так что пресловутой сыгранности им явно не хватает.

    При этом за «Реал» Мадрид (легенды) сыграют: Икер Касильяс, Франсиско Буйо, Стив Макманаман, Кристиан Карембю, Альфонсо Перес, Фернандо Морьентес, Хосе Амависка, Педро Мунитис и Иван Кампо. Также мадридские цвета будут защищать такие мастера, как: Франсиско Павон, Рубен де ла Ред, Луис Милья, Рауль Браво, Хулио Баптиста, Эстебан Гранеро, Хавьер Бальбоа и Фабио Каннаваро.

    Те же Морьентес и Макманаман еще вполне способны выдержать весь матч. Да и состав у мадридцев менее возрастной, чем у оппонента.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Мадридские легенды явно намерены одолеть соперника. Да и забивать в составе команды Камачо есть кому.

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    Мадридские ветераны явно покажут свои лучшие качества. Скорости, конечно, уже не те, но задора в игре испанцев будет хоть отбавляй!

    В кадровом плане «Реал» Мадрид (легенды) выглядит весьма прилично. В составе команды будут ряд игроков, котирующихся в качестве звезд первой величины.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. У мадридцев есть мотивация показать, что есть еще порох в их пороховницах!

    Статистика для ставок

    • «Реал» Мадрид (легенды) имеет более молодой состав

    • Амстердамцы намерены победить в своем праздничном матче

    • В матчах подобного ранга, как правило, забивается много мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аякс» (легенды) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 2.95, а победа оппонента — в скромные 3.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: Обе команды явно будут максимально активны в атаке, и должны преуспеть в плане реализации.

    «Реал» Мадрид (легенды) явно будет действовать активно, да и команда ван Гала не лыком шита.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.00

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    «Аякс» (легенды) — «Реал» Мадрид (легенды): прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 17.11.2024. Прогнозы на футбол. Легенды «Аякса» и «Реала» подарят голевое шоу!
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