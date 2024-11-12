«Бавария» (жен)
Турнирное положение: Баварки в Лиге чемпионов стартовали весьма успешно. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы своего квартета.
При этом «Бавария» (жен) в двух стартовых турах набрала 6 очков. Немки забили 7 мячей при всего 2 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке баварки не смогли добыть викторию. Команда расписала мировую с «Фрайбургом» (жен) (2:2).
При этом «Бавария» (жен) чуть ранее не сумела одолеть «Айнтрахт» Фр (жен) (1:1). Зато поединок с «Байером» (жен) завершился викторией (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Баварки не побеждали в двух своих последних поединках. При этом серия без поражений составляет уже 4 матча.
В своем чемпионате «Бавария» (жен) находится на 3 строчке турнирной таблицы. Отставание от лидера составляет всего 2 очка.
Очевидно, что номинальные хозяйки будут стараться продлить свой успешный ход в Женской Лиге чемпионов. Да и последние неудачи станут только дополнительным мотиватором.
«Волеренга» (жен)
Турнирное положение: «Волеренга» (жен) нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В своей группе Женской Лиги чемпионов команда сейчас находится на 4 месте.
Причем «Волеренга» (жен) в среднем забивает менее гола за матч. В 2 поединках главного женского турнира Старого Света команда забила лишь 1 мяч.
Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. Победа над «Арна-Бьёрнаром» (жен) вышла уверенной (3:1).
При этом до того команда натужно одолела «Бранн» (жен) (3:0). А вот победа над «Колботном» (жен) получилась более уверенной (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Волеренга» (жен) добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: норвежки выиграли в 3 своих последних поединках. Причем лишь одна из этих викторий вышла разгромной.
В Женской Лиге чемпионов команда выглядит не столь монолитно. В двух турах норвежки не набрали ни одного зачетного балла.
В кадровом плане «Волеренга» (жен) выглядит не столь грозно. Зато основные исполнительницы в строю, плюс мотивированы дать бой баваркам.
Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Тем паче, оборона немцев явно небезгрешна.
Статистика для ставок
- Баварки не проигрывали в 4 своих последних поединках
- Норвежки забили всего 1 мяч в 2 матчах Женской Лиги чемпионов
- «Волеренга» (жен) победила в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.54 и 2.33.
- 2.00Манчестер Сити (жен) — Хаммарбю (жен): прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
- 2.20Барселона (жен) — Санкт-Пёльтен (жен): прогноз и ставкаЗавтра в 20:45
- 2.05Ювентус (жен) — Арсенал (жен): прогноз и ставкаЗавтра в 20:45
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Прогноз: «Бавария» (жен) явно сильнее соперника, и наверняка сразу понесется в атаку.
Немки в своих последних матчах не преуспевали, так что номинальным хозяйкам срочно нужно возвращаться на победный путь.
Ставка: Победа «Баварии» (жен) в 1 тайме за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.20