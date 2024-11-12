12 ноября в 3-м туре группового этапа Женской Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» (жен) и «Волеренга» (жен). Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» (жен) — «Волеренга» (жен), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бавария» (жен)

Турнирное положение: Баварки в Лиге чемпионов стартовали весьма успешно. Нынче команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы своего квартета.

При этом «Бавария» (жен) в двух стартовых турах набрала 6 очков. Немки забили 7 мячей при всего 2 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке баварки не смогли добыть викторию. Команда расписала мировую с «Фрайбургом» (жен) (2:2).

При этом «Бавария» (жен) чуть ранее не сумела одолеть «Айнтрахт» Фр (жен) (1:1). Зато поединок с «Байером» (жен) завершился викторией (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Баварки не побеждали в двух своих последних поединках. При этом серия без поражений составляет уже 4 матча.

В своем чемпионате «Бавария» (жен) находится на 3 строчке турнирной таблицы. Отставание от лидера составляет всего 2 очка.

Очевидно, что номинальные хозяйки будут стараться продлить свой успешный ход в Женской Лиге чемпионов. Да и последние неудачи станут только дополнительным мотиватором.

«Волеренга» (жен)

Турнирное положение: «Волеренга» (жен) нынешний сезон проводит не столь продуктивно. В своей группе Женской Лиги чемпионов команда сейчас находится на 4 месте.

Причем «Волеренга» (жен) в среднем забивает менее гола за матч. В 2 поединках главного женского турнира Старого Света команда забила лишь 1 мяч.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. Победа над «Арна-Бьёрнаром» (жен) вышла уверенной (3:1).

При этом до того команда натужно одолела «Бранн» (жен) (3:0). А вот победа над «Колботном» (жен) получилась более уверенной (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Волеренга» (жен) добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 12 мячей при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: норвежки выиграли в 3 своих последних поединках. Причем лишь одна из этих викторий вышла разгромной.

В Женской Лиге чемпионов команда выглядит не столь монолитно. В двух турах норвежки не набрали ни одного зачетного балла.

В кадровом плане «Волеренга» (жен) выглядит не столь грозно. Зато основные исполнительницы в строю, плюс мотивированы дать бой баваркам.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Тем паче, оборона немцев явно небезгрешна.

Статистика для ставок

Баварки не проигрывали в 4 своих последних поединках

Норвежки забили всего 1 мяч в 2 матчах Женской Лиги чемпионов

«Волеренга» (жен) победила в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» (жен) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.54 и 2.33.

Прогноз: «Бавария» (жен) явно сильнее соперника, и наверняка сразу понесется в атаку.

Немки в своих последних матчах не преуспевали, так что номинальным хозяйкам срочно нужно возвращаться на победный путь.

Ставка: Победа «Баварии» (жен) в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.20