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    Развинет ли недавний успех «Рома»?

    «Верона» — «Рома». Ставка (к. 1.98) и прогноз на футбол, Серия А, 3 ноября 2024 года

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    Пауло Дибала («Рома»)
    3 ноября в 11-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Верона» и «Рома». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Верона» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Ноября 2024 года

    Верона

  • Верона
    •  Верона 20:00 Рома

    Рома

  • Рим
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    «Верона»

    Турнирное положение: «Верона» по итогам 10-ти стартовых туров итальянского первенства набрал девять очков и имеет разницу голов -9.

    Команда находится в нижней половине таблицы на 14-й строчке, опережая зону вылета на один балл, а также отставая от нынешнего соперника на четыре пункта.

    Верона — Рома: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 10-го тура Серии А «Мастифы» на чужом поле потерпели поражение от «Лечче» (0:1).

    Перед этим клуб в рамках девятого тура итальянского чемпионата на выезде потерпел разгром от «Аталанты» (1:6).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Не сыграют: травмированы — Оку, Берарди, Давидович, Фресе, Крус, дисквалифицированы — Тчатчуа, Белахьян

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Верона» потерпела три поражения.

    Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, так что в поединке против фаворита игры, пусть даже и на своем поле, ему будет непросто даже сыграть вничью.

    Даниэль Москера и Каспер Тенгстедт — лучшие бомбардиры команды в Серии А текущего сезона с тремя голами.

    «Рома»

    Турнирное положение: «Рома» по итогам 10-ти стартовых туров итальянского первенства набрала 13 очков.

    Команда находится в середине турнирной таблице на 10-й позиции, отставая на пять баллов от зоны еврокубков, а также опережая на пять пунктов зону вылета.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Серии А римляне на своем поле одержали победу над «Торино» (1:0).

    Перед этим в прошлом туре итальянского чемпионата «Волки» потерпели поражение от «Фиорентины» с разгромным результатом 1:5 на выезде.

    Не сыграют: травмирован — Салемакерс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах (в рамках Серии А и Лиги Европы) «Рома» выиграла лишь дважды при трех поражениях и одной ничьей.

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    Словом, у коллектива не лучшая форма, тем не менее, две победы в трех последних поединках, а также его класс позволяют ему рассчитывать на три очка, пусть и на выезде.

    Артем Довбик — лучший бомбардир команды в Серии А нового сезона с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из семи последних матчей «Вероны» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей «Вероны» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Ромы» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.83. Ничья — в 3.65, победа «Вероны» — в 4.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.98 и 1.85.

    Прогноз: в шести из семи последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их шести последних домашних поединках.

    И хотя в пяти из шести последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов, выезд к результативному сопернику должен стать решающим фактором в данном случае.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.98.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Вероны».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.30

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    «Верона» — «Рома»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 03.11.2024. Прогнозы на футбол. Развинет ли недавний успех «Рома»?
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