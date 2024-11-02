ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Шамар Николсон14-й тур РПЛ. В матче ЦСКА — «Спартак» Галямин ждет оборонительной игры, Булатов — атакующей Эрик Тен ХагХроника пикирующего Тен Хага. Почему голландец потерпел неудачу в «МЮ» Валерий КарпинОперативный кризис. «Ростов» Карпина буксует в первой половине сезона РПЛ
    Все новости спорта

    Отдалится ли «Эвертон» от «трясины»?

    «Саутгемптон» — «Эвертон». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, английская Премьер-лига, 2 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Саутгемптон Прогнозы на Эвертон Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Эвертон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дуайт Макнил
    2 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Саутгемптон» и «Эвертон». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Эвертон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Ноября 2024 года

    Саутгемптон

  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 18:00 Эвертон

    Эвертон

  • Ливерпуль
    •

    «Саутгемптон»

    Турнирное положение: «Саутгемптон» по итогам девяти туров английской Премьер-лиги находится на последней, 20-й позиции в зоне вылета.

    Команда на пять баллов отстает от безопасной 17-й строчки, а также на восемь очков от своего нынешнего соперника.

    Саутгемптон — Эвертон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 1/8 финала Кубка английской Лиги клуб на своем поле одержал победу над «Сток Сити» (3:2).

    Этот успех прервал серию поражений «Святых» в четыре поединка, которые также пришлись на английское первенство.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: травмированы — Фрейзер, Смоллбоун, Стюарт, Базуну, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках в разных турнирах «Саутгемптон» выиграл лишь раз при четырех поражениях и одной ничьей.

    Это говорит о плохой форме коллектива, поэтому ему крайне важно выигрывать, что будет сложно, ведь соперник все же превосходит его классом.

    Камерон Арчер — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с двумя голами.

    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Эвертон» после девяти стартовых туров английского первенства набрал девять баллов.

    Команда занимает 16-ю позицию в нижней половине таблицы, опережая зону вылета на пять очков, а своего нынешнего соперника — на восемь пунктов.

  • Доводил до слез Роналду и материл Ферги. Знакомимся с временным тренером «МЮ»
  • Рассказываем, кто стал временным тренером «Манчестер Юнайтед» после увольнения Эрика Тен Хага
  • 30/10/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Премьер-лиги клуб на своем поле разошелся миром с «Фулхэмом» (1:1).

    Перед этим «Ириски» смогли набрать полноценные три очка, обыграв на выезде «Ипсвич Таун», которому забили два безответных мяча — 2:0.

    Не сыграют: травмированы — Макнил, Гарнер, Броя, Шермити, Ирогбунам, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Англии, «Эвертон» трижды проиграл при двух победах.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Это говорит о неплохой форме гостей, которая вместе с их более высоким классом позволяют им рассчитывать на три очка и возможность отдалиться от зоны вылета.

    Дуайт Макнил — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Саутгемптона» забивали больше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Саутгемптона» забивали больше 3,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Эвертон» сыграл вничью.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Саутгемптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.50, победа «Эвертона» — в 2.70.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 2.00.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

    И хотя в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов, результативность матчей хозяев поля обещает стать решающим фактором.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Саутгемптона».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Виссел Кобе — Джубило Ивата
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Кавасаки Фронтале — Касима Антлерс
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Локомотив Ташкент — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Вахш — Худжанд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Истаравшан — Хосилот Фархор
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Согдиана — Сурхан
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.28
  • Прогноз на матч Автомобилист — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Северсталь — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Газиантеп — Гёзтепе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Монако — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Саутгемптон» — «Эвертон»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 02.11.2024. Прогнозы на футбол. Отдалится ли «Эвертон» от «трясины»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры