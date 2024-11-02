2 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Саутгемптон» и «Эвертон». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Эвертон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Саутгемптон» по итогам девяти туров английской Премьер-лиги находится на последней, 20-й позиции в зоне вылета.

Команда на пять баллов отстает от безопасной 17-й строчки, а также на восемь очков от своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 1/8 финала Кубка английской Лиги клуб на своем поле одержал победу над «Сток Сити» (3:2).

Этот успех прервал серию поражений «Святых» в четыре поединка, которые также пришлись на английское первенство.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированы — Фрейзер, Смоллбоун, Стюарт, Базуну, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках в разных турнирах «Саутгемптон» выиграл лишь раз при четырех поражениях и одной ничьей.

Это говорит о плохой форме коллектива, поэтому ему крайне важно выигрывать, что будет сложно, ведь соперник все же превосходит его классом.

Камерон Арчер — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с двумя голами.

«Эвертон»

Турнирное положение: «Эвертон» после девяти стартовых туров английского первенства набрал девять баллов.

Команда занимает 16-ю позицию в нижней половине таблицы, опережая зону вылета на пять очков, а своего нынешнего соперника — на восемь пунктов.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Премьер-лиги клуб на своем поле разошелся миром с «Фулхэмом» (1:1).

Перед этим «Ириски» смогли набрать полноценные три очка, обыграв на выезде «Ипсвич Таун», которому забили два безответных мяча — 2:0.

Не сыграют: травмированы — Макнил, Гарнер, Броя, Шермити, Ирогбунам, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Англии, «Эвертон» трижды проиграл при двух победах.

Это говорит о неплохой форме гостей, которая вместе с их более высоким классом позволяют им рассчитывать на три очка и возможность отдалиться от зоны вылета.

Дуайт Макнил — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с тремя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Саутгемптона» забивали больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Саутгемптона» забивали больше 3,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Эвертон» сыграл вничью.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Саутгемптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.50, победа «Эвертона» — в 2.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 2.00.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

И хотя в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов, результативность матчей хозяев поля обещает стать решающим фактором.

Ставка: тотал больше 2,5 голов 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Саутгемптона».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05