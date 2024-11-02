Саутгемптон
Эвертон
«Саутгемптон»
Турнирное положение: «Саутгемптон» по итогам девяти туров английской Премьер-лиги находится на последней, 20-й позиции в зоне вылета.
Команда на пять баллов отстает от безопасной 17-й строчки, а также на восемь очков от своего нынешнего соперника.
Саутгемптон — Эвертон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 1/8 финала Кубка английской Лиги клуб на своем поле одержал победу над «Сток Сити» (3:2).
Этот успех прервал серию поражений «Святых» в четыре поединка, которые также пришлись на английское первенство.
Не сыграют: травмированы — Фрейзер, Смоллбоун, Стюарт, Базуну, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках в разных турнирах «Саутгемптон» выиграл лишь раз при четырех поражениях и одной ничьей.
Это говорит о плохой форме коллектива, поэтому ему крайне важно выигрывать, что будет сложно, ведь соперник все же превосходит его классом.
Камерон Арчер — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с двумя голами.
«Эвертон»
Турнирное положение: «Эвертон» после девяти стартовых туров английского первенства набрал девять баллов.
Команда занимает 16-ю позицию в нижней половине таблицы, опережая зону вылета на пять очков, а своего нынешнего соперника — на восемь пунктов.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках девятого тура Премьер-лиги клуб на своем поле разошелся миром с «Фулхэмом» (1:1).
Перед этим «Ириски» смогли набрать полноценные три очка, обыграв на выезде «Ипсвич Таун», которому забили два безответных мяча — 2:0.
Не сыграют: травмированы — Макнил, Гарнер, Броя, Шермити, Ирогбунам, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Англии, «Эвертон» трижды проиграл при двух победах.
Это говорит о неплохой форме гостей, которая вместе с их более высоким классом позволяют им рассчитывать на три очка и возможность отдалиться от зоны вылета.
Дуайт Макнил — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Саутгемптона» забивали больше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Саутгемптона» забивали больше 3,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Эвертон» сыграл вничью.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Саутгемптон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.65. Ничья — в 3.50, победа «Эвертона» — в 2.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 2.00.
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.
И хотя в трех последних матчах гостей забивали меньше 2,5 голов, результативность матчей хозяев поля обещает стать решающим фактором.
Ставка: тотал больше 2,5 голов 1.82.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют оба соперника и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Саутгемптона».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.05