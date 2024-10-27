27 октября в 9-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Парма» и «Эмполи». Начало игры — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Парма» — «Эмполи», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Парма»

Турнирное положение: Пармезанцы пока выступают не столь уверенно. Ныне команда находится на 17 месте турнирной таблицы Серии А.

При этом «Парма» относительно неплохо выглядит в атаке. В 8 матчах чемпионата Италии команда отличилась 11 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть один балл. «Парма» подписала мировую с «Комо» (1:1).

До того команда сыграла вничью с «Болоньей» (0:0). А вот встреча с «Кальяри» завершилась весьма досадной коллизией (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Парма» уступила 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: В 8 поединках чемпионата «Парма» добыла всего 7 очков. При этом гандикап от опасной зоны измеряется одним зачетным баллом.

Матчи против «Эмполи» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Парма» выиграла 1 раз при 3 поражениях.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. Да и забивать в составе пармезанцев уж точно есть кому.

«Эмполи»

Турнирное положение: «Эмполи» в нынешнем сезоне окопался в середняках. Команда сейчас находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Эмполи» в 8 матчах чемпионата набрала 10 очков. А вот настреляла команда всего 6 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не разжилась очками. «Эмполи» минимально уступил «Наполи».

А вот до того команда уступила «Лацио» (1:2). Правда, чуть ранее она расписала мировую с ершистой «Фиорентиной» (0:0).

В 5 своих последних матчах «Эмполи» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 5 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: главной ценностью «Эмполи» являются надежные тылы. Оборона команды допустила результативный сбой всего 5 раз в 8 матчах Серии А.

При этом «Эмполи» не побеждал в 3 своих последних поединках. Да и вообще, отрыв от опасной зоны составляет всего 4 очка.

При этом «Эмполи» в кадровом плане выглядит весьма скромно. Да и слабая результативность никак не позволяет рассчитывать на что-то серьезное.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда уж точно постарается зацепиться за очки.

Статистика для ставок

«Парма» уже 6 лет не обыгрывает «Эмполи»

Пармезанцы не побеждают 6 матчей кряду

«Эмполи» забивает в среднем менее гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Парма» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 3.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.00 и 1.90.

Прогноз: «Парма» намерена оторваться от опасной зоны, и на своей арене явно будет максимально активно атаковать.

«Эмполи» имеет проблемы с реализацией, к тому же не блещет стабильностью результатов.

Ставка: Победа «Пармы» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00