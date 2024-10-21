21 октября в 8-м туре АПЛ «Ноттингем Форест» на своем поле примет «Кристал Пэлас». Начало игры запланировано на 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Кристал Пэлас», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ноттингем Форест»

Турнирное положение: С десятью набранными пунктами данный коллектив разместился в середине таблицы АПЛ и всего на два пункта отстает от еврокубковой зоны.

«Ноттингем Форест» отпраздновал две виктории, раз уступил и расписал аж четыре мировых исхода, разница мячей составляет 7:6.

Последние матчи: В предыдущем игровом дне «лесники» расписали гостевую ничью против «Челси» со счетом 1:1. В двух предыдущих турах они в родных стенах потерпели минимальное фиаско со счетом 0:1 от «Фулхэма» и поделили очки на выезде с «Брайтоном» 2:2.

Не сыграют: Морган Гиббс-Уайт и Джеймс Уорд-Проуз будут отбывать дисквалификацию, а Данило травмирован.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Ноттингем Форест» в новом сезоне провел восемь встреч в различных турнирах и в них он потерпел только одно поражение, две встречи еще выиграл и аж пять раз играл вничью. К этой же встрече коллектив подходит с 3-матчевой безвыигрышной серией, в которой расписал две гостевые результативные мировые и уступил с минимальным счетом на своей территории.

«Кристал Пэлас»

Турнирное положение: Лондонская команда имеет в активе лишь три пункта и идет в таблице третьей с конца, уступая балл безопасной позиции.

«Кристал Пэлас» в новом чемпионате еще не побеждал, расписав три мировых исхода и потерпев четыре проигрыша, разница мячей — 5:10.

Последние матчи: В своей последней проведенной игре чемпионата Англии «орлы» на своем поле минимально уступили «Ливерпулю» со счетом 0:1. Туром ране они в гостевой игре потерпели фиаско от «Эвертона» 1:2, а перед этим сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» 0:0 в родных стенах.

Не сыграют: Чади Риад и Крис Ричардс пропустят данный поединок.

Состояние команды: «Кристал Пэлас» с начала сезона отыграл девять матчей в различных турниров и смог победить в двух из них, дважды победи в Кубке лиге клубы из Чемпионшипа. В семи других встречах «стекольщики» три раза сыграли вничью и четыре раза уступали. К этому же поединку они подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией, где дважды проиграли и раз сыграли вничью.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне эти клубы между собой дважды сыграли вничью — 0:0 и 1:1

А пять из шести предыдущих очных матчей данных команд завершились миром

И пять последних поединков между собой эти коллективы завершили на ТМ 2,5

История соперничества

Одним из самых значимых матчей между клубами стала встреча в плей-офф Второго дивизиона в 1989 году (тогда Второй дивизион был эквивалентом Чемпионшипа). «Кристал Пэлас» выиграл со счетом 3:1, что обеспечило им выход в финал, а затем и в Первой дивизион (ныне Премьер-лига). Для «Фореста» это стало серьезным разочарованием.

В начале 1990-х обе команды регулярно встречались в Премьер-лиге. В сезоне 1992/93 «Ноттингем Форест» под руководством Брайана Клафа вылетел из высшего дивизиона, а «Кристал Пэлас» также не смог остаться в Премьер-лиге в тот сезон, что подогревало конкуренцию между ними.

В сезоне 2022/23 «Ноттингем Форест» вернулся в Премьер-лигу после долгого отсутствия, и встречи с «Кристал Пэлас» снова стали регулярными. Их противостояние в том сезоне было важным для обеих команд, которые пытались закрепиться в высшем дивизионе.

В течение многих сезонов 2010-х годов, когда обе команды играли в Чемпионшипе, их матчи были важными в борьбе за повышение в классе. В эти годы «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест» часто боролись за места в плей-офф, а их матчи были интенсивными и напряженными.

В сезоне 2022/23 на «Селхерст Парк» состоялся решающий матч между «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас». «Форест» сумел сыграть вничью и гарантировать себе выживание в Премьер-лиге, что стало важным моментом для клуба после долгожданного возвращения в высший дивизион.

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ноттингем Форест» — 2.55, победа «Кристал Пэлас» — 2.95, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.77 соответственно.

Прогноз: В данном противостоянии в первую очередь ставим на низовой исход, ведь за предыдущие пять очных встреч данных команд более двух мячей за игру не забивалось.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.77.

Прогноз: И также еще рекомендуем ставить здесь на мировой исход, так как уж очень часто между собой эти клубы делят очки.

Ставка: ничья за 3.40.