20 октября в 8-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Анже». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Анже», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тулуза»

Турнирное положение: «Фиолетовые» начали чемпионат крайне неудачно. По итогам 7 туров Лиги 1 они осели на 16 строчке турнирной таблицы.

При этом «Тулуза» слабовато атакует, отличившись всего лишь 6 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила уже 10 раз.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Тулуза» уступила «Лиллю» (1:2).

Чуть раньше команда проиграла еще и «Лиону» (1:2). Да и встреча с «Брестом» не принесла зачетных баллов (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Тулуза» настреляла 5 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: Кристиан Кассерес, Арон Доннум — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Фиолетовые» нынче находятся в явном кризисе. Команда уступила в 3 своих последних поединках.

Матчи против «Анже» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Тулуза» победила 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет активно атаковать. «Фиолетовые» просто обязаны выбираться из опасной зоны.

«Анже»

Турнирное положение: «Анже» выдал провальный старт чемпионата. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Причем «Анже» успел забить 5 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 13 раз.

Последние матчи: предыдущий тур команда провела удачно. «Анже» добыл один балл в поединке с «Марселем» (1:1).

До того команда по всем статьям уступила «Реймсу» (1:3). Зато поединок с «Нантом» завершился боевым паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Анже» уступил дважды. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: Лилиан Рао-Лисоа — дисквалифицирован.

Состояние команды: главной проблемой «Анже» является низкий уровень реализации. Команда не побеждает с середины июля.

При этом «Анже» имеет весьма скромный по именам состав. Да и стартовые неудачи негативно действуют психологически.

При этом команда уже 5 лет не обыгрывает «Тулузу». Зато последняя ничья с «Марселем» может стать отправной точкой к подъему со дна таблицы.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент явно небезгрешен.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

«Анже» еще не побеждал в текущем чемпионате

«Тулуза» проиграла в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Анже» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 6.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Тулуза» явно сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи.

Хозяева имеют неплохой подбор атакующих исполнителей, и уж точно максимально воспользуются проблемами соперника.

Ставка: Победа «Тулузы» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10