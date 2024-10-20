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    «Тулуза» начнет без раскачки

    «Тулуза» — «Анже». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига 1, 20 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Анже»
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    «Тулуза»
    20 октября в 8-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Тулуза» и «Анже». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тулуза» — «Анже», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Октября 2024 года

    Тулуза

  • Франция. Лига 1
    •  Тулуза 18:00 Анже

    Анже

  • Франция. Лига 1
    •

    «Тулуза»

    Турнирное положение: «Фиолетовые» начали чемпионат крайне неудачно. По итогам 7 туров Лиги 1 они осели на 16 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Тулуза» слабовато атакует, отличившись всего лишь 6 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила уже 10 раз.

    Тулуза — Анже: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Тулуза» уступила «Лиллю» (1:2).

    Чуть раньше команда проиграла еще и «Лиону» (1:2). Да и встреча с «Брестом» не принесла зачетных баллов (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Тулуза» настреляла 5 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Кристиан Кассерес, Арон Доннум — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Фиолетовые» нынче находятся в явном кризисе. Команда уступила в 3 своих последних поединках.

    Матчи против «Анже» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Тулуза» победила 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что на своем поле команда будет активно атаковать. «Фиолетовые» просто обязаны выбираться из опасной зоны.

    «Анже»

    Турнирное положение: «Анже» выдал провальный старт чемпионата. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    Причем «Анже» успел забить 5 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 13 раз.

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  • Сегодня

    • Последние матчи: предыдущий тур команда провела удачно. «Анже» добыл один балл в поединке с «Марселем» (1:1).

    До того команда по всем статьям уступила «Реймсу» (1:3). Зато поединок с «Нантом» завершился боевым паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Анже» уступил дважды. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: Лилиан Рао-Лисоа — дисквалифицирован.

    Состояние команды: главной проблемой «Анже» является низкий уровень реализации. Команда не побеждает с середины июля.

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    При этом «Анже» имеет весьма скромный по именам состав. Да и стартовые неудачи негативно действуют психологически.

    При этом команда уже 5 лет не обыгрывает «Тулузу». Зато последняя ничья с «Марселем» может стать отправной точкой к подъему со дна таблицы.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент явно небезгрешен.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают реже гола за матч

    • «Анже» еще не побеждал в текущем чемпионате

    • «Тулуза» проиграла в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Анже» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 6.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: «Тулуза» явно сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи.

    Хозяева имеют неплохой подбор атакующих исполнителей, и уж точно максимально воспользуются проблемами соперника.

    Ставка: Победа «Тулузы» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10

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    «Тулуза» — «Анже»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на футбол. «Тулуза» начнет без раскачки
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