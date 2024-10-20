Тулуза
Анже
«Тулуза»
Турнирное положение: «Фиолетовые» начали чемпионат крайне неудачно. По итогам 7 туров Лиги 1 они осели на 16 строчке турнирной таблицы.
При этом «Тулуза» слабовато атакует, отличившись всего лишь 6 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила уже 10 раз.
Тулуза — Анже: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Тулуза» уступила «Лиллю» (1:2).
Чуть раньше команда проиграла еще и «Лиону» (1:2). Да и встреча с «Брестом» не принесла зачетных баллов (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Тулуза» настреляла 5 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: Кристиан Кассерес, Арон Доннум — дисквалифицированы.
Состояние команды: «Фиолетовые» нынче находятся в явном кризисе. Команда уступила в 3 своих последних поединках.
Матчи против «Анже» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Тулуза» победила 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что на своем поле команда будет активно атаковать. «Фиолетовые» просто обязаны выбираться из опасной зоны.
«Анже»
Турнирное положение: «Анже» выдал провальный старт чемпионата. Ныне команда находится на 18 месте турнирной таблицы Лиги 1.
Причем «Анже» успел забить 5 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 13 раз.
Последние матчи: предыдущий тур команда провела удачно. «Анже» добыл один балл в поединке с «Марселем» (1:1).
До того команда по всем статьям уступила «Реймсу» (1:3). Зато поединок с «Нантом» завершился боевым паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Анже» уступил дважды. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.
Не сыграют: Лилиан Рао-Лисоа — дисквалифицирован.
Состояние команды: главной проблемой «Анже» является низкий уровень реализации. Команда не побеждает с середины июля.
При этом «Анже» имеет весьма скромный по именам состав. Да и стартовые неудачи негативно действуют психологически.
При этом команда уже 5 лет не обыгрывает «Тулузу». Зато последняя ничья с «Марселем» может стать отправной точкой к подъему со дна таблицы.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент явно небезгрешен.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают реже гола за матч
- «Анже» еще не побеждал в текущем чемпионате
- «Тулуза» проиграла в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Анже» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 6.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
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Прогноз: «Тулуза» явно сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать с первых минут встречи.
Хозяева имеют неплохой подбор атакующих исполнителей, и уж точно максимально воспользуются проблемами соперника.
Ставка: Победа «Тулузы» в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10