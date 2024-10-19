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    Сможет ли «Хайденхайм» противостоять хозяевам?

    «Боруссия» М — «Хайденхайм». Ставка (к. 3.75) и прогноз на футбол, Бундеслига, 19 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Хайденхайм»
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    «Боруссия» М
    В рамках 7-го тура немецкой Бундеслиги «Боруссия» М на своем поле примет «Хайденхайм». Поединок пройдет 19 октября и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Боруссия» М — «Хайденхайм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 19 Октября 2024 года

    Боруссия М

  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 16:30 Хайденхайм

    Хайденхайм

  • Хайденхайм-на-Бренце
    •

    «Боруссия» М

    Турнирное положение: Команда провалила старт нынешнего сезона, занимая только 14-е место в таблице Бундеслиги после 6-и туров. «Боруссия» М набрала всего 6 баллов.

    Команда опережает зону стыков в чемпионате Германии лишь на 2 балла. К тому же, на своем поле «Боруссия» набрала 3 очка из 9-и возможных.

    Боруссия М — Хайденхайм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошедшей встрече Бундеслиги команда проиграла «Аугсбург» (1:2). Матчем ранее «Боруссия» одолела «Унион» со счетом 1:0, отличившись на 90+6-й минуте.

    За последние 5 матчей команда выиграла только 2 раза и трижды проиграла. За этот период «Боруссия» сумела забить 5 голов при 7-и пропущенных.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Менхенгладбахскому коллективу необходимо побеждать куда чаще, чтобы выбраться из нижней части турнирной таблицы и обезопасить себя от зоны вылета.

    Нападающий «Боруссии» М Тим Кляйндинст является лучшим бомбардиром команды, забив 3 гола и сделав голевую передачу в 6-и матчах Бундеслиги.

    «Хайденхайм»

    Турнирное положение: Команда занимает 9-е место в таблице Бундеслиги с 9-ю очками в активе после 6-и матчей. «Хайденхайм» отстает от зоны еврокубков лишь на 2 балла.

    Команда удачно выступает на чужом поле на старте сезона, набрав 6 очков из 9-и возможных. По этому показателю «Хайденхайм» занимает 7-е место в Бундеслиге.

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    • Последние матчи: В прошлом туре чемпионата Германии команда проиграла «Лейпцигу» (0:1), пропустив гол на 59-й минуте. До этого «Хайденхайм» обыграл на чужом поле «Майнц» со счетом 2:0.

    За последние 5 матчей в рамках Бундеслиги команда трижды проиграла и дважды победила. В этих встречах «Хайденхайм» забила 8 голов при таком же количестве пропущенных.

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    Состояние команды: «Хайденхайм» на старте сезона выиграла довольно много матчей, набрав необходимые очки, но сейчас команда чуть забуксовала.

    В прошедшей очной встрече команда сыграла вничью с «Боруссией» М со счетом 1:1. Сможет ли в предстоящем матче «Хайденхайм» зацепиться за результат? Большой вопрос...

    Статистика для ставок

    • В последних 4-х матчах в Бундеслиге у «Боруссии» М 3 поражения

    • В последних 3-х очных встречах команды непременно забивали друг другу

    • За последние 3 матча во всех турнирах у «Хайденхайма» 2 победы

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Боруссия» М — 1.85, победа «Хайденхайма» — 4.30, ничья — 3.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.30 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью. «Хайденхайм» сможет сдержать «Боруссию» на чужом поле.

    Ставка: Ничья за 3.75.

    Прогноз: Предстоящий матч точно не будет низовым. «Хайденхайм» точно забьет минимум 1 гол.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Хайденхайма» 1 больше за 1.95.

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    «Боруссия» М — «Хайденхайм»: прогноз, ставка (3.75), статистика, коэффициенты матча 19.10.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Хайденхайм» противостоять хозяевам?
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