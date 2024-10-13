13 октября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — «СКА-Хабаровск», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградцы все никак не выберутся из экватора таблицы. После 13 туров команда занимает 7 место в турнирной таблице первого российского дивизиона.

При этом «Ротор» в 13 поединках настрелял лишь 10 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой всего 8 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. Волгоградцы минимально переиграли «Сокол».

До того команда не смогла одолеть нестабильную «Аланию» (0:0). А вот из Кубка России волгоградцы вылетели, уступив в серии пенальти ульяновской «Волге».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» победила лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Волгоградцы намерены побороться за выход в стыки. Да и потенциал подняться в заветную четверку у команды имеется.

Матчи с «армейцами» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Ротор» победил 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что волгоградцы будут максимально активно атаковать. Да и не пропускала команда в 2 своих последних поединках.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: Хабаровчане весьма ершисты, вот только стабильности результатов нет даже в первом приближении. По итогам первых 13 туров первенства команда находится на 12 месте в турнирной таблице.

Причем «СКА-Хабаровск» не столь уверенно действует в плане реализации. В 13 матчах команда наколотила всего 14 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный пункт. На выезде она подписала боевую мировую с «Уфой» (3:3).

До того хабаровчане нанесли поражение «Тюмени» (2:1). А вот из Кубка России команда вылетела, минимально уступив «Уралу».

Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «СКА-Хабаровск» имеет некоторые проблемы в плане реализации. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч — 21 мяч.

При этом «СКА-Хабаровск» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Зато в двух своих последних матчах «армейцы» не проигрывали.

Хабаровчане уже 5 лет не проигрывают «Ротору». Да и в нынешней диспозиции команда Алексея Поддубского явно будет рада и ничьей.

И уж точно номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Хабаровчане мотивированы подняться поближе к пресловутой зоне стыков.

Статистика для ставок

Волгоградцы в среднем пропускают реже гола за матч

«Ротор» не пропускал в 2 своих последних поединках

«СКА-Хабаровск» уже 5 лет не проигрывает волгоградцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.48.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.16 и 1.67.

Прогноз: «Ротор» в последних матчах несколько прибавил, и явно будет стараться подняться поближе к топ-4.

Хабаровчане имеют проблемы в обороне, к тому же крайне нестабильны в плане результатов.

Ставка: Победа «Ротора» за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.16