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    Хабаровчанам ничего не светит?!

    «Ротор» — «СКА-Хабаровск». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Первая лига, 13 октября 2024 года

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    «СКА-Хабаровск»
    13 октября в 14-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ротор» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ротор» — «СКА-Хабаровск», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 13 Октября 2024 года

    Ротор

  • Волгоград
    •  Ротор 17:00 СКА-Хабаровск

    СКА-Хабаровск

  • Хабаровск
    •

    «Ротор»

    Турнирное положение: Волгоградцы все никак не выберутся из экватора таблицы. После 13 туров команда занимает 7 место в турнирной таблице первого российского дивизиона.

    При этом «Ротор» в 13 поединках настрелял лишь 10 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой всего 8 раз.

    Ротор — СКА-Хабаровск: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя зачетными баллами. Волгоградцы минимально переиграли «Сокол».

    До того команда не смогла одолеть нестабильную «Аланию» (0:0). А вот из Кубка России волгоградцы вылетели, уступив в серии пенальти ульяновской «Волге».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» победила лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Волгоградцы намерены побороться за выход в стыки. Да и потенциал подняться в заветную четверку у команды имеется.

    Матчи с «армейцами» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Ротор» победил 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что волгоградцы будут максимально активно атаковать. Да и не пропускала команда в 2 своих последних поединках.

    «СКА-Хабаровск»

    Турнирное положение: Хабаровчане весьма ершисты, вот только стабильности результатов нет даже в первом приближении. По итогам первых 13 туров первенства команда находится на 12 месте в турнирной таблице.

    Причем «СКА-Хабаровск» не столь уверенно действует в плане реализации. В 13 матчах команда наколотила всего 14 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один зачетный пункт. На выезде она подписала боевую мировую с «Уфой» (3:3).

    До того хабаровчане нанесли поражение «Тюмени» (2:1). А вот из Кубка России команда вылетела, минимально уступив «Уралу».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «СКА-Хабаровск» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «СКА-Хабаровск» имеет некоторые проблемы в плане реализации. А вот пропускает команда в среднем чаще гола за матч — 21 мяч.

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    При этом «СКА-Хабаровск» лишь на 2 очка опережает опасную зону. Зато в двух своих последних матчах «армейцы» не проигрывали.

    Хабаровчане уже 5 лет не проигрывают «Ротору». Да и в нынешней диспозиции команда Алексея Поддубского явно будет рада и ничьей.

    И уж точно номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Хабаровчане мотивированы подняться поближе к пресловутой зоне стыков.

    Статистика для ставок

    • Волгоградцы в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Ротор» не пропускал в 2 своих последних поединках

    • «СКА-Хабаровск» уже 5 лет не проигрывает волгоградцам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.09. Ничья оценена в 3.34, а победа оппонента — в скромные 3.48.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.16 и 1.67.

    Прогноз: «Ротор» в последних матчах несколько прибавил, и явно будет стараться подняться поближе к топ-4.

    Хабаровчане имеют проблемы в обороне, к тому же крайне нестабильны в плане результатов.

    Ставка: Победа «Ротора» за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.16

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    «Ротор» — «СКА-Хабаровск»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 13.10.2024. Прогнозы на футбол. Хабаровчанам ничего не светит?!
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