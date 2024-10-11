11 октября в 3-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Камерун и Кения. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Камерун — Кения, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Камерун

Турнирное положение: «Неукротимые львы» переживают ныне не самые радужные времена. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Камерун в двух стартовых турах квалификации разжился 4 очками. Зато в свои ворота команда не пропустила ни одного мяча.

Последние матчи: минувший тур квалификации камерунцы провели не столь продуктивно. Команда не сумела одолеть зимбабвийцев (0:0).

При этом чуть ранее с трудом была обыграна хиленькая Намибия. А вот поединок с Анголой завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Камерун выиграл 2 раза. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Кубок Африки

Состояние команды: Камерунцы прекрасно обороняются. Однако забила команда всего 1 мяч в 2 поединках квалификации.

С Кенией команда пересекалась всего четыре раза. При этом трижды Камерун обыгрывал соперника при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Камерунцы намерены поднатореть в плане реализации.

Кения

Турнирное положение: Эта команда пока весьма прилично стартовала в нынешней квалификации. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы своего квартета.

Причем Кения в 2 поединках квалификации набрала 4 очка. При этом команда забила лишь 2 мяча в ворота соперников при одном пропущенном.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. Кенийцы сломили сопротивление Намибии (2:1).

До того команда расписала мировую с Зимбабве. А вот чуть ранее этот же соперник был уверенно переигран (2:0).

Вообще же, Кения в 5 своих последних матчах победила трижды. Забила в них команда 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. При этом кенийцы имеют весьма надежные тылы.

При этом Кения крайне сложно противостоит более статусным соперникам. Да и камерунцев обыгрывать еще не удавалось.

Имея весьма скромный по именам состав, команда выжимает максимум из минимума. Да и мотивация сохранить место в дуэте лидеров группы у кенийцев огромная.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Контратаки в исполнении кенийцев довольно опасны!

Статистика для ставок

Камерун не пропускал в 2 своих последних поединках

Кения в среднем забивает гол за матч

Камерунцы еще ни разу не проигрывали Кении

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Камерун — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 7.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

Прогноз: Камерун явно постарается прибавить в плане реализации, и уж точно будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости не столь стабильны, да и априори уступают сопернику в классе.

Ставка: Победа Камеруна в 1 тайме за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35