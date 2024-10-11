Камерун
Кения
Камерун
Турнирное положение: «Неукротимые львы» переживают ныне не самые радужные времена. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Камерун в двух стартовых турах квалификации разжился 4 очками. Зато в свои ворота команда не пропустила ни одного мяча.
Камерун — Кения: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур квалификации камерунцы провели не столь продуктивно. Команда не сумела одолеть зимбабвийцев (0:0).
При этом чуть ранее с трудом была обыграна хиленькая Намибия. А вот поединок с Анголой завершился паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Камерун выиграл 2 раза. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: Камерунцы прекрасно обороняются. Однако забила команда всего 1 мяч в 2 поединках квалификации.
С Кенией команда пересекалась всего четыре раза. При этом трижды Камерун обыгрывал соперника при одном паритете.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Камерунцы намерены поднатореть в плане реализации.
Кения
Турнирное положение: Эта команда пока весьма прилично стартовала в нынешней квалификации. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы своего квартета.
Причем Кения в 2 поединках квалификации набрала 4 очка. При этом команда забила лишь 2 мяча в ворота соперников при одном пропущенном.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. Кенийцы сломили сопротивление Намибии (2:1).
До того команда расписала мировую с Зимбабве. А вот чуть ранее этот же соперник был уверенно переигран (2:0).
Вообще же, Кения в 5 своих последних матчах победила трижды. Забила в них команда 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. При этом кенийцы имеют весьма надежные тылы.
При этом Кения крайне сложно противостоит более статусным соперникам. Да и камерунцев обыгрывать еще не удавалось.
Имея весьма скромный по именам состав, команда выжимает максимум из минимума. Да и мотивация сохранить место в дуэте лидеров группы у кенийцев огромная.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Контратаки в исполнении кенийцев довольно опасны!
Статистика для ставок
- Камерун не пропускал в 2 своих последних поединках
- Кения в среднем забивает гол за матч
- Камерунцы еще ни разу не проигрывали Кении
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Камерун — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 7.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.
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Прогноз: Камерун явно постарается прибавить в плане реализации, и уж точно будет максимально активно атаковать.
Номинальные гости не столь стабильны, да и априори уступают сопернику в классе.
Ставка: Победа Камеруна в 1 тайме за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.35