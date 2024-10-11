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    «Неукротимые львы» сразу понесутся в атаку

    Камерун — Кения. Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 11 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Камерун — Кения
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    Андре Онана
    11 октября в 3-м туре квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Камерун и Кения. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Камерун — Кения, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 11 Октября 2024 года

    Камерун

  • Яунде
    •  Камерун 19:00 Кения

    Кения

  • Найроби
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    Камерун

    Турнирное положение: «Неукротимые львы» переживают ныне не самые радужные времена. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Камерун в двух стартовых турах квалификации разжился 4 очками. Зато в свои ворота команда не пропустила ни одного мяча.

    Камерун — Кения: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур квалификации камерунцы провели не столь продуктивно. Команда не сумела одолеть зимбабвийцев (0:0).

    При этом чуть ранее с трудом была обыграна хиленькая Намибия. А вот поединок с Анголой завершился паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Камерун выиграл 2 раза. При этом игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Камерунцы прекрасно обороняются. Однако забила команда всего 1 мяч в 2 поединках квалификации.

    С Кенией команда пересекалась всего четыре раза. При этом трижды Камерун обыгрывал соперника при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Камерунцы намерены поднатореть в плане реализации.

    Кения

    Турнирное положение: Эта команда пока весьма прилично стартовала в нынешней квалификации. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы своего квартета.

    Причем Кения в 2 поединках квалификации набрала 4 очка. При этом команда забила лишь 2 мяча в ворота соперников при одном пропущенном.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. Кенийцы сломили сопротивление Намибии (2:1).

    До того команда расписала мировую с Зимбабве. А вот чуть ранее этот же соперник был уверенно переигран (2:0).

    Вообще же, Кения в 5 своих последних матчах победила трижды. Забила в них команда 6 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит достаточно уверенно. При этом кенийцы имеют весьма надежные тылы.

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    При этом Кения крайне сложно противостоит более статусным соперникам. Да и камерунцев обыгрывать еще не удавалось.

    Имея весьма скромный по именам состав, команда выжимает максимум из минимума. Да и мотивация сохранить место в дуэте лидеров группы у кенийцев огромная.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Контратаки в исполнении кенийцев довольно опасны!

    Статистика для ставок

    • Камерун не пропускал в 2 своих последних поединках

    • Кения в среднем забивает гол за матч

    • Камерунцы еще ни разу не проигрывали Кении

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Камерун — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. Ничья оценена в 3.82, а победа оппонента — в скромные 7.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

    Прогноз: Камерун явно постарается прибавить в плане реализации, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    Номинальные гости не столь стабильны, да и априори уступают сопернику в классе.

    Ставка: Победа Камеруна в 1 тайме за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

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    Камерун — Кения: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Прогнозы на футбол. «Неукротимые львы» сразу понесутся в атаку
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