Урал
Торпедо
«Урал»
Турнирное положение: Уральцы намереваются сходу вернуться в РПЛ. После 12 туров команда занимает 3 место в турнирной таблице первого дивизиона.
При этом «Урал» в 12 поединках настрелял 17 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 11 раз.
Урал — Торпедо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела поражение. Уральцы по всем статьям уступили «Енисею» (0:3).
А вот в Кубке России команда Евгения Аверьянова прошла в следующий раунд. Дома она минимально одолела хабаровчан.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» победил лишь дважды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: подопечные Аверьянова сильны, но пока не демонстрируют всего своего потенциала. Да и вообще, уральцы крайне нестабильны.
Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Урал» выиграл 4 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что уральцы постараются вернуться на победный путь. Тем более, в 4 последних очных поединках команда обыгрывала торпедовцев.
«Торпедо»
Турнирное положение: Торпедовцы по своему потенциалу просто обязаны подниматься в элиту. По итогам первых 12 туров первенства команда находится на 2 месте в таблице.
Причем «Торпедо» весьма неплохо действует в плане реализации. В 12 матчах команда забила 19 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла разжиться тремя очками. Подопечные Олега Кононова расписали мировую с «Сочи» (2:2).
До того в Кубке России был обыгран КАМАЗ (2:1). А вот поединок с «Шинником» принес лишь ничейный результат (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» выиграло 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Торпедо» имеет некоторые проблемы с надежностью тылов. В 12 матчах москвичи пропустили 11 раз.
При этом «Торпедо» еще ни разу не проиграло в нынешнем первенстве. Да и состав команды по именам выглядит впечатляюще.
Отставание от лидера измеряется лишь двумя зачетными баллами. Вот только пресловутой стабильности торпедовцам явно недостает.
И уж точно москвичи постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне. Команда Кононова способна действовать прагматично.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают фактически гол за матч
- «Урал» в 4 последних очных поединках обыгрывал торпедовцев
- Москвичи еще не проигрывали в нынешнем первенстве
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.56.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.59.
- 2.15Наполи — Комо: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.85Леганес — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.30Спартак — Ростов: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Обе команды явно постараются улучшить свои атакующие показатели, да и забивать в их составах есть кому.
Торпедовцы намерены закрепиться в дуэте лидеров, тогда как «Урал» постарается реабилитироваться за последнюю неудачу.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.24