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    «Урал» — «Торпедо». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Первая лига, 5 октября 2024 года

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    «Урал»
    5 октября в 13-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Урал» и «Торпедо». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Торпедо», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 05 Октября 2024 года

    Урал

  • Екатеринбург
    •  Урал 16:00 Торпедо

    Торпедо

  • Москва
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    «Урал»

    Турнирное положение: Уральцы намереваются сходу вернуться в РПЛ. После 12 туров команда занимает 3 место в турнирной таблице первого дивизиона.

    При этом «Урал» в 12 поединках настрелял 17 мячей. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 11 раз.

    Урал — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела поражение. Уральцы по всем статьям уступили «Енисею» (0:3).

    А вот в Кубке России команда Евгения Аверьянова прошла в следующий раунд. Дома она минимально одолела хабаровчан.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» победил лишь дважды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: подопечные Аверьянова сильны, но пока не демонстрируют всего своего потенциала. Да и вообще, уральцы крайне нестабильны.

    Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Урал» выиграл 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что уральцы постараются вернуться на победный путь. Тем более, в 4 последних очных поединках команда обыгрывала торпедовцев.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Торпедовцы по своему потенциалу просто обязаны подниматься в элиту. По итогам первых 12 туров первенства команда находится на 2 месте в таблице.

    Причем «Торпедо» весьма неплохо действует в плане реализации. В 12 матчах команда забила 19 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда не смогла разжиться тремя очками. Подопечные Олега Кононова расписали мировую с «Сочи» (2:2).

    До того в Кубке России был обыгран КАМАЗ (2:1). А вот поединок с «Шинником» принес лишь ничейный результат (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» выиграло 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Торпедо» имеет некоторые проблемы с надежностью тылов. В 12 матчах москвичи пропустили 11 раз.

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    При этом «Торпедо» еще ни разу не проиграло в нынешнем первенстве. Да и состав команды по именам выглядит впечатляюще.

    Отставание от лидера измеряется лишь двумя зачетными баллами. Вот только пресловутой стабильности торпедовцам явно недостает.

    И уж точно москвичи постараются воспользоваться проблемами соперника в обороне. Команда Кононова способна действовать прагматично.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают фактически гол за матч

    • «Урал» в 4 последних очных поединках обыгрывал торпедовцев

    • Москвичи еще не проигрывали в нынешнем первенстве

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.56.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.59.

    Прогноз: Обе команды явно постараются улучшить свои атакующие показатели, да и забивать в их составах есть кому.

    Торпедовцы намерены закрепиться в дуэте лидеров, тогда как «Урал» постарается реабилитироваться за последнюю неудачу.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.24

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    «Урал» — «Торпедо»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голевое изобилие!
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