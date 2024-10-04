4 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Лидс». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сандерленд» — «Лидс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Черные коты» все мечтают о возвращении в АПЛ. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

При этом «Сандерленд» в 8 матчах настрелял 16 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой 6 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. «Черные коты» не заметили «Дерби Каунти» (2:0).

А вот до того «Сандерленд» уступил «Уотфорду» (1:2). А вот встреча с «Мидлсбро» завершилась минимальной победой.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «черные коты» отличились 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: Аджибола Алесе — травмирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Отрыв от ближайшего преследователя минимальный. Да и вообще, показатели у «черных котов» средние.

Отношения с «Лидсом» у команды складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Сандерленд» выиграл 2 раза при одной коллизии.

Очевидно, что «черные коты» будут активно атаковать. Фактор своего поля и сверхмотивация сохранить лидерство погонят команду вперед.

«Лидс»

Турнирное положение: «Лидс» по подбору игроков просто обязан вернуться в элитный дивизион. Вот только ряд потерь очков на старте вышли внезапными.

Причем «Лидс» ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы. Зато пропускает команда в среднем реже гола за матч: 5 мячей в 8 поединках.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела победить. «Лидс» подписал мировую с «Норвичем» (1:1).

До того команда сумела одолеть «Ковентри» (3:0). Да и «Кардифф» был обыгран, причем вполне-себе уверенно (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лидс» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: Атан Ампаду, Дэниел Джеймс, Манор Соломон — травмированы.

Состояние команды: «Лидс» явно метит в дуэль лидеров лиги. Несмотря на отсутствие нескольких стержневых игроков, команда явно будет набирать обороты.

При этом «Лидс» в среднем забивает реже 2 голов за матч. Причем голландец Йоэл Пиру отличился 3 забитыми мячами.

Нет сомнений, гости будут действовать активно. В составе команды имеется ряд квалифицированных атакующих исполнителей.

Очевидно, что номинальные гости планируют действовать с позиции силы. Да и мотивация забраться в дуэт лидеров огромнейшая.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

«Сандерленд» в среднем забивает 2 гола за матч

«Лидс» не проигрывал в 3 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.90 и 1.77.

Прогноз: «Лидс» превосходит соперника в классе, что явно продемонстрируют на деле.

«Черные коты» достаточно крепки, вот только стабильность результатов хромает на обе ноги.

Ставка: Победа «Лидса» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче будут забиты три и более мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.25