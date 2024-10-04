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    Загонит ли «Лидс» «черных котов»?

    «Сандерленд» — «Лидс». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 4 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сандерленд» — «Лидс»
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    Патрик Бэмфорд
    4 октября в 9-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Сандерленд» и «Лидс». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сандерленд» — «Лидс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 04 Октября 2024 года

    Сандерленд

  • Сандерленд
    •  Сандерленд 22:00 Лидс

    Лидс

  • Лидс
    •

    «Сандерленд»

    Турнирное положение: «Черные коты» все мечтают о возвращении в АПЛ. На данный момент команда находится на 1 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    При этом «Сандерленд» в 8 матчах настрелял 16 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды дала результативный сбой 6 раз.

    Сандерленд — Лидс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. «Черные коты» не заметили «Дерби Каунти» (2:0).

    А вот до того «Сандерленд» уступил «Уотфорду» (1:2). А вот встреча с «Мидлсбро» завершилась минимальной победой.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках «черные коты» отличились 9 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Аджибола Алесе — травмирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Отрыв от ближайшего преследователя минимальный. Да и вообще, показатели у «черных котов» средние.

    Отношения с «Лидсом» у команды складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Сандерленд» выиграл 2 раза при одной коллизии.

    Очевидно, что «черные коты» будут активно атаковать. Фактор своего поля и сверхмотивация сохранить лидерство погонят команду вперед.

    «Лидс»

    Турнирное положение: «Лидс» по подбору игроков просто обязан вернуться в элитный дивизион. Вот только ряд потерь очков на старте вышли внезапными.

    Причем «Лидс» ныне пребывает на 4 месте турнирной таблицы. Зато пропускает команда в среднем реже гола за матч: 5 мячей в 8 поединках.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда не сумела победить. «Лидс» подписал мировую с «Норвичем» (1:1).

    До того команда сумела одолеть «Ковентри» (3:0). Да и «Кардифф» был обыгран, причем вполне-себе уверенно (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лидс» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 8 мячей при 2 пропущенных.

    Не сыграют: Атан Ампаду, Дэниел Джеймс, Манор Соломон — травмированы.

    Состояние команды: «Лидс» явно метит в дуэль лидеров лиги. Несмотря на отсутствие нескольких стержневых игроков, команда явно будет набирать обороты.

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    При этом «Лидс» в среднем забивает реже 2 голов за матч. Причем голландец Йоэл Пиру отличился 3 забитыми мячами.

    Нет сомнений, гости будут действовать активно. В составе команды имеется ряд квалифицированных атакующих исполнителей.

    Очевидно, что номинальные гости планируют действовать с позиции силы. Да и мотивация забраться в дуэт лидеров огромнейшая.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Сандерленд» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Лидс» не проигрывал в 3 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Лидс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно сходными коэффициентами — 1.90 и 1.77.

    Прогноз: «Лидс» превосходит соперника в классе, что явно продемонстрируют на деле.

    «Черные коты» достаточно крепки, вот только стабильность результатов хромает на обе ноги.

    Ставка: Победа «Лидса» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче будут забиты три и более мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.25

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    «Сандерленд» — «Лидс»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 04.10.2024. Прогнозы на футбол. Загонит ли «Лидс» «черных котов»?
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